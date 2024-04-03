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СП.АРМ qMS МИС Ранняя помощь и комплексная реабилитация

Компания СП.АРМ весной 2024 года представила информационную систему qMS «Ранняя помощь и комплексная реабилитация». Внедрение решения в регионах позволит провести цифровую трансформацию сферы реабилитации и абилитации, вывести ее на новый уровень, а также выстроить межведомственное взаимодействие. Это одна из первых информационных систем, которая обеспечивает комплексный подход к встраиванию услуг оказания помощи на ранних этапах развития ребенка и последующей реабилитации. Подобные продукты на российском рынке пока представлены слабо.

Решение разработано совместно с АНО ДПО «Санкт-Петербургский института раннего вмешательства», федеральным научным центром реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта и Ассоциацией профессионального сообщества и родительских организаций по развитию ранней помощи.

СОБЫТИЯ

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03.04.2024 Иркутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями перешел на МИС qMS 1
13.03.2024 СП.АРМ выпустил на рынок новую систему для оказания услуг ранней помощи и комплексной реабилитации 2

Публикаций - 3, упоминаний - 4

СП.АРМ и организации, системы, технологии, персоны:

СП.АРМ 57 3
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 630 1
МедСофт - MedSoft 5 1
SAP SE 5592 1
Oracle Corporation 7069 1
Veradigm - Allscripts Healthcare Solutions - Medic Computer Systems 5 1
Epic Systems 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3039 1
Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства АНО ДПО 1 1
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