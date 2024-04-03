Компания СП.АРМ весной 2024 года представила информационную систему qMS «Ранняя помощь и комплексная реабилитация». Внедрение решения в регионах позволит провести цифровую трансформацию сферы реабилитации и абилитации, вывести ее на новый уровень, а также выстроить межведомственное взаимодействие. Это одна из первых информационных систем, которая обеспечивает комплексный подход к встраиванию услуг оказания помощи на ранних этапах развития ребенка и последующей реабилитации. Подобные продукты на российском рынке пока представлены слабо.

Решение разработано совместно с АНО ДПО «Санкт-Петербургский института раннего вмешательства», федеральным научным центром реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта и Ассоциацией профессионального сообщества и родительских организаций по развитию ранней помощи.