IBS реализовала проект SAP Carve-Out по разделению ИТ-ландшафта в процессе реструктуризации бизнеса

Группа компаний IBS в процессе реструктуризации бизнеса в сжатые сроки и без поддержки вендора выполнила разделение единого SAP-ландшафта на два обособленных.

Необходимость в выделении части системы SAP в отдельную инсталляцию была связана с выходом весной 2023 г. из состава группы компаний IBS системного интегратора IBS Platformix и производителя оборудования и программного обеспечения «Сила», чьи бизнес-процессы были реализованы в общем ИТ-ландшафте.

Решение этой задачи взяли на себя эксперты сервисного центра IBS, обладающие богатым опытом реализации подобных проектов. Перед ними стояла задача выделить необходимую часть SAP-систем (Carve-Out) из единого ландшафта SAP группы компаний IBS и обеспечить их миграцию в отдельный ЦОД.

На первом этапе команда экспертов IBS выделила из систем материнского ландшафта все накопленные доработки, настройки и данные, относящиеся к отделяемой бизнес-структуре, и создала отдельный ландшафт из систем SAP ERP, бизнес-аналитики SAP BW и интеграционной шины SAP PO. В результате в новых системах остались только данные выделяемой компании с полным сохранением истории и всех бизнес-операций.

Вторым этапом была проведена миграция полученного ландшафта SAP в собственный ЦОД и его интеграция в существующий ИТ-ландшафт выделяемой компании. На протяжении всего проекта команда IBS обеспечивала работоспособность и поддержку нового ИТ-ландшафта по всему стеку используемых технологий.

Подготовка проекта и его реализация были проведены в минимальные сроки, а время между остановкой работы в общей системе и началом работы в выделенной системе составило один день, который пришелся на выходной, поэтому работа компании не останавливалась, а пользователи не заметили существенных изменений.

Дмитрий Ивицкий, директор департамента сопровождения коммерческого ПО IBS, сказал: «IBS обладает, пожалуй, уникальным для России, более чем 15-летним опытом, проверенной методологией, инфраструктурой и ресурсами для реализации проектов Carve-Оut SAP любого масштаба как для российских, так и для международных компаний. SAP по-прежнему часто является критическим приложением для бизнеса, поэтому сбой при миграции системы может привести к серьезным последствиям. Нам удалось успешно разделить ИТ-ландшафт в отсутствие поддержки вендора, без остановки деятельности компаний и без существенных изменений в работе пользователей системы».