LANGAME: объявлено о создании Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ)

В России будет создана Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). Инициатором создания новой общественной организации выступила экосистема для индустрии компьютерных клубов LANGAME. Основная цель новой ассоциации — представление и защита интересов отрасли компьютерных клубов и киберспортивных арен. Организаторам АРКИ выступают основатель LANGAME Дмитрий Лукин и руководитель проекта langame.ru Павел Голубев. Об этом CNews сообщили представители LANGAME.

В АРКИ войдут как представители крупных франшиз, так и частных сетей и независимых клубов. Помимо них, организация откроет свои двери для других участников отрасли: поставщиков оборудования и различных услуг, разработчиков программного обеспечения, представителей киберспортивных организаций и отечественной игровой индустрии.

Своей основной задачей АРКИ видит повышение доступности и популяризацию виртуального спорта среди молодежи.

Об участии в работе АРКИ достигнуты предварительные договоренности с представителями крупнейших франшиз компьютерных клубов — Colizeum, True Gamers, CyberX, а также с независимыми сетями EZ Katka и «F5 Центр киберспорта».

В своей работе АРКИ планирует опираться на бизнес-сообщество, сформированное в рамках экосистемы LANGAME — на настоящий момент оно насчитывает более 800 профессиональных и верифицированных игроков рынка компьютерных клубов. Таким образом, доля сообщество АРКИ составит более 60% рынка компьютерных клубов в России по показателю количества устройств.

Как новый институциональный игрок рынка компьютерных клубов, Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры ставит для себя несколько задач на 2024 г: организация структуры и рабочих процессов АРКИ, в том числе — прием новых членов; создание и регулярная поддержка экспертной группы для сопровождения членов Ассоциации по юридическим, техническим, бухгалтерским и иным профильным вопросам; инициализация процессов по решению следующих отраслевых запросов: включение деятельности компьютерных клубов и киберспортивных арен в перечень компаний, подпадающих под право использования патентной системы налогообложения; подготовка нормативной базы для возможности признания компьютерных клубов и киберспортивных арен в качестве спортивных объектов или организаций для занятия киберспортом; формирование позитивного образа индустрии киберклубов как доступного и современного вида досуга, а также полноценной части игровой индустрии и киберспорта.

Дмитрий Лукин, организатор и основатель Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры, основатель LANGAME: «Я занимаюсь бизнесом, связанным с компьютерными клубами, восемь лет — примерно столько же, сколько в современном виде существует наша молодая индустрия. За это время мы пережили достаточно много различных событий. И на всем протяжении этого времени лично мне не хватало организации, которая могла бы так или иначе отстаивать интересы нашего бизнеса. В период глобальной пандемии COVID-19 я наблюдал за эффективной работой других похожих структур, таких как Союз рестораторов или Ассоциации кальянной индустрии, и очень хотел, чтобы у нас появилась такая же организация. Но возможности объединить участников в одно сообщество на более раннем этапе попросту не было, так как рынок компьютерных клубов сильно фрагментирован. Одной из задач компании LANGAME было и остается объединение рынка клубов под единой эгидой. Раньше мы это делали на площадках нашего внутреннего бизнес-сообщества. Сейчас настало время эту работу в отдельную структуру».

После решения всех организационных вопросов, двери АРКИ будут открыты любому киберклубу и представителям отрасли, заинтересованным в ее развитии.

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LANGAME — это экосистема для пользователей и бизнеса компьютерных клубов. Проект объединяет своими сервисами тысячи компьютерных клубов и их посетителей, а также крупнейшее российское профессиональное сообщество в сфере компьютерных клубов и киберарен.

В экосистему LANGAME входят: сеть собственных компьютерных клубов «F5 Центр Киберспорта» (девять клубов); LANGAME Software — программный комплекс для управления компьютерным клубом (почти 1500 клубов из 18 стран мира); LANGAME App – приложение для посетителей клубов и арен; LANGAME.ru — информационный портал, который объединяет функционал агрегатора компьютерных клубов и профессиональное сообщество; LANGAME Conference — ежегодная встреча владельцев и руководителей компьютерных клубов.