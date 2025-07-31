Искусственный интеллект в работе врача, новый браузер пациента и расширенные аналитические возможности. Вышел релиз 25.1 МИС qMS

Компания «СП.АРМ», разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, выпустила новый релиз МИС qMS. В версии 25.1 пользователей системы ждет инновационное внедрение — цифровой ассистент врача, а также обновленный интерфейс и другие изменения, направленные на повышение эффективности и скорости работы МИС, взаимодействие пользователя с системой и поддержку принятия врачебного решения. Об этом CNews сообщили представители «СП.АРМ».

Цифровой помощник «qИИ» - инновационное внедрение «СП.АРМ»

Компания разработала собственные решения на основе больших языковых моделей, которые выводят поддержку принятия врачебных решений на новый уровень. Цифровой помощник в МИС qMS обеспечивает сопровождение врачей на всех этапах диагностического процесса: от сбора жалоб до формирования плана обследования и экспертной оценки медицинских записей. Цифровой ассистент помогает в разборе сложных заключений и в оценке назначения на соответствие клиническим рекомендациям. Кроме того, он информирует о потенциальных опасностях и определяет на основе всех собранных данных наиболее вероятные предварительные диагнозы.

Переход на единый код

Эта модернизация повысит скорость обработки данных, ускорит формирование отчетов, поиск информации и выполнение других операций, минимизирует риски возникновения ошибок и обеспечит более стабильную и бесперебойную работу системы. Переход на единый код закладывает прочный фундамент для дальнейшего развития МИС.

Новый инновационный интерфейс «Дня специалиста»

Результат глубокой проработки клиентского опыта дизайнерами интерфейсов позволяет более эффективно управлять лечебным процессом и обеспечивает быстрый доступ к ключевой информации. Сигнальная информация и настраиваемая боковая панель инструментов (с доступом к спискам, аналитике и т.д.) формируют комплексное представление о пациенте. Новая закладка «Маршрут пациента» визуализирует будущие назначения для эффективной координации лечения. Группировка функциональных закладок и подзакладка «Сводные данные» в медкарте упрощают навигацию и повышают скорость работы с данными.

Интеллектуальное планирование в МИС

В рамках бета-тестирования в обновленной версии qMS разработчики «СП.АРМ» представляют два новых ключевых функционала. Они доступны в обновленном браузере пациента.

Первый функционал – подбор времени слотов в расписании для планирования визитов к разным специалистам в удобное для пациента время (с учетом доступных слотов в клинике). Это особенно важно для пациентов, проходящих комплексное лечение.

Второй функционал – операционный план, позволяющий планировать ресурсы (например, создавать списки пациентов и распределять их по операционным залам с учетом сложности вмешательства и состояния), управлять потоками и мощностями (например, формировать операционную бригаду с учетом рисков оперативного вмешательства), а также гибко настраивать собираемые данные (например, выводить дополнительную информацию об особенностях операции и оборудования). Для контроля и безопасности в операционном плане настроены роли специалистов, позволяющие переносить операции в расписании только ответственным лицам.

От дашбордов до склада: qMS расширяет аналитические возможности

В Ситуационно-аналитическом центре появились новые дашборды и улучшенные алгоритмы выгрузки данных, позволяющие адаптировать аналитику под задачи клиники. Функциональность личного кабинета пациента расширена за счет новых каналов обратной связи, возможности отправки документов и добавления видеоконтента для продвижения услуг.

Разработан запрос «Аналитика по использованию сертификатов электронной цифровой подписи и количеству подписываемых документов».

Для эффективного управления складскими запасами внедрен анализ заполнения мест хранения, доступный в отчете «Эффективность заполнения мест хранения» (раздел «Отчеты/Склады»).