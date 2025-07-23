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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179026
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Безбородов Александр


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» 1
26.03.2020 «1С» выпустила антикризисную поставку «1С:Документооборот КОРП» 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1
14.04.2017 «1С» раскрыла, как использует собственные продукты 2
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
23.10.2008 30-31 октября пройдет конференция User Experience 2008 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Безбородов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

8597 5
Логика BPM 44 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 242 2
Metasonic AG 23 2
Бизнес-Консоль 18 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8981 1
АйТи 1395 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 577 1
SAP SE 5356 1
Oracle Corporation 6778 1
EY - Ernst & Young Global 375 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 1
Microsoft Corporation 24960 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1182 1
Adobe Systems 1563 1
Tobii Technology 23 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Парадигма 156 1
Hoff Tech - Хофф Тех 44 1
SPB Software 60 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 320 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 2
ПСБ - Промсвязьбанк 876 2
Совкомбанк ПАО 265 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 113 2
ВТБ Факторинг 25 2
L’Oreal 57 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7787 1
Почта России ПАО 2190 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1090 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Komatsu - Комацу 18 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 127 1
Полипластик 14 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 111 1
Кристалл ОКБ АО - конструкторское бюро 2 1
Гранит 53 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 30 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Малахит 21 1
УГМК ОЦМ - Обработка цветных металлов 1 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 8 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 11 1
Волгабурмаш 4 1
РЭПХ - РЭП Холдинг - Российский энергомашиностроительный холдинг - РЭП инжиниринг - Росэлектропром Холдинг 9 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 66 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 5 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12979 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32494 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10888 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6996 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9792 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 315 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5127 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11755 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8511 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3888 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1300 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14175 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16463 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6670 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3251 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21419 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 818 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69520 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7016 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1062 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4998 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 685 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1807 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15781 1
W3C WAI - Web Accessibility Initiative - W3C WCAG - Web Content Accessibility Guidelines 19 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13056 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30953 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4878 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1347 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25089 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11898 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7225 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26330 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2311 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1637 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54165 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8304 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2538 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 456 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 273 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2354 4
Google Android 14389 2
Apple iOS 8031 2
1С:Документооборот КОРП 85 1
Linux OS 10372 1
Apple macOS 2147 1
1С:ERP Управление предприятием 647 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 187 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1032 1
Microsoft Windows 16028 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
IBM Storage - IBM DS servers 53 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 174 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 26 1
Леушев Андрей 74 2
Герасимов Александр 43 2
Литвинов Павел 22 2
Вагнер Юлия 12 2
Трефилов Алексей 45 2
Погодаев Александр 7 2
Коптелов Андрей 111 2
Кулахметов Борис 10 2
Кузин Вадим 36 2
Драчев Никита 10 2
Аксенова Юлия 12 2
Машков Илья 6 2
Борискин Александр 12 1
Каменнова Мария 44 1
Нестеров Алексей 146 1
Кислов Алексей 4 1
Муньков Александр 5 1
Нуралиев Борис 292 1
Моничев Алексей 4 1
Рудаков Денис 31 1
Сатин Дмитрий 23 1
Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 1
Машьянов Илья 1 1
Цуанг Анна 1 1
Горелик Александр 1 1
Манин Илья 1 1
Вачадзе Давид 1 1
Бочарова Елена 14 1
Юрченко Юлия 2 1
Нуралиев Сергей 4 1
Митрохин Станислав 3 1
Vollmer Andreas - Вольмер Андреас 3 1
Анфимов Павел 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 151187 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44595 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14315 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 5 1
Европа 24453 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6018 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25092 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19555 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53303 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8050 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 319 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4127 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1308 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6064 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1791 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49788 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2304 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2378 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11387 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6212 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5806 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16902 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1540 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2301 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 284 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11334 1
Gartner - Гартнер 3582 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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