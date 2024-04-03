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СП.АРМ qMS МИС Ранняя помощь и комплексная реабилитация
Компания СП.АРМ весной 2024 года представила информационную систему qMS «Ранняя помощь и комплексная реабилитация». Внедрение решения в регионах позволит провести цифровую трансформацию сферы реабилитации и абилитации, вывести ее на новый уровень, а также выстроить межведомственное взаимодействие. Это одна из первых информационных систем, которая обеспечивает комплексный подход к встраиванию услуг оказания помощи на ранних этапах развития ребенка и последующей реабилитации. Подобные продукты на российском рынке пока представлены слабо.
Решение разработано совместно с АНО ДПО «Санкт-Петербургский института раннего вмешательства», федеральным научным центром реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта и Ассоциацией профессионального сообщества и родительских организаций по развитию ранней помощи.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.04.2024
|Иркутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями перешел на МИС qMS 1
|13.03.2024
|СП.АРМ выпустил на рынок новую систему для оказания услуг ранней помощи и комплексной реабилитации 2
СП.АРМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства АНО ДПО 1 1
|МКБ - Московский кредитный банк 654 1
|Чесноков Александр 7 1
|Мартынов Евгений 42 1
|Носов Валерий 4 1
|Микуленок Мария 1 1
|Семейкина Татьяна 1 1
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