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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юдин Александр


05.03.2025 «Ростелеком» поможет компьютерным клубам развить киберскорость 1
16.09.2022 «Росэлектроника» разработала аналоги швейцарского электротехнического оборудования 1
31.08.2022 «Росэлектроника» разработала полные аналоги вакуумных выключателей Siemens 1
05.08.2022 «Росэлектроника» разработала вакуумный выключатель для сталеплавильных печей 1
17.05.2021 Александр Юдин, Start — Как монетизировать решения на базе ИИ и машинного обучения 1
11.07.2017 Банк «Открытие» предлагает клиентам смарт-терминалы «Эвотор» 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Юдин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 3
Inventive Retail Group 76 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1168 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 3
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 14 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 2
Логика BPM 44 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 2
8288 1
Эвотор - Evotor 185 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
МойСклад - Логнекс 110 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Variti 3 1
Сервис Плюс 183 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 1
Amazon Inc - Amazon.com 3017 1
Microsoft Corporation 24692 1
Apple Inc 12161 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 32 1
Google DeepMind 48 1
Google LLC 11845 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2405 3
Adidas - Адидас 161 3
Столичные аптеки 11 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 3
Спортмастер - Sportmaster 177 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 101 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 3
Снежная Королева - СК Трейд 55 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
Mascotte 22 3
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 3
Mr. Сумкин 6 3
Четыре Лапы 13 3
Clarins Group 7 3
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 3
Да! - Фреш Маркет 12 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 67 2
Траско - Trasko 32 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
РЖД - Российские железные дороги 1916 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 2
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 2
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 31 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 32 1
Просвещение ФГУП - издательство 22 1
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 1
ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 1
Tesla Motors 400 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5114 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4764 3
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 3
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 2
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5921 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1020 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3201 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2968 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5114 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2304 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1774 1
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IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1131 1
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Гальперин Александр 6 3
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Митюшкин Кирилл 7 3
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Джанбаев Андрей 14 3
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Круглова Татьяна 3 3
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Слюсар Ирина 5 3
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Лобова Галина 3 3
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Трефилов Алексей 45 2
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Кириллов Михаил 15 2
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Бутыркин Вячеслав 14 2
Адмиральский Сергей 39 2
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 3
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Швейцария - Цюрих 267 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2442 1
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Франция - Французская Республика 7867 1
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2410 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1641 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4053 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6011 1
Черкизон - Черкизовский рынок 156 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1918 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3506 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5566 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2772 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1962 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 824 1
Литий - Lithium - химический элемент 547 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 866 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 4
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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