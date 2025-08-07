Получите все материалы CNews по ключевому слову
EVYAP
УПОМИНАНИЯ
EVYAP и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5365 3
|IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1669 2
|1С 8641 1
|SAP CIS - САП СНГ 857 1
|Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 1
|Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
|Ивицкий Дмитрий 20 2
|Гаврилюк Валентин 1 1
|Кузнецова Ирина 27 1
|Панкратов Сергей 1 1
|Сафронов Алексей 1 1
|Парменова Наталия 63 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376596, в очереди разбора - 746135.
Создано именных указателей - 180017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.