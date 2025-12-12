Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187200
ИКТ 14497
Организации 11240
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26491
Персоны 80872
География 2987
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

1С-Рарус Управление рестораном


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


12.12.2025 Умная касса «1С-Рарус» распознает блюда и ускоряет обслуживание 1
14.03.2025 В «1С:Ресторан» поддержаны новые правила применения ККТ в сфере общепита 1
21.02.2022 «1С:Ресторан. Фронт-офис» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» 1
12.02.2021 CorpSoft24 внедрила в Sodexo Россия информационную систему на базе «1С:Корпорация» 1
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
20.06.2019 «1С» встраивает искусственный интеллект в свои продукты. Обещан экономический эффект 1
24.06.2015 «1С:Общепит 3.0» получила сертификат совместимости с «1С:Предприятием 8» 1
14.07.2014 «ГлавПит» планирует работу ресторана с помощью «1С-Рарус:Управление рестораном» 1
09.08.2013 Front-end-система «1С:Ресторан» сертифицирована «1С» 1
20.04.2009 Геннадий Сбытов: Сейчас на создание отчета уходит минута 2
03.03.2009 Ресторан «Европа» автоматизирован с помощью решений «1С-Рарус» 1
14.05.2007 «1С-Рарус» и ИВС: совместные решения для предприятий питания 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

1С-Рарус Управление рестораном и организации, системы, технологии, персоны:

8996 12
1С-Рарус 936 10
ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 1
Yandex - Яндекс 8442 1
Эвотор - Evotor 206 1
iiko - айко 53 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 231 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 2
НСПК - Национальная система платежных карт 901 2
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 1
IL Патио - Эль Патио 15 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 68 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 1
Газпром ПАО 1416 1
Starbucks 91 1
Яндекс.Доставка 95 1
Планета Суши 11 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 28 1
Papa John’s - Папа Джонс 17 1
Кейтеринбург 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3251 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34051 10
Калькулятор - Calculator 383 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2650 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12354 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 2
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 2
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73308 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9788 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7620 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13350 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12736 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 1
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 41 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1886 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 804 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1989 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 615 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12275 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7286 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13083 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18194 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25715 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4288 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 248 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31992 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57439 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4457 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1399 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 186 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 4
1С-Рарус Общепит 41 4
1С:Предприятие Фастфуд Фронт-офис 4 2
1С:Отель 6 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 2
1С-Рарус РестАрт 26 2
ФГИС Меркурий ВетИС.API 13 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 253 1
1С:ITIL 21 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 804 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 63 1
1С:ERP Управление предприятием 715 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 336 1
Epicor iScala 87 1
1С:Корпорация 54 1
UCS R-Keeper 70 1
Паршин Виталий 1 1
Рашевская Надежда 1 1
Сбытов Геннадий 2 1
Колобов Александр 3 1
Аистова Мария 1 1
Аракелян Артур 1 1
Чесноков Александр 7 1
Нуралиев Борис 294 1
Рензяев Константин 73 1
Нестеров Алексей 170 1
Моничев Алексей 4 1
Шиян Лариса 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156965 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45730 2
Россия - СФО - Новосибирск 4654 2
Европа 24639 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2418 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18580 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4273 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2911 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1114 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1229 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 436 1
Украина - Киев 1141 1
Украина 7796 1
Казахстан - Республика 5797 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5405 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26019 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6340 4
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 158 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 2
Пищевая промышленность - Фастфуд 60 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2177 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51324 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6369 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1715 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3735 1
Экономический эффект 1218 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 166 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 414 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1954 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406938, в очереди разбора - 733252.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще