СП.АРМ qMS МИС qMS ЛИС qWARM Server qWARM Desktop qWARM web
МИС qMS включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и соответствует Требованиям к медицинским информационным системам Минздрава России по наличию обязательной и дополнительной функциональности. Решение регулирует все основные информационно-аналитические процессы учреждения и масштабируется под любую клинику: как частную, так и государственную.
ЛИС qMS – полнофункциональная комплексная лабораторная информационная система. Она обеспечивает полную автоматизацию технологических процессов современной лаборатории, поддержку всех видов лабораторных исследований и интеграцию с лабораторным оборудованием.
qWARM Server – веб-приложение, доставляемое в docker контейнере. Оно позволяет работать с медицинской информационной системой qMS из веб-браузера на основе Chromium (Google Chrome, Yandex Browser и др.), используя протоколы HTTP и HTTPS.
СП.АРМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Донцова Елена 7 6
|Бугров Алексей 12 3
|Сударкин Евгений 25 2
|Жук Вадим 4 2
|Шевкунов Сергей 2 2
|Лосева Олеся 2 2
|Чамара Денис 59 1
|Васильев Кирилл 16 1
|Тыров Илья 24 1
|Фишер Андрей 74 1
|Дырмовский Дмитрий 129 1
|Зингерман Борис 38 1
|Захаров Павел 60 1
|Васильев Сергей 51 1
|Кальмуцкий Олег 8 1
|Карелин Павел 6 1
|Семенов Дмитрий 15 1
|Курапеев Дмитрий 7 1
|Коростелев Павел 1 1
|Казарин Станислав 175 1
|Чумаков Денис 18 1
|Сафронов Роман 36 1
|Островский Владимир 25 1
|Бабенко Алина 1 1
|Шабанов Александр 7 1
|Абрамов Виктор 11 1
|Мартынов Александр 42 1
|Бессольцев Михаил 11 1
|Зеленовская Анна 7 1
|Енгалычев Дамир 6 1
|Кидалов Федор 6 1
|Цыганков Вячеслав 5 1
|Рыжий Алексей 1 1
|Helming Tim - Хелминг Тим 5 1
|Кобелева Елена 1 1
|Данилова Дарья 2 1
|Кудринских Ирина 1 1
|Аведьян Артем 2 1
|Клячин Александр 16 1
|Панарин Александр 2 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 1
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