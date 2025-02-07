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Бахетле российская сеть продовольственных магазинов

Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов

«Бахетле» — группа компаний по производству и реализации продуктов питания с 25-летней историей. В нее входят четыре производственные площадки и супермаркеты с собственными площадками для приготовления пищи в семи городах России: в Москве, Казани, Иннополисе, Набережных Челнах, Нижнекамске, Новосибирске и Барнауле.


07.02.2025 ГК «Бахетле» тестирует технологию автозаказа 1
15.10.2024 «Бахетле» запускает мобильное приложение с обновленной программой лояльности 1
09.10.2024 «Бахетле» активно внедряет цифровые решения в работу группы компаний 1
26.02.2024 Повысить чек на 18%: как цифровые платформы для маркетинга решают задачи ритейла 1
12.09.2023 «Норбит» создал сервис цифрового обслуживания для «Бахетле» 1
29.06.2021 Маркетплейс оптовой торговли B2Btrade привлек инвестиции от «Тилтех капитал» 1
01.04.2021 «Яндекс.Лавка» продолжает экспансию в регионы и запускается в Казани 1
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
03.07.2019 Клиенты МГТС получат до 50% кэшбэка за покупки через сервис golama 1
21.04.2014 «Бахетле» перешла на электронное взаимодействие с поставщиками с помощью IBS 1
25.11.2013 IBS помогла «Бахетле» выполнить миграцию SAP на новое оборудование 2
05.12.2012 «Татфондбанк» выпустил 500-тысячную пластиковую карту 2
12.09.2012 Заявку на карту «Бахетле-Татфондбанк» теперь можно оставить на сайте банка 2
19.07.2012 Количество кредитных карт «Татфондбанка» с начала года увеличилось в 2,5 раза 1
10.07.2012 «Татфондбанк» начинает выпуск кобрендовых карт с «Бахетле» 3
15.11.2011 «Норбит» внедрил ERP-систему Microsoft Dynamics AX в SPA-центре «Лучано» 1
20.10.2010 «Бахетле» передала на аутсорсинг IBS сопровождение корпоративной ИС на платформе SAP 1
01.03.2010 Торговая сеть «Бахетле» развивает СЭД на базе ПО «Дело» 1
16.10.2009 IBS построила отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру для сети супермаркетов «Бахетле» 2
20.05.2008 «Норбит» внедряет SAP for Retail в «Бахетле» 1
13.11.2007 SAP for Retail внедряют в Татарстане: проект для «Бахетле» 1
29.03.2007 Торговая сеть Татарстана «Бахетле» переходит на «Дело» 1

Публикаций - 22, упоминаний - 28

Бахетле и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5280 6
Ланит - Норбит - Norbit 370 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 4
8250 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
Yandex - Яндекс 7382 1
IBM - International Business Machines Corp 9444 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 1
Ubirator - Убиратор 9 1
1С-Рарус 887 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Эвотор - Evotor 184 1
Белый Ветер Цифровой 256 1
iiko - айко 47 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 174 1
Системы документооборота 498 1
Татфондбанк АИКБ 80 4
Visa International 1949 3
ВкусВилл - Избёнка 158 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 27 1
Газпром ПАО 1342 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Starbucks 88 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Да! - Фреш Маркет 12 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 4 1
Papa John’s - Папа Джонс 14 1
Blue Sleep - Блю Слип 3 1
Планета Суши 11 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 14 1
GoLama 3 1
Кейтеринбург 1 1
Белый Ветер 356 1
Холдинг Аква 6 1
ОРС - Объединённая расчетная система 28 1
IL Патио - Эль Патио 14 1
Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Юнирест - Rostcic’s - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 53 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2509 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6688 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6801 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10235 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11651 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5067 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12559 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7118 3
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25443 2
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Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1059 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24217 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10130 2
Управление финансами - Financial management 608 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 766 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4700 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7011 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13550 2
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Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 881 1
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SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 3
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 2
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 23 2
1С-Рарус Общепит 38 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 943 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Яндекс.Лавка 231 1
Яндекс.Маркет 940 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment 178 1
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 47 1
1С-Рарус РестАрт 25 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Microsoft Dynamics 1176 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 27 1
Oracle StorageTek 85 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
SAP Basis 15 1
1С-Рарус Управление рестораном 10 1
ФГИС Меркурий ВетИС.API 10 1
1С:Предприятие Фастфуд Фронт-офис 3 1
Oracle - Sun Solaris SPARC SuperCluster 59 1
Microsoft Office 3739 1
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Гадельшин Алмаз 3 3
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