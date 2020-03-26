«1С» выпустила антикризисную поставку «1С:Документооборот КОРП»

«1С» выпустила специальную поставку «1С:Документооборот. Антикризисный комплект для удаленной работы». Она включает наиболее мощную версию системы «1С:Документооборот КОРП» со встроенными функциями и методиками для организации эффективной дистанционной работы и взаимодействия сотрудников, при этом временная лицензия на 180 дней стоит всего 10 тыс. руб.

Для сравнения, вне акции стоимость такого комплекта составляет 773 100 руб. В поставку включены временные лицензии, позволяющие использовать продукт в течение 180 дней с момента их активации, но не позднее 30 ноября 2020 года. Предполагается, что те, кому сейчас необходимо быстро организовать работу сотрудников на "удаленке", через 8 месяцев смогут принять взвешенное решение о покупке лицензий по обычной цене.

В комплект также входит: сервер «1С:Предприятия» (x86-64), клиентская лицензия на 100 одновременных сеансов пользователей, «1С:Сервер» взаимодействия, позволяющий прямо в 1С:Документообороте проводить видеозвонки, видеоконференции и видеопрезентации, в т.ч. с демонстрацией экранов, организовывать групповые чаты, обмениваться мгновенными сообщениями.

Новейшая версия 1С:Документооборот КОРП, включающая дополнительные функции: учет работающих дома сотрудников; отчеты по отсутствиям и работе из дома; готовый набор методических материалов: регламенты, инструкции, полезные советы, ответы на частые вопросы; преднастроенные инструменты: общие файлы, форум, мероприятия, проекты и прочее.

«1С:Документооборот» – современная СЭД/ECM система, выпускаемая фирмой «1С» для автоматизации документооборота и совместной работы сотрудников. Программа выпускается в нескольких вариантах для предприятий разных типов и обладает широкими возможностями по организации работ офиса. Это такие возможности как структурированное хранение скан-копий документов и организация разграниченного доступа к ним, использование шаблонов файлов документов с возможностью автозаполнения, поддержка движения документов между подразделениями компании, организация мероприятий, контроль исполнительской дисциплины, - и многие другие.

Продукт продается через партнеров-франчайзи фирмы «1С», партнерам обеспечена возможность устанавливать лицензии на компьютеры пользователей удаленно, без личного присутствия в офисе заказчика.

Официальные зарегистрированные пользователи программного продукта «1СДокументооборот. Антикризисный комплект для удаленной работы» получат техническую поддержку фирмы «1С» в обычном порядке в течение всего срока действия временных лицензий.

«Сейчас требуется ограничить присутствие сотрудников в офисах, данный продукт позволит быстро перевести персонал на дистанционный режим работы и организовать в этих условиях управление текущей деятельностью. Все текущие задачи можно решать в одной программе: вести переписку с сотрудниками и клиентами, согласовывать документы, проводить обсуждения, вести учет работы сотрудников и контролировать выполнение поставленных задач», - сказал руководитель разработки программ документооборота фирмы «1С» Александр Безбородов.