Индексная книга (каталог) CNews*
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Шевченко Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 14
Шевченко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Клечиков Александр 9 3
|Стафеев Андрей 3 3
|Быков Николай 3 3
|Декевич Александр 3 3
|Беляев Владислав 103 3
|Катаев Александр 40 3
|Елиферов Виталий 10 2
|Коптелов Андрей 133 2
|Алифанов Кирилл 83 2
|Трефилов Алексей 48 2
|Морозова Ольга 11 1
|Комышов Сергей 1 1
|Пантелеев Алексей 13 1
|Свищёв Алексей 2 1
|Бутыркин Вячеслав 14 1
|Капитулов Олег 4 1
|Левиков Антон 69 1
|Гатин Артур 2 1
|Круглов Максим 26 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Погодаев Александр 8 1
|Юдин Александр 12 1
|Муньков Александр 5 1
|Александров Дмитрий 20 1
|Номоконов Александр 2 1
|Черкашин Павел 38 1
|Гусев Павел 7 1
|Алексеев Герман 10 1
|Дойников Игорь 12 1
|Тосунян Гарегин 10 1
|Шевченко Антон 21 1
|Котов Денис 7 1
|Камышев Михаил 5 1
|Джанбаев Андрей 14 1
|Кудрявцев Дмитрий 7 1
|Бусыгин Андрей 3 1
|Косолапов Сергей 3 1
|Медведев Павел 5 1
|Самиев Павел 1 1
|Стретенцева Марина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11532 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.