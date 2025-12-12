Умная касса «1С-Рарус» распознает блюда и ускоряет обслуживание

Компания «1С‑Рарус», разработчик решений для цифровизации предприятий общественного питания, запустил сервис распознавания блюд. ИИ-кассы работают на базе технологии машинного зрения, ускоряя процесс оформления заказов. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Сервис ориентирован на широкий сегмент предприятий HoReCa, включая столовые, кафе, операторов питания и предприятия быстрого обслуживания. Кассовые решения с автоматическим распознаванием блюд апробированы на пилотных внедрениях в заводских столовых и компаниях, специализирующихся на организации индустриального кейтеринга.

Как работает сервис распознавания блюд

Сканирование блюд: поднос с тарелками размещается под камерой — умная касса сканирует заказ за пару секунд.

Проверка заказа: на экране отображается список блюд — клиент проверяет, все ли верно, и подтверждает заказ.

Оплата: расчет выполняется через банковский терминал или по карте питания — быстро, удобно и без участия кассира.

«1С-Рарус AI Касса»﻿ автоматически распознает состав заказа, даже если блюда лежат на одной тарелке, определяет комплексные обеды, контролирует отсутствие рук над подносом, настраивает подсветку под условия помещения. Встроенный 2D-сканер может считывать штрихкоды и QR-коды товаров, подлежащих маркировке.

Использование искусственного интеллекта в кассовом решении открывает новые возможности для цифровой трансформации предприятий общественного питания, облегчая работу персонала и улучшая качество сервиса. Наряду с фронт-офисными решениями «1С:Фастфуд» и «1С:Ресторан» умные кассы дополняют бэк-офисные системы «1С:Общепит» и «1С:Управление предприятием общепита», обеспечивая комплексную цифровизацию процессов управления, учета и обслуживания на современном предприятии HoReCa.

Алексей Павлов, руководитель направления автоматизации общепита, «1С-Рарус»: «Мы научились эффективно обобщать данные. На пилотных проектах мы каждый раз заново собирали датасеты и учили нейросеть распознавать классы блюд. Теперь же значительно сокращено время запуска новых проектов — практически стартуем "из коробки" в день установки оборудования. А на предприятиях с несколькими кассами и единым меню можно дообучать всю систему с одного терминала. В дальнейшем планируем использовать накопленные данные для расширения сценариев применения разработанной технологии, например, для оценки качества работы персонала и управления объектами».