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Юдин Александр
Юдин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
|Спиридонов Александр 43 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Захаров Дмитрий 46 3
|Спевак Сергей 12 3
|Голубев Александр 19 3
|Ясаков Михаил 7 3
|Асратян Петр 36 3
|Шляпин Евгений 17 3
|Говорухин Иван 7 3
|Королев Максим 19 3
|Ходов Алексей 3 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Гальперин Александр 6 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Пешехонов Константин 22 3
|Шарапов Максим 8 3
|Мальцев Тимур 8 3
|Митюшкин Кирилл 7 3
|Коньков Максим 7 3
|Николаев Владимир 9 3
|Соловьев Никита 5 3
|Лапина Евгения 5 3
|Джанбаев Андрей 14 3
|Шабалин Максим 3 3
|Круглова Татьяна 3 3
|Агатов Борис 6 3
|Слюсар Ирина 5 3
|Добрынин Никита 3 3
|Лобова Галина 3 3
|Азарян Мариетта 3 3
|Шнайдер Олег 3 3
|Коптелов Андрей 111 2
|Алифанов Кирилл 69 2
|Трефилов Алексей 45 2
|Попов Алексей 336 2
|Кириллов Михаил 15 2
|Морозова Ольга 11 2
|Бутыркин Вячеслав 14 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 5
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 1
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