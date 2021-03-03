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L’Oreal


03.03.2021 .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: первые бьюти-домены доступны для регистрации в REG.RU 1
24.02.2021 CT Consulting: о важности комплексного подхода в облачном управлении бизнесом 1
20.01.2021 Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
11.12.2020 L’Oreal внедрили маркировку продукции на базе «iDocs: Маркировка» в облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions 2
03.03.2020 Ассортимент товаров российских компаний на Aliexpress достиг 1,5 млн позиций 1
30.01.2020 Разработчик знаменитого антивируса, продававший данные пользователей, назначил виновной свою «дочку» и «убил» ее 1
28.01.2020 Создатели знаменитого антивируса продают данные своих пользователей 1
05.11.2019 Axoft начал продажи САПР-решений Trimble в России и СНГ 1
01.03.2019 Российский стартап по управлению данными о товарах привлек 187,5 миллионов рублей 1
05.06.2018 Veeam раскрыла концепцию сверхвысокой доступности данных для крупных компаний 1
09.01.2018 Конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» 1
19.12.2017 Конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» 1
18.11.2016 Вышла новая версия iSpring Suite с поддержкой новейшего стандарта мобильного обучения cmi5 1
07.07.2016 IBS занялась поддержкой решений SAP для подразделения L’Oréal в Казахстане 1
23.06.2016 Mail.Ru Group запустила новый кроссплатформенный формат рекламы — Canvas 2
02.12.2015 L’Oréal Россия: Будущее развития ИТ-рынка – за сервисными услугами 1
23.03.2015 ИКТ в ритейле: конец ценовой конкуренции, расцвет сервисов 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
27.02.2015 Рынок BPMs растет вопреки кризису 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
12.12.2014 Проигравшие на аукционах ICANN хотят получать компенсации 1
08.07.2014 IBS обеспечит поддержку решений SAP для российского подразделения L’Oréal 4
04.07.2013 Dassault Systèmes завершила сделку по приобретению Apriso 1
18.06.2013 Платформа 3DExperience пополнится средствами управления глобальными производственными операциями от Apriso 1
10.06.2013 L’Oreal заменила командировки на видеосвязь от Orange 3
18.07.2011 Мобильная реклама: не роскошь, а средство продвижения 1
03.06.2011 Сегодня завершается регистрация делегатов для участия в Саммите Digital Branding 1
15.11.2010 Apple запускает свою рекламную платформу в Европе 1
08.06.2009 Консолидированная выручка «Синтерры» в 2008 г. выросла на 17% 1
25.05.2009 eBay выиграл суд против L'Oreal в Британии 4
22.10.2008 Магазины L'Oreal в Китае автоматизируют на базе решения eFuture 4
13.08.2008 «Билайн» привез новый BlackBerry только для своих 1

Публикаций - 36, упоминаний - 49

L’Oreal упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 4
Логика BPM 39 4
Google LLC 7210 3
SAP SE 3230 3
McKinsey & Company 121 2
Omnicomm - Омникомм 148 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Philips 755 2
Samsung Electronics 5759 2
Jumpshot 3 2
Intuit 25 2
Avast Software 120 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 2
IBM 3586 2
Trimble 25 1
AVG Technologies 17 1
Синтерра - Synterra 575 1
Esri CIS - Эсри СНГ 88 1
VK - Mail.ru Group 2492 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
АйТи 755 1
CT Consulting 13 1
1С-Рарус 541 1
Telefonica - Telefónica España 173 1
Veeam Software 250 1
Актион-МЦФЭР 18 1
Brandquad - Бренд Квад 11 1
ELMA 106 1
Deloitte - Делойт 187 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 247 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
Siemens AG - Сименс Россия 688 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
АФК Система ПАО 1003 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 1
PepsiCo - Пепсико 97 4
ВТБ Факторинг 22 3
Expedia Group 40 2
LVMH Sephora - Парфюмерно-косметическая сеть 7 2
Conde Nast - Конде Наст 17 2
Nestle - Нестле 64 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 629 2
Henkel - Хенкель Рус 23 2
LinkedIn 521 2
Keurig 2 2
Bayer AG - Байер 37 2
Home Depot - сеть магазинов 15 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Локо-Банк 31 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Hasbro 13 1
IKEA - ИКЕА 83 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Поларис 1 1
Sokolov 8 1
Ferrari NV 75 1
VestaBank - Веста - Инвестиционный банк 10 1
Happy Baby 2 1
Sunlight - Санлайт 5 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Фармстандарт АО 32 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
BMW 252 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 454 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 1
AliExpress 275 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 328 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 1
AliExpress Tmall 52 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФРИИ Акселератор 12 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
PPL - Protected Process Light - Технология защиты процессов 2 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3761 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1642 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Kubernetes 307 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 50 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 1
Google Android 10752 3
Microsoft Windows 10 6707 2
Google YouTube - Видеохостинг 1750 2
Apple macOS 936 2
Google Maps - Карты Google 403 2
Yelp 41 2
Avast Business 4 2
Google Chrome - браузер 1119 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1189 1
AVG AntiVirus - Антивирусная программа 56 1
Adblock 27 1
SketchUp 11 1
Microsoft Windows System32 9 1
Veeam Hyper-Availability Platform 2 1
AVG Internet Security - AVGSvc.exe 2 1
Трефилов Алексей 34 6
Герасимов Александр 40 5
Айвазов Армен 449 4
Муньков Александр 5 3
Вагнер Юлия 9 3
Литвинов Павел 18 3
Безбородов Александр 6 2
Погодаев Александр 7 2
Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
Левиков Антон 68 1
Каменнова Мария 41 1
Борискин Александр 2 1
Леушев Андрей 63 1
Головин Леонид 25 1
Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 13 1
Михайлов Павел 2 1
Подгорный Денис 1 1
Лантух Владислав 18 1
Рудаков Денис 31 1
Чекель Павел 15 1
Дегтерева Мария 25 1
Староверов Денис 14 1
Брагин Павел 22 1
Межов Игорь 15 1
Завражин Александр 2 1
Никульшин Алексей 1 1
Быстров Константин 19 1
Иванова Надежда 2 1
Ананьев Виталий 2 1
McKay Peter - Маккей Питер 20 1
Игнатов Сергей 10 1
Пекин Александр 4 1
Кевиш Максим 2 1
Палант Владимир 1 1
Романова Валерия 2 1
Селихов Дмитрий 12 1
Зацепин Дмитрий 2 1
Витальева Вера 2 1
Митрошин Анатолий 1 1
Салтанов Артем 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 3
Франция - Французская Республика 2155 3
Германия - Федеративная Республика 3702 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 3
Европа Западная 621 2
Европа 3804 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Япония 2832 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Казахстан - Республика 2665 1
Восточная Европа 1701 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Россия - Ярославль 409 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
Украина 3431 1
Ближний Восток 1487 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1161 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 463 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
PC Magazine - PCMag 39 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
IDC - International Data Corporation 2743 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
VeeamON Forum 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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