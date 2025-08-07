IBS локализовала данные бухучета для российского подразделения Evyap

Группа компаний IBS завершила проект по локализации данных бухгалтерского учета для российского подразделения компании Evyap. Требования регуляторов удалось выполнить в сжатые сроки.

Evyap — турецкая компания, специализирующаяся на производстве товаров для ухода и личной гигиены. В продуктовый портфель Evyap входят такие бренды, как Duru, Arko Men, Fax, Clean&White, Blade, Soft Touch, Gibbs, Evy Baby, и другие.

Компания ведет учет всех операций своих подразделений в единой системе SAP ERP. Такая практика широко распространена среди международных компаний, но приводит к сложностям при реализации требований регуляторов к локализации данных. Так, федеральным стандартом бухгалтерского учета (ФСБУ) 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» установлено, что организации, осуществляющие деятельность в России, должны хранить документы бухучета, а также содержащиеся в них данные на территории РФ.

Эту задачу помогла решить команда IBS, которая уже более восьми лет сопровождает и развивает системы SAP российского подразделения Evyap. Эксперты IBS реализовали хранение документов, справочников и дополнительной информации в отдельной инсталляции SAP, размещенной на территории РФ, а также обеспечили передачу данных бухучета в режиме реального времени.

Ключевой особенностью проекта стало то, что для выполнения требований по локализации использовались исключительно возможности SAP ERP без необходимости приобретения заказчиком дополнительных инструментов и систем.

Дмитрий Ивицкий, директор сервисного центра IBS, сказал: «При реализации проекта обсуждалось в том числе применение специализированных решений, таких как SAP Landscape Transformation Replication Server. В ходе детального анализа мы пришли к выводу, что будет достаточно инструментов, которые предоставляют уже имеющиеся системы SAP ERP. Такой подход с учетом сжатых сроков требовал большей квалификации функциональных консультантов SAP, но специалисты IBS успешно справились с поставленными задачами».

Анастасия Чудненко, менеджер по ИТ и бизнес-решениям Evyap, отметила: «Благодаря этому проекту российское подразделение Evyap в установленные сроки выполнило требования федерального стандарта по локализации данных бухгалтерского учета. При этом использование уже имеющихся инструментов позволило избежать дополнительных затрат на лицензии».