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Индексная книга (каталог) CNews*
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585 Gold 585 Голд 585*ЗОЛОТОЙ Zoloto 585 сеть ювелирных магазинов

585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов

Первый ювелирный магазин «585*ЗОЛОТОЙ» был открыт в Санкт-Петербурге в 2000 году. Компания объединяет более 1000 объектов в 420 городах, 300+ магазинов работает по франшизе в России, Казахстане и Молдове.


18.02.2025 «МегаФон» усилил безопасность ювелирной сети «585*Золотой» 1
01.03.2024 Россияне больше доверяют людям, чем искусственному интеллекту 1
01.12.2023 Ювелирная сеть «585 золотой» внедрила решение F.A.С.С.T. Attack Surface Management 1
05.10.2023 Группа «Максима» приобрела мажоритарную долю в ИТ-компании GMCS 1
07.10.2022 Product Owner СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков: «Трансформация роли СЭД, технологическая независимость и проекты на 28 000 пользователей» 1
07.07.2022 «Норбит» автоматизировала процессы Servicedesk для ювелирной сети «585*золотой» 1
30.06.2021 Обработка 85% запросов за 15 минут: «Крок» внедрил роботизированную поддержку в клиентский сервис «585*Золотой» 1
14.02.2020 НИИ «Восход» разработает типовую СЭД для госструктур на основе системы «Тезис» 1
16.04.2018 «Первый БИТ» проанализировал кадровый учет в сети «585 Золотой» 3
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
08.11.2017 Завтра 9 ноября состоится CNews FORUM 2017 1
03.11.2017 До CNews Forum 2017 осталась неделя. Успейте подать заявку 1
17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
04.10.2017 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
29.09.2017 Лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2017 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
28.07.2017 Фантастическая пятерка: 5 топовых российских компаний выступят на CNews FORUM 2017 1
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.10.2012 «Ювелирная сеть 585» ищет ИТ-директора на 300 тыс. рублей в месяц 2
02.02.2012 «Ювелирная сеть 585» автоматизирует бизнес на базе SAP for Retail 2
09.03.2010 «Инталев» построил систему бюджетного планирования для «Ювелирной сети 585» 1
14.03.2007 Microsoft Dynamics внедрят в компании “Ювелирная сеть 585” 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

585 Gold и организации, системы, технологии, персоны:

Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 9
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 58 5
Inventive Retail Group 76 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 3
VK - Mail.ru Group 3458 3
8262 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
SAP SE 5282 2
Oracle Corporation 6705 2
Ciber - Сайбер 30 2
Citrix Systems 813 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 197 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Ланит Интеграция 190 1
DataCore Software 31 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Variti 3 1
Сервис Плюс 183 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
Haulmont - Хоулмонт 111 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Ланит Омни 65 1
ТелеСвязь 20 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Открытые технологии 701 1
Intech 22 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Инталев - Intalev 273 1
Вест Концепт - West Concept 61 1
Teamscore - Вебзавод - Webzavod 16 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 1
Alfresco Software 146 1
Совинтех - Современные информационные технологии 38 1
Крок - Croc 1777 1
Adidas - Адидас 161 14
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 13
РЖД - Российские железные дороги 1910 11
ПСБ - Промсвязьбанк 854 11
Почта России ПАО 2119 10
ВТБ - ВТБ24 665 10
Сургутнефтегаз - СНГ 269 8
Северсталь Менеджмент 29 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 7
Локотех - Локомотивные технологии 48 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 6
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 46 6
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 6
AstraZeneca - АстраЗенека 53 6
Столичные аптеки 11 5
Альфа-Банк 1778 5
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 159 5
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 5
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 5
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 5
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 68 5
Mascotte 22 5
Gloria Jeans - Глория Джинс 39 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 4
Спортмастер - Sportmaster 177 4
Лента - Сеть розничной торговли 2091 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 99 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 3
Снежная Королева - СК Трейд 55 3
Paulig Group - Паулиг РУС 24 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 21 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 2
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 26 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 425 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 61 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1385 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 75 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 10
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5088 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 4
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2490 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6613 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1077 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9214 2
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8058 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2894 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7642 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1705 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3556 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1868 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1106 2
Google Android 14055 2
Apple iOS 7840 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
Haulmont - Тезис СЭД 81 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
Linux OS 10013 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 1
Oracle Java - язык программирования 3093 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 422 1
Microsoft Dynamics 1177 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1271 1
Mozilla Firefox - браузер 1891 1
Google Chrome - браузер 1567 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Microsoft Windows 15719 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 276 1
Microsoft Edge - браузер 1996 1
Apple Safari - браузер 856 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Attack Surface Management 3 1
Microsoft Surface - Планшет 430 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 481 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 707 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 15 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise - Битрикс24 Энтерпрайз - Корпоративный портал 40 1
Спиридонов Александр 43 14
Секликов Юрий 13 11
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 10
Казарцев Алексей 27 10
Алтухов Дмитрий 45 10
Шакманас Алгирдас 40 10
Чаркин Евгений 296 9
Рахтеенко Владимир 41 9
Гимранов Ринат 122 8
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 8
Дунаев Сергей 55 7
Пшиченко Дмитрий 46 7
Ревяшко Андрей 20 6
Гребельный Антон 21 6
Самородов Александр 13 6
Августон Иван 15 6
Воронин Петр 35 5
Захаров Дмитрий 46 5
Ясаков Михаил 7 5
Асратян Петр 36 5
Шляпин Евгений 17 5
Говорухин Иван 7 5
Емельченков Сергей 140 5
Шумков Александр 7 5
Талонов Максим 5 5
Соколов Алексей 134 4
Волков Никита 79 4
Булатов Кирилл 18 4
Смирнова-Крелль Оксана 52 4
Емельченко Сергей 4 4
Палей Лев 52 4
Шадаев Максут 1015 3
Лысенко Эдуард 308 3
Чамара Денис 59 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
Кастильо Игорь 24 3
Кузьмич Всеволод 31 3
Мелингер Станислав 12 3
Спевак Сергей 12 3
Голубев Александр 19 3
Россия - РФ - Российская федерация 145225 23
Азия - Азиатский регион 5554 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 548 2
Европа 21802 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 757 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 853 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1480 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 328 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 22
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 603 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4381 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 277 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7871 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3126 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5038 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8078 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 724 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1644 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1375 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1324 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2268 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5554 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 586 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7023 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4974 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2197 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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