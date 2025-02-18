585 Gold 585 Голд 585*ЗОЛОТОЙ Zoloto 585 сеть ювелирных магазинов
Первый ювелирный магазин «585*ЗОЛОТОЙ» был открыт в Санкт-Петербурге в 2000 году. Компания объединяет более 1000 объектов в 420 городах, 300+ магазинов работает по франшизе в России, Казахстане и Молдове.
585 Gold и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 10
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 8 2
|Спиридонов Александр 43 14
|Секликов Юрий 13 11
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 10
|Казарцев Алексей 27 10
|Алтухов Дмитрий 45 10
|Шакманас Алгирдас 40 10
|Чаркин Евгений 296 9
|Рахтеенко Владимир 41 9
|Гимранов Ринат 122 8
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 8
|Дунаев Сергей 55 7
|Пшиченко Дмитрий 46 7
|Ревяшко Андрей 20 6
|Гребельный Антон 21 6
|Самородов Александр 13 6
|Августон Иван 15 6
|Воронин Петр 35 5
|Захаров Дмитрий 46 5
|Ясаков Михаил 7 5
|Асратян Петр 36 5
|Шляпин Евгений 17 5
|Говорухин Иван 7 5
|Емельченков Сергей 140 5
|Шумков Александр 7 5
|Талонов Максим 5 5
|Соколов Алексей 134 4
|Волков Никита 79 4
|Булатов Кирилл 18 4
|Смирнова-Крелль Оксана 52 4
|Емельченко Сергей 4 4
|Палей Лев 52 4
|Шадаев Максут 1015 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Чамара Денис 59 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Кузьмич Всеволод 31 3
|Мелингер Станислав 12 3
|Спевак Сергей 12 3
|Голубев Александр 19 3
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
|Сколково - МШУ - Московская школа управления 63 1
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