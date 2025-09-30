Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чесноков Александр
УПОМИНАНИЯ
Чесноков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Готовцев Олег 2 1
|Луковников Михаил 20 1
|Кузеев Кирилл 1 1
|Сбытов Геннадий 2 1
|Рашевская Надежда 1 1
|Паршин Виталий 1 1
|Токарев Петр 1 1
|Платова Раиса 1 1
|Шутов Алексей 1 1
|Щербань Вячеслав 1 1
|Дрыкин Дмитрий 2 1
|Дианова Валентина 1 1
|Бутырский Денис 1 1
|Лавренчук Иван 1 1
|Колобов Александр 2 1
|Беспалов Александр 14 1
|Сатторова Юлия 1 1
|Аистова Мария 1 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 225 1
|МИИТ - АВИШ - Академия Высшая инженерная школа 7 1
