В МИС qMS стал доступен компонент «Диспансерное наблюдение» для поликлиник

Компания СП.АРМ, разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, реализовала в МИС qMS новую функциональность, которая позволит улучшить качество диспансерного наблюдения за пациентами в поликлиниках. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Новый компонент qMS включает в себя подбор назначений по комплексу диагнозов диспансерного наблюдения, учет предыдущих результатов обследования по сроку годности результата, автоматическое формирование регистра пациентов по триггерным событиям. Также доступны отбор пациентов на диспансерном наблюдении в закладке «Аналитика» и формирование списков пациентов для повторного осмотра по дате следующего визита.

Проработав приказ Минздрава России №168н от 15 марта 2022 г., разработчики СП.АРМ создали справочники, которые описывают необходимые объемы обследования пациента при определенном диагнозе. Если пациенту требуется диспансерное наблюдение, врач получает соответствующее сообщение в системе, и может определить группу диспансерного учета. Более того, если пациент уже находится под наблюдением, также поступает сигнальная отметка.

В системе созданы новые триггерные события и регистр пациентов на диспансерном наблюдении, что сделает работу со списками более удобной и позволит формировать необходимые отчеты.

Появилась возможность автоматически сформировать набор обследования для одного или нескольких визитов пациента в поликлинику. Если он наблюдаются сразу по нескольким диагнозам, то система автоматически, на основании выбранных диагнозов, подберет ему весь набор обследования, которое он должен пройти по своим заболеваниям. Таким образом, можно выстроить маршрут пациента и не заставлять его по каждому диагнозу приходить в поликлинику заново.

Благодаря расширению одного из справочников, добавлена возможность быстро увидеть набор исследований, которые необходимы пациенту при направлении на медико-социальную экспертизу. Это позволит врачу не ошибиться и в полной мере обследовать пациента перед направлением на МСЭ.

«Диспансерное наблюдение – один из приоритетов развития амбулаторной службы. Оно позволяет снизить инвалидность, улучшить состояние здоровья пациентов с различными группами заболеваний. Поэтому, мы продолжим развивать новую функциональность и добавлять новые инструменты», – сказала Елена Донцова, руководитель методического отдела компании СП.АРМ.

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Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы СП.АРМ созданы с учетом мировых практик и зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения. В портфеле компании 30 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры. Среди клиентов СП.АРМ — государственные и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.