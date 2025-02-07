Бахетле российская сеть продовольственных магазинов
«Бахетле» — группа компаний по производству и реализации продуктов питания с 25-летней историей. В нее входят четыре производственные площадки и супермаркеты с собственными площадками для приготовления пищи в семи городах России: в Москве, Казани, Иннополисе, Набережных Челнах, Нижнекамске, Новосибирске и Барнауле.
Бахетле и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3058 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2509 1
|Гадельшин Алмаз 3 3
|Ивицкий Дмитрий 19 2
|Серов Евгений 2 1
|Латыпов Муслим 1 1
|Крупина Гульнара 1 1
|Мещанов Сергей 3 1
|Назаров Алексей 71 1
|Толмачев Андрей 4 1
|Арифуллин Артем 1 1
|Слободенюк Анна 1 1
|Шайхутдинов Радик 7 1
|Цапок Михаил 4 1
|Индрикова Надежда 1 1
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