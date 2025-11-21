Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186089
ИКТ 14428
Организации 11189
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26405
Персоны 80198
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 877

Погодаев Александр


СОБЫТИЯ


21.11.2025 «Кибер-Холдинг» и НТЦ «Веллинк» объявили о стратегическом партнерстве 1
29.09.2016 Какого эффекта ждет бизнес от BPM? 1
14.09.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
26.02.2016 BPM: в России все еще описывают процессы, а не меняют 1
08.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
15.01.2016 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Погодаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Логика BPM 48 4
Бизнес-Консоль 18 3
Metasonic AG 23 2
Темпесто - Tempesto 17 2
Oracle Corporation 6859 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 220 2
Camunda - Camunda Services GmbH 35 2
Парадигма 159 1
Hoff Tech - Хофф Тех 45 1
SAP SE 5419 1
IBM - International Business Machines Corp 9549 1
8923 1
Red Hat 1344 1
АйТи 1435 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 642 1
Microsoft Corporation 25215 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1142 3
ПСБ - Промсвязьбанк 898 2
Совкомбанк ПАО 284 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 115 2
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 2
ВТБ Факторинг 26 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 2
L’Oreal 58 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 2
AstraZeneca - АстраЗенека 55 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 483 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 2
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 2
Kraft Heinz - Крафт Хайнц 10 1
Альфа-Центр Здоровья 6 1
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 1
Газпром ПАО 1411 1
Газпром нефть 668 1
Лента - Сеть розничной торговли 2254 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 261 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4769 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11359 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13283 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33804 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1388 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7239 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3392 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72658 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25503 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4049 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13296 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7367 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 343 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 689 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12199 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3515 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7035 2
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 35 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17783 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 349 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5630 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 329 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1360 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 504 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21906 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5967 1
Калькулятор - Calculator 381 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 428 1
Управляемость - Manageability 1926 1
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 64 1
PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством 22 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8895 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56880 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1133 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 469 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22901 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5227 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 141 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 44 1
BPM - iBPMS - Intelligent Business Process Management Suites - Интеллектуальные пакеты управления бизнес-процессами 33 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2828 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 286 2
Microsoft Office 3935 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1478 1
Microsoft Visio - MS Visio 186 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 213 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Коптелов Андрей 116 7
Вагнер Юлия 12 6
Елиферов Виталий 10 5
Трефилов Алексей 45 4
Котов Денис 7 3
Литвинов Павел 22 3
Котиков Александр 4 2
Драчев Никита 10 2
Аксенова Юлия 12 2
Машков Илья 6 2
Опарин Дмитрий 3 2
Кузнецов Степан 5 2
Ашуров Шухратджон 2 2
Гусейнов Фуад 2 2
Алифанов Кирилл 70 2
Беляев Владислав 96 2
Фридман Илья 42 2
Кастильо Игорь 24 2
Безбородов Александр 7 2
Алешин Владимир 21 2
Кулахметов Борис 10 2
Кузин Вадим 36 2
Леушев Андрей 75 2
Герасимов Александр 44 2
Круглов Максим 26 2
Силкина Елена 15 2
Муньков Александр 5 1
Камышев Михаил 5 1
Маркелов Сергей 1 1
Фролов Валерий 5 1
Алексеева Валентина 1 1
Яхин Роман 1 1
Пастушенко Владимир 4 1
Ахкямов Раис 12 1
Яганин Роман 1 1
Гаврилов Леонид 6 1
Шевченко Дмитрий 13 1
Борискин Александр 12 1
Каменнова Мария 44 1
Алешин Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 156042 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45554 5
Европа 24611 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53371 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14465 1
Европа Западная 1489 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1068 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5289 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8217 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6210 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51075 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17346 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15013 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54787 2
Черкизон - Черкизовский рынок 165 2
Акт о приемке выполненных работ - КС-2, КС-3 16 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31691 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2060 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3201 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2366 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1827 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8890 1
VAD - Value Added Distribution 122 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25857 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6225 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6283 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 989 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2756 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 1
Gartner - Гартнер 3602 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8354 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 70 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 571 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401672, в очереди разбора - 733064.
Создано именных указателей - 186089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще