Финансовые инновации АФИ ассоциация

Финансовые инновации - АФИ - ассоциация

 

"Цифровизация финансов - за и против" Роман Прохоров, Председатель Правления. Ассоциация "Финансовые инновации" / Данные 2025 года

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды 1
15.05.2024 Китайцы «фактически заблокировали оплату» от российских производителей электроники. Они ищут хитрые запасные ходы, чтобы не остаться без комплектующих 1
05.06.2023 У россиян отберут привычные онлайн-платежи. SMS с кодами подтверждения на грани уничтожения 1
27.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
15.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
31.01.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
09.01.2023 Власти нашли замену доллару при расчетах с другими странами. Это цифровой рубль 1
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 1

