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Жукович Евгений



18.12.2024 «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов 1
17.12.2024 «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов 1
06.12.2024 «Ростелеком» построил новую архитектуру личного кабинета с помощью ПО VK Tech 1
08.11.2024 «Ростелеком» оптимизировал свой сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью 1
31.05.2023 25% обращений клиентов в чатах «Ростелеком» решает с помощью искусственного интеллекта 1
21.04.2023 «Ростелеком» масштабирует речевую аналитику группы ЦРТ для улучшения клиентского опыта 1
10.04.2023 «Ростелеком» обновил 220 тыс. абонентских роутеров 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Жукович Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 7
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Telegram Group 1983 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 2
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3839 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
DevOps - Development и Operations 865 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 287 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 596 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1477 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Контактный центр - Call hold - Удержание вызова - Удержание звонка 50 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
Script - Скрипт 488 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 2
VK - Mail.ru TarantoolDB 5 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
Microsoft Office 3734 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 56 1
Ростелеком - Мой Ростелеком 14 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
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Дырмовский Дмитрий 129 1
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Трепыхалин Виталий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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