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Первый ОФД Первый Оператор фискальных данных

Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных

26.10.2023 «Первый ОФД» трансформируется в мультипродуктовую компанию и выводит на рынок комплексное решение «Росритейл» для малого бизнеса

ебованиям закона о фискализации и маркировке, удобно управлять необходимыми для ведения бизнеса POS-сервисами в режиме «одного окна» и развивать как офлайн, так и онлайн-продажи с помощью решений от «Первого ОФД». Они помогут предпринимателям сэкономить время и сфокусироваться на развитии бизнеса: оптимизации затрат, поиске новых клиентов и росте прибыли. Об этом CNews сообщили представител
03.06.2020 «Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по маркировке велосипедов

ными велосипедами, ровно в указанный срок пилотного проекта. Егор Сергеенко, директор по маркетингу Первого ОФД, отметил: «По данным различных источников, доля нелегальной велотехники на россий
03.06.2020 «Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по передаче данных о маркированных велосипедах

ми велосипедами, ровно в указанный срок пилотного проекта. Егор Сергеенко, директор по маркетингу» «Первого ОФД», сказал: «По данным различных источников, доля нелегальной велотехники на россий
14.11.2019 «Первый ОФД» – победитель премии CNews AWARDS в номинации «Большие данные. Проект года»

ре информационных технологий – CNews Forum 2019, который прошел в Москве в двенадцатый раз. Проект «Первого ОФД» – «Юпана» – аналитическая платформа с открытым исходным кодом для анализа больши
30.10.2019 «Первый ОФД» готов к передаче данных в национальную систему «Честный знак»

ые тарифы успешно протестированы и выведены в боевой режим. Егор Сергеенко, директор по маркетингу «Первого ОФД», отметил: «Клиентоориентированность — это основная, базовая ценность компании. М
07.08.2019 ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России

пании «Энергетические системы и коммуникации», которой принадлежит бренд «Первый ОФД» Приобретение «Первого ОФД» представители ВТБ называют «стратегической инвестицией, направленной на расширен
07.08.2019 ВТБ купил «Первый ОФД»

с и входит в тройку крупнейших операторов фискальных данных страны с долей рынка 16%. Приобретение «Первого ОФД» является стратегической инвестицией, направленной на расширение сервисов для кли
04.06.2019 ВТБ и «Первый ОФД» запустили комплексный продукт для СМБ

ссовой техникой. Мы видим в этом будущее и формируем его сегодня», - сказала директор по стратегии «Первого ОФД» Ирина Есипенко.
01.04.2019 MD Audit и «Первый ОФД» займутся совместным продвижением сервисов

– решение нашего партнера MD Audit в сфере операционного аудита» - говорит директор по маркетингу «Первого ОФД» Егор Сергеенко. Соглашение о партнерстве даст обеим компаниям мощный стимул для

25.03.2019 «Первый ОФД» и «Контур.ОФД» займутся совместной аналитикой больших данных

риски. «В сфере ОФД формируется экосистема аналитических продуктов, – сказал директор по развитию «Первого ОФД» Максим Ларькин. – Это вполне логично, ведь при работе с большими данными горизон
19.03.2019 «Первый ОФД», Weborama и РБК запустили сервис PeopleTarget

енным критериям качества. Для таргетирования используются результаты обработки обезличенных данных «Первого ОФД» с применением метода data mining на базе DMP Weborama. Нативная интеграция с сов
14.03.2019 «Первый ОФД» интегрировался с сервисом «на_полке»

для своих клиентов предложение white label бесплатного сервиса закупок «на_полке». Теперь клиенты «Первого ОФД» могут заказывать товары на сайте napolke.1-ofd.ru. Сервис «на_полке» стал еще од
26.02.2019 «Первый ОФД» и «Такском» объединят накопленную экспертизу в области больших данных

Big Data – важное решение, к которому мы шли уже несколько месяцев, – отметил директор по развитию "Первого ОФД" Максим Ларькин. – Ожидание производителей и ритейлеров растут – им уже мало функ
19.02.2019 «Первый ОФД» и «ОФД Ярус» объединят данные

ничества создается продукт, гораздо более эффективный и надежный, чем существующие решения: данные «Первого ОФД» и «ОФД-Я» достоверны и исключают возможности человеческой ошибки. Кроме того, ст
28.01.2019 «Первый ОФД» представил решение «Аналитика торговой точки» для СМБ

