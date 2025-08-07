Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180017
ИКТ 13989
Организации 10866
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25988
Персоны 77495
География 2905
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2680
Мероприятия 864

Ивицкий Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 IBS локализовала данные бухучета для российского подразделения Evyap 1
14.11.2024 IBS реализовала проект SAP Carve-Out по разделению ИТ-ландшафта в процессе реструктуризации бизнеса 1
02.09.2020 «Салым Петролеум» доверила IBS поддержку SAP S/4HANA 1
29.06.2020 IBS перевела учет по РСБУ из «1С» в SAP ERP для компании EVYAP 1
13.09.2019 IBS завершила работы по миграции ландшафта SAP ERP для компании Russ Outdoor 1
14.08.2019 IBS интегрировала SAP ERP со складским ПО в компании EVYAP 1
13.11.2018 IBS обеспечивает поддержку и развитие системы управления складами на платформе SAP EWM для группы «Черкизово» 1
26.01.2018 IBS оптимизировала корпоративные системы SAP в МТЗ «Трансмаш» 1
13.04.2017 Группа «Черкизово» доверила IBS поддержку решений SAP 1
07.07.2016 IBS занялась поддержкой решений SAP для подразделения L’Oréal в Казахстане 1
09.03.2016 IBS расширила сотрудничество с МТЗ «Трансмаш» по сопровождению систем SAP 1
20.10.2015 IBS помогла «Директ Каталог Сервис» перенести информационные системы в Россию 1
01.07.2015 IBS предложила новую услугу по переносу SAP-систем из зарубежных дата-центров в Россию 1
24.12.2014 Составлен ранкинг поставщиков услуг поддержки решений SAP 1
27.10.2014 IBS выполнила проект по миграции SAP-систем Pilkington из Германии в Россию 1
08.07.2014 IBS обеспечит поддержку решений SAP для российского подразделения L’Oréal 1
11.12.2013 Названы крупнейшие аутсорсеры поддержки SAP. В пятерке лидеров смена 1
25.11.2013 IBS помогла «Бахетле» выполнить миграцию SAP на новое оборудование 1
23.09.2013 «Фармимэкс» передала обслуживание системы SAP на аутсорсинг в IBS 1
20.10.2010 «Бахетле» передала на аутсорсинг IBS сопровождение корпоративной ИС на платформе SAP 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Ивицкий Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1669 19
SAP SE 5365 19
SAP CIS - САП СНГ 857 2
ЭнергоДата - EnergoData 20 2
ЕАЕ-Консалт 12 2
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 39 2
8641 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 57 1
IBM - International Business Machines Corp 9495 1
Корус Консалтинг ГК 1279 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Team Force - Тим Форс 16 1
ФОРС - Центр разработки 659 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
ITPS - Information Technology Professional Solutions - Парма-Телеком 43 1
МТЗ Трансмаш 23 2
EVYAP 4 2
L’Oreal 57 2
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 22 2
Russ ГК - Russ Outdoor - Русс Аутдор 12 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 10 1
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 30 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 476 1
Газпром нефть 648 1
Черкизово ГК - Петелинка 4 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 113 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69853 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7025 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32644 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2002 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11596 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2705 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11952 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5026 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3024 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1316 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26411 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31061 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2139 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16494 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8295 2
Управление финансами - Financial management 624 2
Стабилизация 391 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 557 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22211 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13016 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6702 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 686 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9830 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 637 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25125 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 878 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1042 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 952 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4984 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 358 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 954 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 41 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10775 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1189 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2539 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 657 1
Стандартизация - Standardization 2198 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 66 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2043 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 900 8
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 140 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 482 2
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 28 2
IBM DB2 372 1
Linux OS 10537 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 62 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 216 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 37 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
SAP SLO - SAP System Landscape Optimization 2 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 283 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1003 1
SAP Basis 15 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 953 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 729 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 307 1
Intel x86 - архитектура процессора 1936 1
Беляев Владислав 93 2
Щукин Максим 2 2
Гадельшин Алмаз 3 2
Сафронов Алексей 1 1
Мерзликин Дмитрий 1 1
Семенов Александр 164 1
Калиненко Владимир 4 1
Гаврилюк Валентин 1 1
Шигин Алексей 1 1
Беккер Вениамин 1 1
Ferchland Lars - Ферхланд Ларс 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151732 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44711 4
Европа Восточная 3111 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3156 2
Германия - Федеративная Республика 12831 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 377 2
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 131 2
Турция - Турецкая республика 2445 2
Европа 24468 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2352 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 921 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1270 1
Казахстан - Республика 5705 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3076 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7861 1
Франция - Французская Республика 7930 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1006 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14330 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7137 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6038 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5666 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7592 3
Черкизон - Черкизовский рынок 163 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2202 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2452 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5726 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49927 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25174 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8071 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1000 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2117 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 536 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3056 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6182 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3063 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2714 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19638 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4310 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6221 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4586 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8349 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5831 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 586 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1067 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 669 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2532 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 890 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2302 1
TAdviser - Центр выбора технологий 414 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376596, в очереди разбора - 746135.
Создано именных указателей - 180017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще