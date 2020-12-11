Получите все материалы CNews по ключевому слову
L’Oreal
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|11.12.2020
|
L’Oreal внедрили маркировку продукции на базе «iDocs: Маркировка» в облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions
С 1 октября 2020 г. в России вступило в действие требование правительства России об обязательной маркировке парфюмерной продукции средствами идентификации. Компания L’Oreal начала заблаговременную подготовку. Нужно было найти решение, которое автоматизировало бы процесс заведения и учета кодов маркировки. Для этого была выбрана платформа ГК «КОРУС Консалти
|10.06.2013
|
L’Oreal заменила командировки на видеосвязь от Orange
Orange Business Services предоставил компании L’Oreal видеоконференцсвязь на базе облачного решения Open Videopresence. Внедрение системы ВКС позволило повысить оперативность принятия решений и сократить расходы на командировки в 8 раз, а
|25.05.2009
|
eBay выиграл суд против L'Oreal в Британии
-аукцион eBay не несет ответственности за продажу поддельных косметических продуктов на своем сайте. Это решение было вынесено в рамках процесса, в котором eBay выступал против косметической компании L'Oreal. L'Oreal подала против eBay судебные иск в Британии, Германии, Франции, Бельгии и Испании, обвиняя интернет-аукцион в том, что он способствует продаже поддельных продуктов L'O
|16.04.2009
|
L’Oreal содействует научной карьере российских женщин
Как сообщает пресс-служба РАН, компания "L’Oreal Россия" при поддержке Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и Российской академии наук назначает десять стипендий для молодых российских ученых–женщин с тем, чтобы содействовать научным карьерам
|22.10.2008
|
Магазины L'Oreal в Китае автоматизируют на базе решения eFuture
n Technology, поставщик программного обеспечения и сопутствующих услуг для отраслей розничной торговли и потребительских товаров в Китае, объявила о подписании контракта с представительством компании L'Oreal в Китае (L'Oreal China) на поставку и установку решения eFuture - One POS-ERP Sales Counter Management System (Система управления розничными продажами) - в торговых точках L'O
|10.09.2007
|
L'Oreal подала в суд на eBay из-за поддельной косметики
L'Oreal, крупнейшая в мире компания по производству косметики, подала судебный иск против eBay, обвиняя последнюю в том, что онлайн-аукцион не борется с продажей контрафактной продукции под маркой L'Oreal через свой сайт. Ранее, аналогичный иск в адрес eBay подали также компании Dior и Tiffany's, сообщает Reuters. «L'Oreal столкнулась с ростом объема незаконной торговли поддельным
|13.11.2000
|
Впервые в Рунете: 20 млн. показов геля для волос
С 13 по 26 ноября один из крупнейших в мире производителей косметики - компания L'Oreal - будет рекламировать в российском сегменте Сети один из своих товаров. Это первая ре
L’Oreal и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулахметов Борис 10 10
|Трефилов Алексей 49 6
|Герасимов Александр 46 5
|Коптелов Андрей 138 5
|Кузин Вадим 38 4
|Литвинов Павел 23 4
|Леушев Андрей 75 3
|Рудаков Денис 31 3
|Вагнер Юлия 12 3
|Муньков Александр 5 3
|Драчев Никита 10 3
|Аксенова Юлия 12 3
|Дурманова Мария 2 2
|Ржавин Георгий 5 2
|Денисов Филипп 9 2
|Салтанов Артем 3 2
|Михайлов Павел 4 2
|Лантух Владислав 21 2
|Погодаев Александр 8 2
|Машков Илья 6 2
|Латыпова Ольга 4 2
|Walter Philippe - Вальтер Филипп 3 2
|Пекин Александр 4 2
|Безбородов Александр 7 2
|Кевиш Максим 2 2
|Кириллов Михаил 15 2
|Романова Валерия 2 2
|Ивицкий Дмитрий 22 2
|Имас Анна 6 1
|Самойлова Елена 10 1
|Корбински Рената 1 1
|Усков Вячеслав 2 1
|Подгорный Денис 1 1
|Головин Леонид 26 1
|Eastwood Matthew - Иствуд Мэтью 16 1
|Королев Илья 23 1
|Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
|Шибаев Александр 18 1
|Борискин Александр 12 1
|Каменнова Мария 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471106, в очереди разбора - 724501.
Создано именных указателей - 200941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.