ных и максимально доступных предпринимателям решений в области ритейла - одна из приоритетных задач Первого ОФД. Мы видим качественные изменения в запросах рынка на подобные услуги. Конкуренция
10.01.2019 Бывший гендиректор «Яндекс ОФД» стал советником гендиректора «Первого ОФД»

«Первый ОФД» объявил о том, что в январе 2019 года руководством компании было принято решение о назначении Леонида Шныря советником генерального директора. Леонид Шныр известен в ИТ и бизнес-кру
18.10.2018 «Первый ОФД» и «Кит инвест» запустили комплексное решение для вендинга

я безналичной оплаты товаров, встраиваемый принтер и экран для отображения QR-кода. «Главная задача Первого ОФД – обеспечить комфортный переход предпринимателей на новое онлайн-оборудование. Ре
23.08.2018 10 млрд чеков «Первого ОФД» обеспечены с помощью оборудования Dell EMC

«Первый ОФД» объявил о принятии 10-миллиардного чека нового образца. Сейчас через систему Первого ОФД проходит около 30 миллионов чеков в сутки. В тоже время мощности позволяют пропус
05.07.2018 К «Первому ОФД» подключена 400-тысячная касса

аботано 9 млрд чеков. Ежедневно через систему проходит около 30 млн чеков, в то время как мощности «Первого ОФД» позволяют обрабатывать 20 тыс. товарных позиций в секунду или более 1 млрд чеков
04.07.2018 «Первый ОФД» выявил закономерность между продажами сувениров и количеством забитых голов на ЧМ-2018

ости, собирают статистику и ищут связь с футболом. Сейчас эпоха Big Data (больших данных), поэтому «Первый ОФД» решил не отставать от коллег и на основании «больших данных» выявил интересную вз
19.06.2018 Райффайзенбанк, «Первый ОФД» и «Аванпост» запустили онлайн-кассу для бизнеса

банк и "Аванпост" – важный шаг на пути решения этой задачи», – сказал директор по развитию бизнеса «Первого ОФД» Максим Ларькин. «Уже более 15 тыс. предпринимателей ежедневно используют кассово
06.06.2018 «Первый ОФД» и банк «Русский Стандарт» обеспечат комплексное обслуживание клиентов

ссу и подключиться к ОФД. Это удобно и быстро для клиента», – отметил директор по развитию бизнеса «Первого ОФД» Максим Ларькин. Новое оборудование mCassa – это мобильная POS-система, созданная
12.04.2018 «Первый ОФД» объявил о переходе на электронный документооборот

несет в себе только положительные изменения», – сказал руководитель проектов разработки и внедрения Первого ОФД Андрей Ананьев. – К преимуществам введения ЭДО можно отнести скорость получения п
02.04.2018 «Первый ОФД» участвует в эксперименте с маркировкой табачной продукции

маркировки и мониторинга оборота табачной продукции Оператора-ЦРПТ», – сказал директор по продукту Первого ОФД Андриан Бездольный. Информационная система позволит контролирующим государственны
21.02.2018 «Первый ОФД» открывает «горячую линию»: налоговый вычет за онлайн-кассу

м, как снизить начисленный налог и сэкономить свои деньги», – отметил директор по развитию бизнеса «Первого ОФД» Максим Ларькин.
18.01.2018 Atlex расширит линейку своих продуктов решениями «Первого ОФД»

искальных данных «Первый ОФД».Atlex имеет возможность расширить свою продуктовую линейку решениями «Первого ОФД» и предоставлять клиентам услуги передачи фискальных данных, опираясь на технолог
13.11.2017 «Первый ОФД» – победитель премии CNews AWARDS в номинации «ИТ в торговле»

в сфере информационных технологий – CNews Forum 2017, который прошел в Москве в десятый раз.Проект «Первого ОФД» – «Решение оператора фискальных данных для ритейла», набрал наибольшее количеств
26.10.2017 «Атол Онлайн» интегрирован с оператором фискальных данных «Первый ОФД»

0 касс. Клиентами сервиса являются более 3500 компаний разного масштаба бизнеса. При этом услугами "Первого ОФД" пользуются такие игроки рынка, как "Ростелеком", "Эльдорадо", "Билайн", "ЛитРес»
23.10.2017 «Первый ОФД» реализовала регистрацию кассы в ФНС через личный кабинет

В личном кабинете клиента «Первого ОФД» добавлена возможность регистрации кассы в ФНС через оператора фискальных данных. Результат анализа потребительских предпочтений показал, что опция стала одной из самых ожидаемых фу
14.09.2017 Интернет-магазин «Первого ОФД» объявляет старт продаж

удобно, актуально и востребовано бизнесом», – отметил Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса «Первого ОФД». Ассортимент интернет-магазина будет регулярно пополняться новыми моделями, и ка
13.07.2017 «Крок» модернизировала вычислительную инфраструктуру «Первого ОФД»

льных данных. Непрерывность обработки фискальных данных обеспечивается уникальной архитектурой ЦОД «Первого ОФД» и решениями, позволяющими распределять нагрузку. Это обеспечивает масштабировани
29.06.2017 «Первый ОФД» представил мобильное приложение для партнеров

стремимся максимально облегчить их работу, – отметил Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса «Первого ОФД». – Приложением «Агент 1-ОФД» легко управлять, в нем удобно находить заявки и отс
25.05.2017 Сеть «Эльдорадо» выбрала в качестве оператора фискальных данных «Первый ОФД»

торговых точек на онлайн-кассы в соответствии с новой редакцией 54-ФЗ. На данный момент к системе «Первого ОФД» уже подключено около 100 касс компании из 1800. Полноценный перевод всех касс се
31.03.2017 «Атол» и «Первый ОФД» договорились о стратегическом партнерстве

Компания «Атол», российский разработчик контрольно-кассовой техники (ККТ) и программного обеспечения для автоматизации торговли и сферы услуг, и оператор фискальных данных «Первый ОФД» объявили о начале стратегического партнерства. Его главная цель — упростить переход бизнеса на онлайн-кассы, применяемые в соответствии с поправками в федеральном законе 54-ФЗ, сооб
31.03.2017 «Атол» и «Первый ОФД» объявили о стратегическом партнерстве

Компания «Атол», российский разработчик контрольно-кассовой техники (ККТ) и программного обеспечения для автоматизации торговли и сферы услуг, и оператор фискальных данных «Первый ОФД» объявили о начале стратегического партнерства. Его главная цель – упростить переход бизнеса на онлайн-кассы, применяемые в соответствии с поправками в федеральном законе 54-ФЗ. Комп
22.03.2017 KFC контролирует переход на онлайн-кассы с помощью мобильного приложения от «Первого ОФД»

воих ресторанов на онлайн-кассы в соответствии с новой редакцией 54-ФЗ. На данный момент к системе «Первого ОФД» уже подключено свыше 150 касс компании в 8 регионах России. Полностью перевод вс
09.03.2017 «Первый ОФД» расширил возможности системы обработки фискальных данных

ссы пользования личным кабинетом клиента, сообщили CNews в «Первом ОФД». В личном кабинете клиента «Первого ОФД» появился раздел «Мониторинг», в котором пользователь может быстро получить уведо
06.02.2017 Партнеры «Первого ОФД» теперь могут управлять кассами через личный кабинет

бованные клиентами и партнерами продукты, — рассказал Алексей Краснопольский, директор по продукту «Первого ОФД». — В февральском релизе мы совместили усовершенствование в функционале для клиен
30.01.2017 Zolla переходит на онлайн-кассы с помощью «Первого ОФД»

а, чтобы наладить все процессы работы по новому порядку и избежать возможных сбоев и ошибок, — рассказал Михаил Медведев, директор департамента ИТ сети Zolla. — Используя экспертизу нашего партнера, “Первого ОФД”, мы разработали поэтапный план перехода, позволяющий минимизировать временные и финансовые затраты на модернизацию касс и обеспечить бесперебойную работу торговых точек, расположен
26.12.2016 «Первый ОФД» и «Тензор» объявили о партнерстве

клиенты компании «Тензор» смогут подключать и управлять услугами по обработке фискальных данных от «Первого ОФД» прямо в личном кабинете оператора электронного документооборота. Клиенты получат

Публикаций - 116, упоминаний - 232

Первый ОФД и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 326 64
Такском - Taxcom 242 56
8319 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12893 44
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 42
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 42
Центр2М - Center2М 67 42
Ситилабс 44 42
Schneider Electric 575 41
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 323 41
Rimini Street 58 41
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 432 41
Schneider Electric Secure Power 65 41
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 41
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2171 16
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 41 15
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 275 14
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 118 14
Ланит Интеграция 192 14
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 219 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 617 13
АйТи Бастион - IT Bastion 103 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 50 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 13
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 12
РСХБ Интех - RSHB Intech 51 12
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 9
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 8
Дримкас - Dreamkas 19 7
Hoff Tech - Хофф Тех 41 7
Элемент ГК - Elementec - ELMT 94 6
Тензор 102 6
Электронный экспресс 13 6
ИнитПро 7 6
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 117 6
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 6
Veeam Software 320 5
NVision Group - Энвижн Груп 679 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 48
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 44
РЖД - Российские железные дороги 1921 42
ГПБ - Газпромбанк 1093 42
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 42
Ингосстрах СПАО 422 42
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 60 42
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 41
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 41
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 41
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 41
OKS Group 51 41
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 37
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1651 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2829 27
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 27
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 24
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 24
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 499 24
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 20
Сургутнефтегаз - СНГ 269 20
Почта России ПАО 2128 16
Абсолют Банк 234 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 15
МКБ - Московский кредитный банк 564 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 14
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 461 14
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 14
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 13
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 69 13
Траско - Trasko 32 13
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 13
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 144 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 13
Победа - Кондитерская фабрика 15 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11800 43
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 42
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3302 2
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Роскачество - Российская система качества 36 1
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FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5349 42
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InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 156 42
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 41
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Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 547 41
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2364 36
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2193 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 21
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 20
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2040 20
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 171 17
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ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 471 11
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5137 10
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АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 85 8
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Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 138 5
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 4
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Google Play - Google Store - Android Market 3316 3
Новые облачные технологии - МойОфис 794 2
Rakuten Viber 628 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 396 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 183 2
OFD.RU Ferma 9 2
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OFD.RU Venda 5 2
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 2
Такском ОФД 5 2
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 3 2
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Apple - App Store 2909 2
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 35 2
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 12 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
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Microsoft Office 3767 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2062 1
WordPress Foundation - WordPress 226 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 1
Форсайт Prognoz Platform 95 1
1С:Касса 9 1
UMI.CMS 65 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 4 1
PeopleTarget 1 1
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 10 1
Первый ОФД - mCassa 2 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 165 1
Емелин Александр 45 44
Каюмов Шамиль 53 42
Чаркин Евгений 297 42
Клепиков Алексей 117 42
Карпов Иван 78 42
Степченков Максим 65 42
Сыкулев Андрей 84 42
Мискевич Евгений 50 42
Ямщиков Владимир 51 42
Смык Виталий 46 42
Портной Михаил 42 42
Москальков Дмитрий 42 42
Сороченков Алексей 42 42
Трофимова Людмила 50 41
Прохорова Алла 65 41
Дьяченко Валерий 95 41
Абакумов Евгений 206 41
Халматов Максим 64 41
Урьяс Вадим 98 41
Сотин Денис 205 41
Слышкин Василий 129 41
Егоров Владимир 82 41
Семенихин Игорь 56 41
Нестеров Алексей 145 41
Соловьев Алексей 89 41
Васильев Владислав 58 41
Генкина Екатерина 43 41
Лебедев Антон 52 41
Рубин Адар 47 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Шадаев Максут 1019 30
Натрусов Артем 284 26
Богданов Кирилл 112 24
Платонов Михаил 42 24
Бурилов Андрей 105 24
Казарин Станислав 175 24
Валчев Стоян 48 24
Козак Николай 163 24
Ларькин Максим 26 23
Россия - РФ - Российская федерация 146208 95
Европа Восточная 3102 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17554 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7550 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14172 8
Казахстан - Республика 5585 7
Грузия 1247 5
Беларусь - Белоруссия 5745 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 830 5
Украина 7641 4
Россия - ЦФО - Калужская область 991 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
Европа 21839 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 531 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52318 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2945 2
Южная Корея - Республика 6681 2
Швеция - Королевство 3631 2
Венгрия 814 2
Россия - СФО - Новосибирск 4347 2
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Румыния 731 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 2
Хорватия - Республика 276 2
Словакия - Словацкая Республика 473 2
Канада 4901 2
Америка - Американский регион 2167 2
Россия - ЮФО - Севастополь 543 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2689 1
Чехия - Чешская Республика 1311 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 483 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1166 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 334 1
Ближний Восток 2958 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 328 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1052 1
Индонезия - Республика 965 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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