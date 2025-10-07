Крупный инвестор покинул проект создания российского электромобиля

Проект российского электромобиля «Атом» покинул бизнесмен Рубен Варданян, который в 2022 г. решил отказаться от российского гражданства.



Минус один акционер

Бизнесмен Рубен Варданян вышел из капитала ООО «Восход» — основного акционера АО «Кама», занимающегося проектом создания российского электрокара «Атом», пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Варданяну принадлежали 25% «Восхода», которые перешли самому обществу. По 37,5% в компании сохранили Сергей Когогин и ООО «Спектр» (владельцы — Ваган Баблоян, Михаил Бройтман и Жанна Халиуллина).

Варданян до 2022 г. входил в рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes, руководил инвестиционной компанией «Тройка Диалог» и был первым президентом московской школы управления «Сколково». В 2022 г. он отказался от российского гражданства. Осенью 2022 г. он возглавил правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а примерно через год был арестован властями Азербайджана и сейчас находится в тюрьме.

Дальнейшая судьба пакета акций

Обычно общество выплачивает бывшему участнику действительную стоимость пакета, рассчитанную на основе последних данных отчетности, пояснил старший партнер «Ляпунов Терехин и партнеры» Роман Ляпунов.

«Атом» Российский электромобиль «Атом» должен стать «гаджетом на колесах»

У компании есть один год, чтобы распорядиться долей — распределить между участниками либо предложить к приобретению (если не запрещено уставом) третьим лицам, отметила старший юрист White Stone Валерия Демина: «Если в течение года решение не принято, доля подлежит погашению, а уставный капитал уменьшению на номинал этой доли».

Передача доли самому юридическому лицу часто обусловлена нежеланием других участников «впускать» в компанию посторонних лиц, пояснил партнер, руководитель практик разрешения споров и банкротства адвокатского бюро «А-Про» Юлий Ровинский.

На проект электромобиля «Атом», который уже находится на финальной стадии, сделка не повлияет, полагает старший аналитик компании «Эйлер» Владимир Беспалов.

Проект российского электрокара

Проект «Камы» «Атом» был основан летом 2021 г. Основными инвесторами стали гендиректор «Камаза» Сергей Когогин и Рубен Варданян, которые вложили по 360 млн руб.

Изначально проект развивался при участии «КамАЗа», но впоследствии стал отдельным стартапом — в августе 2021 г. было зарегистрировано АО «Кама» с уставным капиталом 720 млн руб.

Серийный выпуск планируется начать в третьем квартале 2025 г. на заводе «Москвич». «Атом» должен стать электромобилем с высокой степенью цифровой интеграции, по сути, «гаджет на колесах», как заявляли топ-менеджеры компании.

Опрошенные изданием автомобильные эксперты к проекту относятся скептически из-за высоких цен. Диапазон стоимости заявлялся от 2,5 млн до 3,5 млн руб., но в 2025 г. границы выросли до 3–4 млн руб. без учета господдержки (скидка в 35%, но не более 925 тыс. руб.). Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что интерес к проекту могут проявить сервисы такси и каршеринга.

В августе 2025 г. АО «Кама» в своем Telegram-канале представило версию для каршеринга. Тогда же каршеринг «Делимобиль», как писал ТАСС, приостановил реализацию проекта развития электрокаршеринга с «Атомами» в Калининграде, о чем он в ноябре 2024 г. подписал соглашение с региональными властями. «Делимобиль», по словам его представителей, «до сих пор не смог найти экономически обоснованную модель развития через электромобили в Калининграде».