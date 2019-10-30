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«Первый ОФД» готов к передаче данных в национальную систему «Честный знак»

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

«Первый ОФД» объявил о готовности к передаче данных в национальную систему «Честный знак» сведений о товарах, которые будут промаркированы с 1 декабря 2019 года и 1 января 2020 года.

Компания напоминает, что с 1 декабря 2019 будут промаркированы духи и туалетная вода, большинство товаров легкой промышленности, фотоаппараты и шины. А с 1 январь 2020 начинается обязательная маркировка лекарственных препаратов. К 2024 году единая национальная система маркировки охватит все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.

«Первый ОФД» разработал и представил тарифы по передаче фискальных данных, включающие в себя услугу мониторинга данных по маркировке. Планируется расширение существующих пакетов за счет введения новых сервисов для клиентов компании. Новые тарифы успешно протестированы и выведены в боевой режим.

Егор Сергеенко, директор по маркетингу «Первого ОФД», отметил: «Клиентоориентированность — это основная, базовая ценность компании. Мы видим интерес и потребность клиентов в удобных и простых сервисах. Услуга «Мониторинг Маркировки» поможет предпринимателям, чья деятельность связана с маркированными товарами, беспрепятственно осуществлять свою коммерческую деятельность, соответствовать законодательству и свести риски, связанные со штрафными санкциями, к нулю».

«Первый ОФД» (группа компаний ВТБ) специализируется на предоставлении услуг по передаче фискальных данных от контрольно-кассовой техники в налоговые органы. На текущий момент компания занимает одну из лидирующих позиций среди операторов фискальных данных. Компания является разработчиком программного комплекса Юпана (Yupana) - аналитической платформы с открытым исходным кодом для анализа больших данных.

Первый ОФД – победитель Премии CNEWS в номинации «IT решение в торговле» (2017), премии «IT Лидер» в номинации «Обеспечение открытости общества» (2018) и номинант Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018».

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