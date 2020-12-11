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L’Oreal

L’Oreal

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.12.2020 L’Oreal внедрили маркировку продукции на базе «iDocs: Маркировка» в облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions

С 1 октября 2020 г. в России вступило в действие требование правительства России об обязательной маркировке парфюмерной продукции средствами идентификации. Компания L’Oreal начала заблаговременную подготовку. Нужно было найти решение, которое автоматизировало бы процесс заведения и учета кодов маркировки. Для этого была выбрана платформа ГК «КОРУС Консалти
10.06.2013 L’Oreal заменила командировки на видеосвязь от Orange

Orange Business Services предоставил компании L’Oreal видеоконференцсвязь на базе облачного решения Open Videopresence. Внедрение системы ВКС позволило повысить оперативность принятия решений и сократить расходы на командировки в 8 раз, а

25.05.2009 eBay выиграл суд против L'Oreal в Британии

-аукцион eBay не несет ответственности за продажу поддельных косметических продуктов на своем сайте. Это решение было вынесено в рамках процесса, в котором eBay выступал против косметической компании L'Oreal. L'Oreal подала против eBay судебные иск в Британии, Германии, Франции, Бельгии и Испании, обвиняя интернет-аукцион в том, что он способствует продаже поддельных продуктов L'O
16.04.2009 L’Oreal содействует научной карьере российских женщин

Как сообщает пресс-служба РАН, компания "L’Oreal Россия" при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Российской академии наук назначает десять стипендий для молодых российских ученых–женщин с тем, чтобы содействовать научным карьерам

22.10.2008 Магазины L'Oreal в Китае автоматизируют на базе решения eFuture

n Technology, поставщик программного обеспечения и сопутствующих услуг для отраслей розничной торговли и потребительских товаров в Китае, объявила о подписании контракта с представительством компании L'Oreal в Китае (L'Oreal China) на поставку и установку решения eFuture - One POS-ERP Sales Counter Management System (Система управления розничными продажами) - в торговых точках L'O
10.09.2007 L'Oreal подала в суд на eBay из-за поддельной косметики

L'Oreal, крупнейшая в мире компания по производству косметики, подала судебный иск против eBay, обвиняя последнюю в том, что онлайн-аукцион не борется с продажей контрафактной продукции под маркой L'Oreal через свой сайт. Ранее, аналогичный иск в адрес eBay подали также компании Dior и Tiffany's, сообщает Reuters. «L'Oreal столкнулась с ростом объема незаконной торговли поддельным
13.11.2000 Впервые в Рунете: 20 млн. показов геля для волос

С 13 по 26 ноября один из крупнейших в мире производителей косметики - компания L'Oreal - будет рекламировать в российском сегменте Сети один из своих товаров. Это первая ре

