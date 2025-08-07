Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

IBS локализовала данные бухучета для российского подразделения Evyap

Группа компаний IBS завершила проект по локализации данных бухгалтерского учета для российского подразделения компании Evyap. Требования регуляторов удалось выполнить в сжатые сроки.

Evyap — турецкая компания, специализирующаяся на производстве товаров для ухода и личной гигиены. В продуктовый портфель Evyap входят такие бренды, как Duru, Arko Men, Fax, Clean&White, Blade, Soft Touch, Gibbs, Evy Baby, и другие.

Компания ведет учет всех операций своих подразделений в единой системе SAP ERP. Такая практика широко распространена среди международных компаний, но приводит к сложностям при реализации требований регуляторов к локализации данных. Так, федеральным стандартом бухгалтерского учета (ФСБУ) 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» установлено, что организации, осуществляющие деятельность в России, должны хранить документы бухучета, а также содержащиеся в них данные на территории РФ.

Эту задачу помогла решить команда IBS, которая уже более восьми лет сопровождает и развивает системы SAP российского подразделения Evyap. Эксперты IBS реализовали хранение документов, справочников и дополнительной информации в отдельной инсталляции SAP, размещенной на территории РФ, а также обеспечили передачу данных бухучета в режиме реального времени.

Ключевой особенностью проекта стало то, что для выполнения требований по локализации использовались исключительно возможности SAP ERP без необходимости приобретения заказчиком дополнительных инструментов и систем.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

Дмитрий Ивицкий, директор сервисного центра IBS, сказал: «При реализации проекта обсуждалось в том числе применение специализированных решений, таких как SAP Landscape Transformation Replication Server. В ходе детального анализа мы пришли к выводу, что будет достаточно инструментов, которые предоставляют уже имеющиеся системы SAP ERP. Такой подход с учетом сжатых сроков требовал большей квалификации функциональных консультантов SAP, но специалисты IBS успешно справились с поставленными задачами».

Анастасия Чудненко, менеджер по ИТ и бизнес-решениям Evyap, отметила: «Благодаря этому проекту российское подразделение Evyap в установленные сроки выполнило требования федерального стандарта по локализации данных бухгалтерского учета. При этом использование уже имеющихся инструментов позволило избежать дополнительных затрат на лицензии».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Роговцев, МТС: Телематика и цифровые решения становятся признанным стандартом для транспорта и логистики

Совладелец российского «убийцы» Zoom вышел из бизнеса. Его пакет стоит миллиарды

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

Начался эксперимент по объединению российских ГИС в единое информационное пространство

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

Глава российского промышленного гиганта поможет Softline с созданием технологического кластера

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще