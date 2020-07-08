Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита»

Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита». С помощью программы независимые и сетевые предприятия общепита автоматизируют управление и учет. Решение подойдет следующим компаниям: рестораны и ресторанные холдинги, в том числе франчайзинг; предприятия фастфуда, столовые, кафе; кофейни, бары, кондитерские; кейтеринг и операторы питания; службы собственного корпоративного и индустриального питания; подразделения питания в составе отелей и гостиниц; цеха производства кулинарной продукции (заготовочные предприятия), в том числе в составе ресторанов и продуктовых ритейлеров.

Если решение «1С:Общепит» ориентировано на регламентированный учет с отраслевой спецификой, то в «1С:УНФ 8. Управление предприятием общепита» акцент сделан на управленческие функции. Система разработана на базе типовой конфигурации «1С:Управление нашей фирмой». Сохранены основные возможности и механизмы «1С:УНФ», которые позволяют управлять бизнесом в одной программе. Даже со смартфона или планшета руководители могут контролировать продажи, закупки, склад, производство, финансы, зарплату, отчетность и CRM.

Основные возможности решения: расширенная функциональность по управлению производством со сложными схемами, по работе с заказами, а также по построению распределенных и централизованных систем с тонкой настройкой прав доступа и контуров миграции данных; автоматизация рабочих мест основных сотрудников общепита: технолога, повара, заведующего производством, калькулятора, кладовщика, закупщика, менеджера; учет рецептур: список рецептов, несколько рецептов для одного блюда, механизм «блюдо в блюде». Предусмотрено разделение рецептур по подразделениям; учет сезонных коэффициентов перерасхода, специй, взаимозаменяемых продуктов; расчет и учет калорийности и пищевой ценности отдельных продуктов, готовых блюд и полуфабрикатов. Можно указать потери при обработке сырья. Чтобы не вносить данные вручную, при запуске программы можно загрузить химико-энергетические показатели, блюда и рецептуры с портала FoodCOST; управление закупками: учет планов производства, оценка потребности в продуктах, оборачиваемость запасов, контроль сроков годности; учет приготовления полуфабрикатов и блюд с количеством израсходованных ингредиентов; автоматизированное рабочее место «Мероприятия» для работы с банкетами и фуршетами. Визуализация занятости помещений; блок управления персоналом и расчета сдельной зарплаты; отраслевые регламентированные и глубокие аналитические отчеты; интеграция с ГИС: «Меркурий» («ВетИС»), ЕГАИС, «Честный знак»; обмен данными с «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Фастфуд», «1С:Ресторан», «Эвотор», «Рестарт». Загрузка продаж из r_keeper и iiko.

Новая система разработана с учетом опыта внедрения решений «1С-Рарус» в следующих компаниях: сети кофеен «Шоколадница» и Starbucks, ресторанные сети KFC, «Планета суши», IL Patio, Papa John’s; операторы питания Sodexo, «Кейтеринбург», «ДФ Сервис»; службы питания «Газпром», «Сколково», мэрия Москвы; ресторанные службы отелей Azimut, Park INN, Four Seasons Moscow; производство кулинарной продукции в розничных сетях «Спар», «Бахетле».