Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов

«Бахетле» — группа компаний по производству и реализации продуктов питания с 25-летней историей. В нее входят четыре производственные площадки и супермаркеты с собственными площадками для приготовления пищи в семи городах России: в Москве, Казани, Иннополисе, Набережных Челнах, Нижнекамске, Новосибирске и Барнауле.