Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196430
ИКТ 15138
Организации 11650
Ведомства 1503
Ассоциации 1103
Технологии 3575
Системы 26887
Персоны 85713
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 895

Шевченко Дмитрий

СОБЫТИЯ


22.06.2026 Курсантов Центра «Воин» обучат управлению наземными робототехническими комплексами 1
10.04.2024 «СмартФакт» вступила в АФК 1
30.08.2019 Московские компании-миллиардеры уличили в сговоре на государственном ИТ-тендере в Санкт-Петербурге 1
16.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
16.05.2016 «Э-Ком» присоединился к «Ассоциации факторинговых компаний» 1
10.05.2016 Edisoft стала партнером «Ассоциации факторинговых компаний» 1
15.01.2016 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
04.02.2015 «Ланит» построил ИТ-инфраструктуру для «Объединенной нефтехимической компании» 1
18.06.2012 Премия «Финансовая элита России 2012»: объявлены лауреаты 1
21.09.2009 «Норильский Никель» первым в России подписал соглашение на «безлимитку» от Microsoft 1
15.03.2005 24 марта откроется конференция "ERP: практика выбора и внедрения" 1
10.03.2005 24 марта откроется конференция "ERP: практика выбора и внедрения" 1
02.03.2005 24 марта откроется конференция "ERP: практика выбора и внедрения" 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Шевченко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 3
Логика BPM 49 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 282 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 771 2
Merlion - Berks - Беркс 5 1
Digital Machines - Диджитал Машинс 9 1
InfoWatch - HandySolutions - ХэндиСолюшенс 11 1
Элкод 3 1
Бизнес-Консоль 18 1
СмартФакт - SmartFact 2 1
Microsoft Corporation 25678 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15498 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2381 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 414 1
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 66 1
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 4
ЛИВИЗ 6 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 3
Sheraton - Шератон 21 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 189 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Paulig Group - Паулиг РУС 25 1
Контрол лизинг - Ctrl лизинг 6 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 14 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 42 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 1
Новард УК - Novard 73 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 11 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Kraft Heinz - Крафт Хайнц 11 1
Альфа-Центр Здоровья 6 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс Страхование 7 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс НПФ 1 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 1
Русская факторинговая компания 4 1
Лайф ФГ - Лайф Факторинг 3 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
ГИЛК - Городская инновационно-лизинговая компания 2 1
РВМ Капитал УК - RWM Capital 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8714 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3125 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
Связной ГК 1397 1
ГПБ - Газпромбанк 1259 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 608 1
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 370 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 295 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3646 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2315 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3404 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35639 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7715 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12045 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13809 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5912 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9632 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2262 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13603 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26089 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9153 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1444 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3544 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7563 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 703 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6177 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3065 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5890 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22701 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6324 1
Электронный документ - Electronic document 1567 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11438 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4008 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 485 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 540 1
Принтер струйный - Inkjet printer 737 1
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 110 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 61 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5054 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7318 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12916 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3053 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15348 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8650 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3604 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10096 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4573 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5557 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Ediweb - FactorPlat 18 1
СКБ Контур - Docrobot FactorEx ЭДО-факторинга 13 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1773 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1504 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 113 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3530 1
Клечиков Александр 9 3
Стафеев Андрей 3 3
Быков Николай 3 3
Декевич Александр 3 3
Беляев Владислав 103 3
Катаев Александр 40 3
Елиферов Виталий 10 2
Коптелов Андрей 133 2
Алифанов Кирилл 83 2
Трефилов Алексей 48 2
Морозова Ольга 11 1
Комышов Сергей 1 1
Пантелеев Алексей 13 1
Свищёв Алексей 2 1
Бутыркин Вячеслав 14 1
Капитулов Олег 4 1
Левиков Антон 69 1
Гатин Артур 2 1
Круглов Максим 26 1
Вагнер Юлия 12 1
Погодаев Александр 8 1
Юдин Александр 12 1
Муньков Александр 5 1
Александров Дмитрий 20 1
Номоконов Александр 2 1
Черкашин Павел 38 1
Гусев Павел 7 1
Алексеев Герман 10 1
Дойников Игорь 12 1
Тосунян Гарегин 10 1
Шевченко Антон 21 1
Котов Денис 7 1
Камышев Михаил 5 1
Джанбаев Андрей 14 1
Кудрявцев Дмитрий 7 1
Бусыгин Андрей 3 1
Косолапов Сергей 3 1
Медведев Павел 5 1
Самиев Павел 1 1
Стретенцева Марина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19351 1
Швейцария - Цюрих 279 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6516 6
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 224 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5687 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8428 2
Черкизон - Черкизовский рынок 177 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12150 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6438 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2297 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 312 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 186 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17975 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7301 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2827 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3054 1
Металлы - Никель - Nickel 356 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1797 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 162 1
Эндаумент - Endowment 4 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6985 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5601 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7691 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8007 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 446 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 658 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 511 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 110 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 561 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11532 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 142 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 75 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 598 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2182 2
Финансовая элита России - премия 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще