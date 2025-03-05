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АРКИ Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры
|05.03.2025
|«Ростелеком» поможет компьютерным клубам развить киберскорость 1
|18.04.2024
|LANGAME: объявлено о создании Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ) 2
АРКИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукин Дмитрий 4 1
|Голубев Павел 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
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