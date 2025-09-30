Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183821
ИКТ 14294
Организации 11098
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3513
Системы 26275
Персоны 78976
География 2963
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Чесноков Александр


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 Александр Чесноков назначен директором по финансовому планированию и анализу «Авито» 1
13.03.2024 СП.АРМ выпустил на рынок новую систему для оказания услуг ранней помощи и комплексной реабилитации 1
27.11.2023 Под напряжением: участники конференции по энергорезервированию обсудили, где взять новые аккумуляторы и что делать со старыми 1
11.07.2023 «Корус консалтинг» разработала CRM-систему для Energon 1
05.11.2019 «Красный Октябрь» прослеживает поставки «Аленки» с помощью QR-кодов 1
29.08.2019 ЦОД «Трастинфо» и «Энергон» завершили проект по модернизации системы бесперебойного питания 1
20.04.2009 Геннадий Сбытов: Сейчас на создание отчета уходит минута 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Чесноков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 31 3
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
8761 1
1С-Рарус 921 1
Корус Консалтинг ГК 1294 1
Telegram Group 2421 1
1С-Битрикс - Bitrix 608 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 158 1
СП.АРМ 50 1
ЭТМ 12 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
НСПК - Национальная система платежных карт 880 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Верный - торговая сеть 305 1
Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства АНО ДПО 1 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2101 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 361 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71071 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10063 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11726 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31409 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6133 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33155 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55548 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1149 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1909 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11982 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22479 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12764 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13262 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9930 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25597 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13140 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6025 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2588 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1510 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10919 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3337 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7377 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 965 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 334 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8077 1
Стандартизация - Standardization 2211 1
Калькулятор - Calculator 377 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1934 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3514 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22161 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1983 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6051 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 587 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1179 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2350 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 484 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8676 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11151 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 110 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 330 1
1С-Рарус Управление рестораном 11 1
Apple iPhone 6 4861 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 589 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1468 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 932 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1759 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 578 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2389 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 183 1
СП.АРМ - qMS МИС - Ранняя помощь и комплексная реабилитация 2 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 62 1
1С-Битрикс - Битрикс24 CRM 28 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 1
Готовцев Олег 2 1
Луковников Михаил 20 1
Кузеев Кирилл 1 1
Сбытов Геннадий 2 1
Рашевская Надежда 1 1
Паршин Виталий 1 1
Токарев Петр 1 1
Платова Раиса 1 1
Шутов Алексей 1 1
Щербань Вячеслав 1 1
Дрыкин Дмитрий 2 1
Дианова Валентина 1 1
Бутырский Денис 1 1
Лавренчук Иван 1 1
Колобов Александр 2 1
Беспалов Александр 14 1
Сатторова Юлия 1 1
Аистова Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153673 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14389 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45110 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18299 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5311 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Грузия 1276 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3199 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4202 1
Россия - СФО - Новосибирск 4568 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2381 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2881 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3305 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1209 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1544 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 432 1
Украина - Киев 1137 1
Европа 24534 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 697 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1382 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 652 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 633 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1275 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 957 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2629 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 414 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54078 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25482 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7873 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1400 2
Энергетика - Energy - Energetically 5412 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31224 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3131 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50437 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6546 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6264 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6234 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1079 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5308 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2107 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 261 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1242 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1532 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2681 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 191 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 350 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1686 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19919 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1989 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9828 1
Импортозамещение - параллельный импорт 547 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6200 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9422 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10489 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8195 1
Аудит - аудиторский услуги 2973 1
Литий - Lithium - химический элемент 592 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5202 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 312 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 225 1
МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2568 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386856, в очереди разбора - 729595.
Создано именных указателей - 183821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще