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«Салым Петролеум» доверила IBS поддержку SAP S/4HANA

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IBS стала стратегическим партнером по сопровождению и развитию недавно внедренной системы SAP в нефтедобывающей компании «Салым Петролеум». Контракт заключен сроком на пять лет и предполагает не только поддержку пользователей, но и проведение необходимых работ по развитию функциональности системы.

«Салым Петролеум» искала партнера, готового принять внедренное решение SAP на сопровождение сразу после запуска системы. Нефтяная компания остановила свой выбор на IBS, ориентируясь на ее опыт по поддержке крупных комплексных решений SAP S/4HANA. Также IBS предложила наиболее эффективное решение поставленных задач и прозрачные условия сотрудничества.

В рамках проекта IBS консультирует пользователей системы из Москвы, Тюмени и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также работает с нормативно-справочной информацией. Кроме того, в контур задач входят своевременная диагностика, устранение внештатных ситуаций и развитие корпоративной системы SAP, что важно для нефтедобывающей компании.

В течение июня 2020 г. команда поддержки IBS изучила систему и переняла необходимые знания от команды внедрения. 1 июля стартовала поддержка по основным функциональным направлениям. Параллельно с этим проводится интеграция процессов и команд поддержки от «Салым Петролеум» и IBS как единого центра компетенций SAP.

«Запуск новой корпоративной системы в эксплуатацию — это всегда стресс как для пользователей, так и для компании в целом. Основными задачами поддержки в этот период мы для себя видим в первую очередь обеспечение непрерывности бизнес-процессов компании без снижения их эффективности, а также создание для пользователей комфортного режима работы в условиях происходящих изменений», — сказал Дмитрий Ивицкий, директор центра аутсорсинга SAP в IBS.

«Сотрудничество с компанией IBS позволит «Салым Петролеум» оперативно и централизованно развивать новую систему SAP, а также получать квалифицированную поддержку. Вместе с нашим новым партнером мы рассчитываем улучшить показатели компании в области управления материальными и финансовыми ресурсами за счет повышения качества планирования работ и своевременного отражения этих планов в системе SAP S/4 HANA», — отметил Майкл Коллинс, генеральный директор «Салым Петролеум».

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