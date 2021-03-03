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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
L’Oreal
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 49
L’Oreal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
|Трефилов Алексей 34 6
|Герасимов Александр 40 5
|Айвазов Армен 449 4
|Муньков Александр 5 3
|Вагнер Юлия 9 3
|Литвинов Павел 18 3
|Безбородов Александр 6 2
|Погодаев Александр 7 2
|Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
|Левиков Антон 68 1
|Каменнова Мария 41 1
|Борискин Александр 2 1
|Леушев Андрей 63 1
|Головин Леонид 25 1
|Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 13 1
|Михайлов Павел 2 1
|Подгорный Денис 1 1
|Лантух Владислав 18 1
|Рудаков Денис 31 1
|Чекель Павел 15 1
|Дегтерева Мария 25 1
|Староверов Денис 14 1
|Брагин Павел 22 1
|Межов Игорь 15 1
|Завражин Александр 2 1
|Никульшин Алексей 1 1
|Быстров Константин 19 1
|Иванова Надежда 2 1
|Ананьев Виталий 2 1
|McKay Peter - Маккей Питер 20 1
|Игнатов Сергей 10 1
|Пекин Александр 4 1
|Кевиш Максим 2 1
|Палант Владимир 1 1
|Романова Валерия 2 1
|Селихов Дмитрий 12 1
|Зацепин Дмитрий 2 1
|Витальева Вера 2 1
|Митрошин Анатолий 1 1
|Салтанов Артем 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771947, в очереди разбора - 675629.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru