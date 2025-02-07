ГК «Бахетле» тестирует технологию автозаказа

Группа компаний «Бахетле» получила первые партии товара с помощью новой технологии автозаказа. Система внедрена, чтобы автоматизировать процесс закупок. Технология основана на облачном AI/ML-решении для управления цепочкой поставок.

Технология анализирует большие объемы данных: сколько товаров продаётся, какие из них популярны в определённое время, что нужно заказать больше. Далее — прогнозирует спрос. Система заранее понимает, какие товары могут закончиться или наоборот, не нужны в большом количестве. После этого формирует заказы — рассчитывает оптимальное количество каждого товара, чтобы они всегда были в наличии, но без лишних запасов.

Основная цель внедрения функции автозаказа — повышение уровня сервиса и снижение показателей упущенных продаж. Благодаря технологии полки магазинов всегда заполнены нужными товарами, сотрудники выполняют меньше ручной работы и могут уделять больше времени посетителям. Также снижаются издержки, а покупатели чаще находят то, за чем пришли.

В настоящее время система автозаказа проходит тестирование на шести товарных категориях напитков и кондитерских изделий в двух магазинах сети: «Мега» и «Чистопольская». В ближайшем будущем планируется расширение числа категорий и подключение дополнительных магазинов для масштабирования проекта.

На первых этапах сделаны первые выводы о потребностях покупателей и объеме их спроса в каждом из магазинов. Продолжается сбор данных для пересмотра ассортиментной матрицы.

Внедрение автозаказа — важный шаг в рамках широкой стратегии цифровизации «Бахетле». Компания стремится перейти от ручного управления к использованию технологий машинного обучения при формировании заказов, что повысит эффективность и точность процессов.

Помимо автозаказа, «Бахетле» внедряет другие цифровые решения: кассы самообслуживания, модернизация ИТ-инфраструктуры, а также расширение функционала «Битрикс» для улучшения коммуникации внутри компании.