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Трепыхалин Виталий
Трепыхалин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
|Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
|Кабаков Ярослав 60 2
|Щиров Илья 45 2
|Копаев Геннадий 16 1
|Мельник Иван 10 1
|Шингарев Павел 16 1
|Файзуллин Эльдар 4 1
|Холинов Андрей 18 1
|Конев Алексей 2 1
|Носов Сергей 16 1
|Левченко Анастасия 1 1
|Савосина Елена 1 1
|Батай Илья 55 1
|Драчев Никита 10 1
|Федоров Борис 5 1
|Михеева Нина 8 1
|Овчинников Илья 7 1
|Коннов Георгий 25 1
|Копысов Виталий 63 1
|Карпов Иван 78 1
|Фетисов Алексей 42 1
|Ульянов Николай 112 1
|Косачев Антон 11 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Ионов Алексей 12 1
|Прохоров Роман 9 1
|Гребеник Геннадий 38 1
|Шикин Владимир 5 1
|Арибжанов Наиль 5 1
|Исхаков Тимур 4 1
|Бородкина Татьяна 2 1
|Сотникова Ольга 2 1
|Толстик Антон 1 1
|Жукович Евгений 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146164 7
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17209 1
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