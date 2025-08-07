Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180017
ИКТ 13989
Организации 10866
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25988
Персоны 77495
География 2905
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2680
Мероприятия 864

EVYAP


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 IBS локализовала данные бухучета для российского подразделения Evyap 1
29.06.2020 IBS перевела учет по РСБУ из «1С» в SAP ERP для компании EVYAP 1
14.08.2019 IBS интегрировала SAP ERP со складским ПО в компании EVYAP 1
20.07.2016 Сергей Панкратов стал новым директором по маркетингу SAP СНГ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

EVYAP и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5365 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1669 2
8641 1
SAP CIS - САП СНГ 857 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32644 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7025 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2539 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6001 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54445 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7050 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13016 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6702 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7717 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4731 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 900 2
Ивицкий Дмитрий 20 2
Гаврилюк Валентин 1 1
Кузнецова Ирина 27 1
Панкратов Сергей 1 1
Сафронов Алексей 1 1
Парменова Наталия 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 151732 3
Турция - Турецкая республика 2445 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14330 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44711 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2352 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2117 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5726 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49927 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5098 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6221 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7592 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1000 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 669 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 257 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2202 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3056 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376596, в очереди разбора - 746135.
Создано именных указателей - 180017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще