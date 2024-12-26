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Индексная книга (каталог) CNews*
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СП.АРМ qMS МИС qMS ЛИС qWARM Server qWARM Desktop qWARM web


МИС qMS включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и соответствует Требованиям к медицинским информационным системам Минздрава России по наличию обязательной и дополнительной функциональности. Решение регулирует все основные информационно-аналитические процессы учреждения и масштабируется под любую клинику: как частную, так и государственную.

ЛИС qMS – полнофункциональная комплексная лабораторная информационная система. Она обеспечивает полную автоматизацию технологических процессов современной лаборатории, поддержку всех видов лабораторных исследований и интеграцию с лабораторным оборудованием.

qWARM Server – веб-приложение, доставляемое в docker контейнере. Оно позволяет работать с медицинской информационной системой qMS из веб-браузера на основе Chromium (Google Chrome, Yandex Browser и др.), используя протоколы HTTP и HTTPS.


26.12.2024 «СП.АРМ» запустила информационные системы в медучреждениях Мариуполя и Донецка 3
23.12.2024 Состоялся релиз МИС qMS 24.2 2
19.12.2024 СП.АРМ внедрил МИС qMS в клинике «Медиаль» 2
10.12.2024 СП.АРМ разрабатывает виртуального ассистента врача на основе больших языковых моделей. 2
08.11.2024 «Ростелеком» оптимизировал свой сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью 1
10.07.2024 Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек 2
02.07.2024 СП.АРМ внедрил ЛИС qMS в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии 3
11.06.2024 Медицинский научно-образовательный центр МГУ имени М. В. Ломоносова перешел на МИС qMS 2
29.05.2024 СП.АРМ выпустил новую версию МИС qMS 2
24.04.2024 Система предиктивной аналитики Росатома признана лучшим промышленным решением на мероприятии Data Fusion Awards, организованном CNews 1
03.04.2024 Иркутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями перешел на МИС qMS 2
27.03.2024 Клиника НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой прошла аккредитацию JACIE с помощью МИС qMS 2
13.03.2024 СП.АРМ выпустил на рынок новую систему для оказания услуг ранней помощи и комплексной реабилитации 1
24.01.2024 Сургутский клинический центр охраны материнства и детства внедрил МИС qMS 2
22.12.2023 Prof-IT Group внедрила цифровую платформу для управления производством на автомобильном заводе «Урал» 1
22.11.2023 В МИС qMS стал доступен компонент «Диспансерное наблюдение» для поликлиник 2
15.11.2023 В МИС qMS стал доступен ситуационно-аналитический центр 2
08.11.2023 СП.АРМ выпустила осеннее обновление МИС qMS 2
13.09.2023 Компания СП.АРМ перевела на МИС qMS частную клинику «Новая лаборатория» 2
16.08.2023 Подтверждена совместимость приложения qWARM Server и ОС Astra Linux Special Edition 4
20.06.2023 СП.АРМ обновила медицинскую информационную систему qMS 2
31.03.2023 МИС qMS упростит стационарам планирование и проведение операций 2
07.03.2023 В МИС qMS появились новые сервисы на основе технологий искусственного интеллекта 2
02.02.2023 Подтверждена совместимость клиента МИС qMS и актуальных обновлений ОС Astra Linux 4
13.01.2023 Пользователи МИС qMS смогут управлять системой с помощью голоса 3
16.06.2022 Центр Алмазова успешно применяет технологии голосового ввода данных 1
11.03.2021 Специалисты «Техлаб» и ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» интегрировали систему поддержки принятия решений с медицинской инфосистемой 1
12.12.2019 «ИТ в здравоохранении 2019»: основные тренды медицинской информатизации по версии CNews 1
25.09.2017 Денис Чамара -

Нам удалось более чем в 10 раз повысить эффективность использования вычислительных ресурсов

 1
10.07.2015 Больше пациентов в регионах смогут записываться к врачам онлайн 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
13.06.2013 Какие МИС появятся в регионах 1
01.06.2012 Минздрав Камчатского края закупит лицензии МИС qMS на 101 млн руб. 1
19.02.2010 Сибирский клинический центр заказывает модернизацию МИС 1
26.05.2009 InterSystems представила решения для развития ЕИС здравоохранения Казахстана 1

Публикаций - 56, упоминаний - 84

СП.АРМ и организации, системы, технологии, персоны:

СП.АРМ 47 26
Konica Minolta 406 7
8213 4
Ростелеком 9701 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 3
Agfa Gevaert 66 3
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 3
Apple Inc 12100 2
Xerox 1139 2
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 2
ICC AOKpass 39 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 2
ВитаСофт - Вита-Софт 5 2
Samsung Electronics 10254 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
SAP SE 5277 1
Cisco Systems 5114 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Microsoft Corporation 24625 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Fujitsu 2041 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
БАРС Груп 545 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Logitech 421 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 1
Sharp Corporation 1041 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
GE Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 25 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
OKI - ОКИ Системс Рус 170 1
ТехЛАБ 26 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 334 1
Парус Корпорация 552 1
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
Seiko Epson Corporation 897 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 3
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 2
Русский Стиль 44 2
Евромед 4 2
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 10 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 24 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
Металлург КБ 23 1
101Hotels.com 456 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства БУ 1 1
Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства АНО ДПО 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Karl Storz - Карл Шторц 4 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Скадар 1 1
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 1
КГБУЗ Красноярская краевая клиническая больница 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Казахстана - Минздрав Казахстана - Министерство здравоохранения Казахстана - Министерство здравоохранения и социального развития Казахстана 5 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 16
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5894 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 14
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Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 5
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ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 2
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Донцова Елена 7 6
Бугров Алексей 12 3
Сударкин Евгений 25 2
Жук Вадим 4 2
Шевкунов Сергей 2 2
Лосева Олеся 2 2
Чамара Денис 59 1
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Панарин Александр 2 1
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