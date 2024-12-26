МИС qMS включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и соответствует Требованиям к медицинским информационным системам Минздрава России по наличию обязательной и дополнительной функциональности. Решение регулирует все основные информационно-аналитические процессы учреждения и масштабируется под любую клинику: как частную, так и государственную.

ЛИС qMS – полнофункциональная комплексная лабораторная информационная система. Она обеспечивает полную автоматизацию технологических процессов современной лаборатории, поддержку всех видов лабораторных исследований и интеграцию с лабораторным оборудованием.

qWARM Server – веб-приложение, доставляемое в docker контейнере. Оно позволяет работать с медицинской информационной системой qMS из веб-браузера на основе Chromium (Google Chrome, Yandex Browser и др.), используя протоколы HTTP и HTTPS.