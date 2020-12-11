L’Oreal внедрили маркировку продукции на базе «iDocs: Маркировка» в облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions С 1 октября 2020 г. в России вступило в действие требование правительства России об обязательной маркировке парфюмерной продукции средствами идентификации. Компания L’Oreal начала заблаговременную подготовку. Нужно было найти решение, которое автоматизировало бы процесс заведения и учета кодов маркировки. Для этого была выбрана платформа ГК «КОРУС Консалти

L’Oreal заменила командировки на видеосвязь от Orange Orange Business Services предоставил компании L’Oreal видеоконференцсвязь на базе облачного решения Open Videopresence. Внедрение системы ВКС позволило повысить оперативность принятия решений и сократить расходы на командировки в 8 раз, а

eBay выиграл суд против L'Oreal в Британии -аукцион eBay не несет ответственности за продажу поддельных косметических продуктов на своем сайте. Это решение было вынесено в рамках процесса, в котором eBay выступал против косметической компании L'Oreal. L'Oreal подала против eBay судебные иск в Британии, Германии, Франции, Бельгии и Испании, обвиняя интернет-аукцион в том, что он способствует продаже поддельных продуктов L'O

L’Oreal содействует научной карьере российских женщин Как сообщает пресс-служба РАН, компания "L’Oreal Россия" при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Российской академии наук назначает десять стипендий для молодых российских ученых–женщин с тем, чтобы содействовать научным карьерам

Магазины L'Oreal в Китае автоматизируют на базе решения eFuture n Technology, поставщик программного обеспечения и сопутствующих услуг для отраслей розничной торговли и потребительских товаров в Китае, объявила о подписании контракта с представительством компании L'Oreal в Китае (L'Oreal China) на поставку и установку решения eFuture - One POS-ERP Sales Counter Management System (Система управления розничными продажами) - в торговых точках L'O

L'Oreal подала в суд на eBay из-за поддельной косметики L'Oreal, крупнейшая в мире компания по производству косметики, подала судебный иск против eBay, обвиняя последнюю в том, что онлайн-аукцион не борется с продажей контрафактной продукции под маркой L'Oreal через свой сайт. Ранее, аналогичный иск в адрес eBay подали также компании Dior и Tiffany's, сообщает Reuters. «L'Oreal столкнулась с ростом объема незаконной торговли поддельным