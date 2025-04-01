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«Ростелеком» повысил скорость и качество обслуживания частных клиентов благодаря новой системе CRM B2C

«Ростелеком» разработал и внедрил в своем периметре CRM B2C — систему комплексной автоматизации обслуживания абонентов массового сегмента. Теперь звонки клиентов поступают в единую очередь. Благодаря унификации процесса среднее время обслуживания существенно сократилось. Интеграция платформы также повысила эффективность внутренних подразделений компании и способствовала экономии общих затрат. Сейчас CRM B2C обеспечивает обслуживание более 15 млн клиентов «Ростелекома». Для них внедрение системы увеличило скорость и повысило качество обработки обращений. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Процесс создания собственной системы начался в 2019 г. У задействованной ранее платформы Amdocs CRM 8.1 не было эквивалентных отечественных аналогов, а технические ограничения не предусматривали возможности ее масштабирования на регионы. В целях минимизации влияния на пользовательский опыт и бизнес-процессы переход на новую CRM B2C проходил поэтапно. Полная миграция завершилась в декабре 2024 г. Компания перешла на собственную полнофункциональную систему CRM B2C, которая включена в реестр российского ПО Минцифры России.

Встроенная в CRM B2C платформа конструирования и исполнения бизнес-процессов «Скрипт Менеджер» позволяет настраивать обслуживание клиентов без доработки программного обеспечения. Скрипты создаются и адаптируются в удобном онлайн-редакторе силами методологов. В сценариях можно также использовать функции интеграции с различными системами ИТ-ландшафта компании и настраивать логику исполнения процессов. Подобные сценарии могут переиспользоваться в различных каналах: контакт-центрах, чат-ботах, голосовых ботах, IVR (Interactive Voice Response или интерактивное голосовое меню), системах самообслуживания и пр.

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома»: «Для создания системы CRM B2C команды “Ростелекома” использовали лучшие паттерны архитектурного проектирования. Затраты на реализацию составили около 1 млн человеко-часов, что говорит о масштабе проекта. Мы предусмотрели все ключевые функции, необходимые для более эффективного взаимодействия с клиентами. Подобный подход позволил осуществить бесшовный поэтапный перенос всех данных и повысить качество обслуживания пользователей всех ключевых B2C-продуктов “Ростелекома”».

Евгений Жукович, директор по клиентскому сервису «Ростелекома»: «Клиенты, их лояльность и удовлетворенность качественным сервисом — всегда в нашем фокусе. Чтобы обеспечить удобство и скорость решения вопросов, по которым к нам обращаются в режиме 24х7, мы постоянно совершенствуем процессы и внедряем новые инструменты. Единая система CRM B2C существенно повысила эффективность работы контакт-центра “Ростелекома”. Сквозная автоматизация снизила нагрузку на персонал, а также упростила обслуживание. В результате уменьшилось среднее время обслуживания клиентов, снизился показатель их обращаемости, сократились издержки контакт-центра».

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