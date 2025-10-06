Получите все материалы CNews по ключевому слову
Колобов Александр
УПОМИНАНИЯ
|06.10.2025
|«Софтлайн Решения» оснастила мобильные технопарки «Кванториум» для трех школ Пермского края 1
|20.04.2009
|Геннадий Сбытов: Сейчас на создание отчета уходит минута 1
|28.04.2005
|В России появится первый навигатор с VGA-разрешением 1
Колобов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 880 1
|1С-Рарус Управление рестораном 12 1
|HP Compaq iPaq Pocket PC 313 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2393 1
|Чесноков Александр 7 1
|Паршин Виталий 1 1
|Рашевская Надежда 1 1
|Сбытов Геннадий 2 1
|Аистова Мария 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391002, в очереди разбора - 732882.
Создано именных указателей - 184066.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
