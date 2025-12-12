«Яндекс» выпустит собственный дешевый электромобиль

«Яндекс» хочет создать собственный электромобиль для использования в такси. Предварительная цена – 2,4 млн руб., но сроки релиза пока не называются. Машины делается не с нуля – это будет китайская модель 2021 модельного года российским шильдиком. Ее относят к классу «комфорт+» по меркам Москвы и Санкт-Петербурга.

Суверенное электротакси

Российский интернет-гигант «Яндекс» намерен выйти на рынок автомобилей. Как пишут «Ведомости», он приступил к разработке своего первого электромобиля, предварительное название которого – UMO 5.

Автомобиль создается с прицелом на использование в такси – о возможности его приобретения в лично пользование пока не говорится. Его предварительная цена – 2,4 млн руб., однако велика вероятность, что с учетом современных российских реалий ко дню начала продаж, который пока не назначен, она успеет несколько раз увеличиться.

«Яндекс» – один из крупнейших игроков российского рынка пассажирских перевозок. Его сервис «Такси» существует с 2011 г.

Яндекс У «Яндекса» есть опыт в брендировании автомобилей, но пока не на уровне производства

Напомним также, что в России ведется разработка отечественного электромобиля «Атом». Его создают на протяжении нескольких лет, но он до сих пор не добрался ни до дилеров, ни до крупносерийного производства.

Возможный намек на серию

К моменту выхода материала «Яндекс» не уточнял, почему в названии автомобиля есть цифра 5, и что она может означать. Нельзя исключать вероятность, что «Яндекс» планирует в дальнейшем выпустить еще несколько моделей.

Само название UMO зарегистрировано в Роспатенте – патент принадлежит «Яндексу» с 12 ноября 2025 г. Товарный знак в рамках Международной классификации товаров и услуг относится к классам 12 и 37 – автомобили и устройства для зарядки батарей транспортных средств и пр.

UMO 5 будет снаряжен электромотором на 204 л. с. и батареей на 300-430 км (в зависимости от сезона) пути без подзарядки. АКБ используется литий-железо-фосфатная. Ее емкость – 63 кВтч. Обещается ускоренная зарядка – с 20% до 80% составляет полчаса.

По данным «Ведомостей», UMO 5 по классификатору «Яндекс Такси» относится к классу «Комфорт+» в Москве и Санкт-Петербурге. Другие города не упомянуты.

Российский снаружи, китайский внутри

«Яндекс» пока не приводит подробности о своем будущем автомобиле, однако источники «Ведомостей» в открытую говорят, что разрабатывать с нуля его никто не будет. Один из собеседников издания намекнул на происхождение машины, отметив, что «Яндекс» на пару с китайским автоконцерном GAC ведет переговоры с заводами на тему представления площадки для производства.

Официально китайский электрокар GAC Aion Y Plus в России пока не продается

«Ведомости» пишут, что новый электромобиль «Яндекса» окажется всего лишь копией китайского GAC Aion Y Plus. Насколько точной в итоге будет эта копия, пока неясно – есть вероятность, что ограничатся просто наклейкой новых шильдиков. У России такой опыт имеется, и притом немалый – достаточно вспомнить, что представляют из себя новые автомобили возрожденного в 2022 г. бренда «Москвич». Это просто машины JAC с новым шильдиком. Такое явление носит название «бэйдж инжиниринг».

Сколько ждать, и есть ли смысл

С учетом того, что разрабатывать новую машину с нуля «Яндексу», по всей видимости, не придется, появление его брендированного автомобиля может не заставить себя ждать. По прогнозам одного из собеседников издания, первые экземпляры UMO 5 могут сойти с конвейера в течение 2026 г. – пока без более точной даты.

GAC Aion Y Plus – это сравнительно старая модель, которой к моменту выпуска электромобиля «Яндекса» будет как минимум пять лет. Она дебютировала в 2021 г., и в настоящее время ее нельзя купить в России в официальной рознице – только на вторичном рынке.

Редакция CNews нашла несколько предложений на отечественных досках объявлений. Так, на «Дроме» есть объявление о продаже GAC Aion Y Plus 2023 года выпуска в Уссурийске с заявленным пробегом 300 км и пометкой «без пробега по России».

На «Авто.ру» есть еще более выгодное предложение. Во Владивостоке такой автомобиль с заявленным пробегом 10 км можно приобрести примерно за 1,5 млн руб. год выпуска – 2025.

Без российского шильдика автомобиль стоит намного дешевле

По данным «Ведомостей», стоимость UMO 5 составит 2,4 млн руб. и это с учетом субсидии на электротранспорт в размере 925 тыс. руб.). Поскольку автомобиль ориентирован под такси, то есть и цена для лизинга – 69 тыс руб. в месяц при аренде на четыре года и нулевом первоначальном взносе.