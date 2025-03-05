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АРКИ Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры


05.03.2025 «Ростелеком» поможет компьютерным клубам развить киберскорость 1
18.04.2024 LANGAME: объявлено о создании Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

АРКИ и организации, системы, технологии, персоны:

Colizeum Langame Software - CLS - Колизеум Лангейм Софт 7 1
True Gamers - Тру Геймерс 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
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