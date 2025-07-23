В мобильных приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» доступно подписание при помощи устройств «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC»

В рамках технологического сотрудничества компания «Актив» и фирма «1С» протестировали и подтвердили совместимость мобильных приложений «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» для iOS и Android с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП 3.0». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Сервис «1С-ЭДО» («1С:Клиент ЭДО») — это юридически значимая система электронного документооборота. Она обеспечивает обмен первичными бухгалтерскими, транспортными и другими документами (счета-фактуры, УПД, акты, договоры) напрямую из программ «1С» или через отдельное приложение «1С:Клиент ЭДО 8», что позволяет полностью отказаться от бумажного документооборота.

Устройства «Рутокен» в системе «1С-ЭДО» («1С:Клиент ЭДО») необходимы для двух ключевых задач: они обеспечивают юридическую значимость и безопасность электронного документооборота. USB-токены и смарт-карты Рутокен хранят личные ключи электронной подписи в неизвлекаемом виде и формируют квалифицированную электронную подпись (КЭП) пользователя. При отправке любого юридически значимого документа (счет-фактура, УПД, акт, договор и т.д.) через «1С:Клиент ЭДО» пользователь применяет КЭП с устройств «Рутокен», подключенных к USB-порту или по NFC, для подписания. Тем самым USB-токены и смарт-карты «Рутокен» обеспечивают надежную защиту от изменений, сохраняют авторство и придают юридическую значимость документам (для КЭП).

Мобильное приложение «БизКуб ЭДО» предназначено для работы с электронными документами через платформу «1С:Предприятие 8». Оно обеспечивает просмотр входящих и исходящих документов с использованием фильтров, а также их юридически значимое подписание, отклонение или аннулирование с помощью устройств «Рутокен», требующее предварительной авторизации через личный кабинет сервиса «БизКуб». Пользователи приложения могут подтверждать бизнес-транзакции, согласовывать документы, приложив «Рутокен» с NFC к мобильному устройству или подключив к USB-C разъему. Устройства «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» имеют дуальный интерфейс и могут работать как со стационарными компьютерами, так и с мобильными гаджетами по бесконтактному интерфейсу.

Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» — линейка токенов и смарт-карт, предназначенных для подписания документов электронной подписью (в т. ч. УКЭП) настольных ПК, смартфонах и планшетах, а также безопасного доступа в информационные системы с помощью двухфакторной аутентификации (наряду со знанием PIN-кода устройство «Рутокен» выступает как фактор владения). Активные криптографические токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» позволяют генерировать неизвлекаемые ключи электронной подписи и выполнять криптографические операции «на борту» устройства, токена или смарт-карты без копирования закрытого ключа в память компьютера. Устройства «Рутокен» для мобильной электронной подписи имеют дуальный интерфейс и могут работать как на мобильных устройствах iOS и Android, так и со стационарными компьютерами по бесконтактному интерфейсу.

Павел Анфимов, заместитель директора по управлению продуктами, компании «Актив»: «На текущий момент уже более 30 наших партнеров внедрили подписание документов с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0» с NFC в свои мобильные приложения. Мы рады, что к этому списку присоединился такой ИТ-гигант, как фирма «1С». Расширение функциональности мобильных приложений «1С» за счет поддержки «Рутокен ЭЦП 3.0» открывает новые возможности для пользователей, позволяя им безопасно и эффективно работать с электронной подписью, где бы они ни находились».

Александр Безбородов, руководитель разработки программ документооборота, фирмы «1С»: «Сегодня бизнес требует мобильности и удобства на всех этапах работы, включая подписание документов. Внедрение поддержки «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» в наших приложениях «1С:Клиент ЭДО» и «БизКуб ЭДО» — это логичный шаг в развитии электронного документооборота. Теперь пользователи могут подписывать документы прямо со смартфона, что особенно важно для руководителей и специалистов, которые часто работают вне офиса. Мы высоко ценим сотрудничество с компанией «Актив» и видим большой потенциал в дальнейшей интеграции современных технологий электронной подписи. Это не только ускоряет бизнес-процессы, но и повышает безопасность работы с электронными документами».