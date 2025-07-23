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Безбородов Александр
УПОМИНАНИЯ
Безбородов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 71 1
|Леушев Андрей 74 2
|Герасимов Александр 43 2
|Литвинов Павел 22 2
|Вагнер Юлия 12 2
|Трефилов Алексей 45 2
|Погодаев Александр 7 2
|Коптелов Андрей 111 2
|Кулахметов Борис 10 2
|Кузин Вадим 36 2
|Драчев Никита 10 2
|Аксенова Юлия 12 2
|Машков Илья 6 2
|Борискин Александр 12 1
|Каменнова Мария 44 1
|Нестеров Алексей 146 1
|Кислов Алексей 4 1
|Муньков Александр 5 1
|Нуралиев Борис 292 1
|Моничев Алексей 4 1
|Рудаков Денис 31 1
|Сатин Дмитрий 23 1
|Johnson Jeff - Джонсон Джефф 14 1
|Машьянов Илья 1 1
|Цуанг Анна 1 1
|Горелик Александр 1 1
|Манин Илья 1 1
|Вачадзе Давид 1 1
|Бочарова Елена 14 1
|Юрченко Юлия 2 1
|Нуралиев Сергей 4 1
|Митрохин Станислав 3 1
|Vollmer Andreas - Вольмер Андреас 3 1
|Анфимов Павел 53 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 296 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11334 1
|Gartner - Гартнер 3582 1
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