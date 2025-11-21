Получите все материалы CNews по ключевому слову
Погодаев Александр
СОБЫТИЯ
Погодаев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4769 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 5
|Коптелов Андрей 116 7
|Вагнер Юлия 12 6
|Елиферов Виталий 10 5
|Трефилов Алексей 45 4
|Котов Денис 7 3
|Литвинов Павел 22 3
|Котиков Александр 4 2
|Драчев Никита 10 2
|Аксенова Юлия 12 2
|Машков Илья 6 2
|Опарин Дмитрий 3 2
|Кузнецов Степан 5 2
|Ашуров Шухратджон 2 2
|Гусейнов Фуад 2 2
|Алифанов Кирилл 70 2
|Беляев Владислав 96 2
|Фридман Илья 42 2
|Кастильо Игорь 24 2
|Безбородов Александр 7 2
|Алешин Владимир 21 2
|Кулахметов Борис 10 2
|Кузин Вадим 36 2
|Леушев Андрей 75 2
|Герасимов Александр 44 2
|Круглов Максим 26 2
|Силкина Елена 15 2
|Муньков Александр 5 1
|Камышев Михаил 5 1
|Маркелов Сергей 1 1
|Фролов Валерий 5 1
|Алексеева Валентина 1 1
|Яхин Роман 1 1
|Пастушенко Владимир 4 1
|Ахкямов Раис 12 1
|Яганин Роман 1 1
|Гаврилов Леонид 6 1
|Шевченко Дмитрий 13 1
|Борискин Александр 12 1
|Каменнова Мария 44 1
|Алешин Александр 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401672, в очереди разбора - 733064.
Создано именных указателей - 186089.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.