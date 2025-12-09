Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды

НСПК, оператор СБП и единого платежного QR-кода, будет напрямую передавать Росфинмониторингу данные о денежных переводах, их получателях и отправителях.



Поправка к закону об отмывании доходов

Госдума России приняла во втором и третьем чтении поправки в закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предусматривающие предоставление Росфинмониторингу сведений по операциям через Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код, выяснили «Ведомости».

Данные о платежах с 1 сентября 2026 г. Росфинмониторинг сможет получать напрямую от оператора карт «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК). Порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации определит согласованное с Банком России соглашение между Росфинмониторингом и НСПК.

Мера необходима, чтобы повысить эффективность национальной системы противодействия отмыванию доходов, указано в пояснительной записке к законопроекту.

НСПК Росфинмониторинг сможет оперативно узнавать, кто кому и сколько перевел через единый QR-код или СБП

Система быстрых платежей (СБП) — это сервис Банка России, который позволяет мгновенно переводить деньги между счетами в разных банках по номеру мобильного телефона, оплачивать товары, услуги и налоги. Универсальный QR-код — единый формат QR-кода от НСПК. При его сканировании покупатель попадает на страницу оплаты.

Данные для финансовой разведки

На данный момент Росинмониторинг тоже может получать данные о платежах, но для этого нужно отправлять запрос в кредитную организацию. Прямой канал повысит оперативность получения сведений, тем более, что речь идет о мгновенных переводах.

Оперативная информация от НСПК о получателях и отправителях платежей нужна финансовой разведке, пояснил председатель ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Новый порядок также сократит нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством «веерных» запросов, добавил эксперт.

НСПК (оператор платежной системы и карт «Мир», операционный платежный и клиринговым центр СБП) создана в 2014 г. и на 100% принадлежит Банку России. В сентябре 2025 г. поднимался вопрос о возможной приватизации национального оператора.

Страны высокого риска

Еврокомиссия (ЕК) в начале декабря 2025 г. включила Россию в список стран высокого риска, имеющих «стратегические недостатки» в системе противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Росфинмониториг, по данным издания, назвал такое решение Еврокомиссии политизированным, так как в нем не содержится конкретных указаний на какие-либо «стратегические недостатки» российской системы ПОД/ФТ.

Всего в этом списке 29 стран, в том числе Афганистан, Алжир, Иран, Лаос, Монако, Мозамбик, Мьянма, КНДР, ЮАР, Сирия, Венесуэла, Вьетнам и пр. Страны – члены Евросоюза (ЕС) обязаны проявлять повышенную бдительность в отношении транзакций с участием юрисдикций из этого перечня.

Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) приостановил членство России еще в феврале 2023 г. Однако Россия продолжает проводить мероприятия по улучшению своей антиотмывочной системы в соответствии с рекомендациями ФАТФ, сказал Прохоров.