Публикаций - 59, упоминаний - 65

L’Oreal и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25831 8
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 299 7
МегаФон 10870 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15985 6
SAP SE 5619 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9533 5
Логика BPM 49 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1767 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1577 4
Siemens AG - Siemens Group 2675 3
Hoff Tech - Хофф Тех 47 3
Бизнес-Консоль 18 3
IBM - International Business Machines Corp 9716 3
Philips 2100 3
Google LLC 12754 3
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Jumpshot 6 2
Intuit 82 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 2
Metasonic AG 23 2
Samsung Electronics 11111 2
Amazon Inc - Amazon.com 3294 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5820 2
Oracle Corporation 7096 2
VK - Mail.ru Group 3611 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 142 2
Hitachi - Хитачи 1503 2
Gen Digital - Avast Software 184 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1009 2
McKinsey & Company Int 296 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 704 2
Salesforce 498 2
HP - Hewlett-Packard 3667 2
Brandquad - Бренд Квад 19 2
Dassault Systemes 235 2
Омникомм - Omnicomm 173 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 819 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 6
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 6
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1161 4
ПСБ - Промсвязьбанк 969 4
Евросеть 1421 4
Unilever - Юнилевер Русь 172 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 4
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 92 3
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 45 3
eBay Inc 1642 3
Adidas - Адидас 170 3
Совкомбанк ПАО 319 3
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 3
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 3
ВТБ Факторинг 26 3
Bombardier Inc 27 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 2
Lockheed Martin 778 2
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 18 2
Веста 52 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
Keurig 2 2
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
Saint-Gobain - Сен-Гобен - Сэн-Гобен Эйч Пи Эм Рус - Кавминстекло 11 2
Volvo CE - Volvo Construction Equipment - Volvo Vostok - Вольво Восток 12 2
Whirlpool - Indesit - Merloni Elettrodomestici S.p.A 9 2
The Home Depot Inc 66 2
SoBeautiful - L'Occitane - Л'Окситан - Локситан рус 14 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 2
Textron - Textron Defense Systems 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8958 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2978 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 625 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1903 2
Microsoft - LinkedIn 705 2
Альфа-Банк 1985 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5724 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 404 3
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3594 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2354 2
ФРИИ Акселератор 59 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 226 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3674 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6587 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1213 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3449 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 633 1
ФРИИ Инвест 11 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Мосгортранс ГУП 141 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 77 3
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1068 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 158 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36512 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54407 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26471 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12360 10
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5410 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13733 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7880 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8718 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26607 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14055 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24594 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13771 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18261 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26118 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4434 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5323 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33731 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35462 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5699 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1456 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8332 4
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 398 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6089 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12278 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9678 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23261 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18180 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17062 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 729 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3251 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9605 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6383 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13059 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3610 3
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 86 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2526 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1774 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18447 2
Data monetization - Монетизация данных 1983 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1685 2
Google Android 15316 3
Gen Digital - Avast Business 7 2
Dassault Systemes - Delmia 31 2
Google YouTube - Видеохостинг 3012 2
Apple macOS 2442 2
Microsoft Windows 16963 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 862 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 320 2
Dassault Systemes - 3DExperience 76 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Yelp 45 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
ICANN New gTLDs - Generic top-level domains 52 1
iSpring Suite 19 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Microsoft Kinect 201 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 106 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - DataFort DF Cloud - промышленный виртуальный центр обработки данных (ВЦОД) 16 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 31 1
Gen Digital - Avast - AVG Internet Security - AVGSvc.exe 5 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 73 1
Netscape Navigator - Netscape Communicator - браузер 114 1
МТС Коммуникатор 31 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 1
MP3.com 130 1
RealNetworks RealPlayer - RealAudio Player - RealOne Player 203 1
Epicor Software Corporation - Epicor iScala - Epicor Scala - Scala Business Solutions - Scala CIS - Скала (СНГ) лимитед 94 1
Epicor iScala BI - Epicor iScala Business Intelligence Server - Epicor Smarter Business Intelligence 4 1
1С-Рарус Бонусный сервис 1 1
IBM Cognos PowerPlay 3 1
Microsoft Advertising Platform - Microsoft AdManager 13 1
BlackBerry Curve 36 1
Adobe PostScript 117 1
UMG - Universal Music Group - PressPlay - MusicNet 66 1
Apple iAd 50 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 42 1
Кулахметов Борис 10 10
Трефилов Алексей 49 6
Герасимов Александр 46 5
Коптелов Андрей 138 5
Кузин Вадим 38 4
Литвинов Павел 23 4
Леушев Андрей 75 3
Рудаков Денис 31 3
Вагнер Юлия 12 3
Муньков Александр 5 3
Драчев Никита 10 3
Аксенова Юлия 12 3
Дурманова Мария 2 2
Ржавин Георгий 5 2
Денисов Филипп 9 2
Салтанов Артем 3 2
Михайлов Павел 4 2
Лантух Владислав 21 2
Погодаев Александр 8 2
Машков Илья 6 2
Латыпова Ольга 4 2
Walter Philippe - Вальтер Филипп 3 2
Пекин Александр 4 2
Безбородов Александр 7 2
Кевиш Максим 2 2
Кириллов Михаил 15 2
Романова Валерия 2 2
Ивицкий Дмитрий 22 2
Имас Анна 6 1
Самойлова Елена 10 1
Корбински Рената 1 1
Усков Вячеслав 2 1
Подгорный Денис 1 1
Головин Леонид 26 1
Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью  16 1
Королев Илья 23 1
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Шибаев Александр 18 1
Борискин Александр 12 1
Каменнова Мария 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 167442 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47847 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54940 11
Европа 25007 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13847 9
Франция - Французская Республика 8192 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19651 6
Германия - Федеративная Республика 13269 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14833 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19271 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 4
Европа Западная 1496 4
Беларусь - Белоруссия 6325 3
Европа Восточная 3140 3
Канада 5090 3
Югославия 75 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1269 2
Япония 13832 2
Ирландия - Республика 1055 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3357 2
Ближний Восток 3164 2
Венгрия 857 2
Украина 7939 2
Испания - Королевство 3842 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1734 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 2
Узбекистан - Республика 2024 2
США - Калифорния 4837 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1085 2
Нидерланды 3761 2
Египет - Арабская Республика 1107 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
США - Колумбия 66 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 120 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 419 1
Африка Восточная - Восточно-Африканское плоскогорье - Восточно-африканская рифтовая долина 40 1
Сомали - Могадишо 14 1
Великобритания - Юго-Восточная Англия - Суссекс - Сассекс 15 1
Казахстан - Республика 6080 1
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