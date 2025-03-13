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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трепыхалин Виталий


13.03.2025 «Базальт СПО» приглашает на ежегодную партнерскую конференцию 1
08.11.2024 «Ростелеком» оптимизировал свой сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью 1
12.12.2023 МКБ внедрил систему управления клиентскими данными 1
08.06.2023 МКБ завершит установку новых банкоматов на российском ПО в 2023 году 1
30.05.2023 Kubernetes и микросервисная архитектура: как лучше действовать заказчикам сегодня? Мнение 144 компаний, опрошенных CNews 1
15.02.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта 1
09.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября 1
23.09.2019 Роботы или цифровые сотрудники: кто кого 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Трепыхалин Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 2
SAP SE 5296 1
8317 1
UIPath 102 1
КСК Технологии 43 1
K2 - К2РУ - SourceCode 92 1
Infinidat 32 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 13 1
Flant - Флант 103 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 856 1
Microsoft - Tellme Networks 31 1
Ростелеком 9791 1
МКБ - Московский кредитный банк 562 6
ГПБ - Газпромбанк 1092 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 932 2
Ингосстрах СПАО 422 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 1
Ак Барс Банк 272 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
ВТБ - Почта Банк 468 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 1
Абсолют Банк 234 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
Фора Банк 58 1
Ионов и Партнеры 9 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4823 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 83 1
Федеральное казначейство России 1791 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4213 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 214 1
Финансовые инновации - АФИ - ассоциация 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5347 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31138 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19850 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5469 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5370 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28081 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2321 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1508 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6680 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3331 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1039 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4802 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24385 2
Оповещение и уведомление - Notification 4714 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16113 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 1
Workflow - Поток работ 335 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 13 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10365 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 17 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8654 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3988 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12651 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5131 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4319 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12157 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1330 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3956 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2489 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5134 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11724 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6325 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 541 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 1
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3152 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4783 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12857 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 494 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 213 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 333 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 676 1
K2 REST API 1 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 98 1
Linux OS 10068 1
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Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 44 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8671 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 281 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 384 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6021 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11052 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 1
Энергетика - Energy - Energetically 5149 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13748 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1274 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5851 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14609 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10036 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5211 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6211 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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