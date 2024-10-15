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«Бахетле» запускает мобильное приложение с обновленной программой лояльности

Группа компаний «Бахетле» разработала мобильное приложение, чтобы пользователям стало проще и удобнее совершать покупки в розничной сети. В приложении можно зарегистрироваться в обновленной программе лояльности, которая предусматривает кешбэк до 5% на всю сумму чека, а для льготных категорий клиентов — 10%. В дни рождения все участники программы могут совершать покупки с кешбэком в размере 15%. Об этом CNews сообщили представители «Бахетле».

Также приложение позволяет отслеживать историю покупок, завести виртуальную карту, сканировать цены, получать индивидуальные выгодные предложения. В будущем приложение дополнят элементами геймификации и партнерскими предложениями, появятся персональные скидки, а также возможность предварительного заказа на доставку или самовывоз. Кроме того, пользователи смогут заказывать готовые сеты, что значительно упростит процесс выбора продуктов. Версии приложения для iOS и Android будут доступны с середины октября 2024 г..

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Сейчас «Бахетле» осуществляет доставку в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Москве. В планах — распространить доставку на отдаленные районы Татарстана и усилить сотрудничество с агрегаторами доставки еды.

Заказать доставку продуктов из супермаркетов «Бахетле» или оформить самовывоз можно не только в мобильном приложении, но и на обновленном сайте группы компаний. Каталог товаров на сайте стал более привлекательным и удобным благодаря полному визуальному оформлению, а процесс навигации по каталогу и поиску нужных товаров упростился. Также появилась возможность заказывать порционные продукты, такие как нарезки сыров и мясных деликатесов, пироги по кусочкам.

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