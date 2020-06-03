«Первый ОФД» и «Честный знак» провели эксперимент по маркировке велосипедов

Оператор фискальных данных «Первый ОФД» и оператор государственной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» провели эксперимент по передаче данных о маркированных велосипедах.

16 сентября 2019 г. в России начался эксперимент по маркировке и мониторингу оборота велосипедов и велосипедных рам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 сентября 2019 г. № 1183. В перечень товаров, подлежащих маркировке, наряду с двухколесными, вошли трехколесные велосипеды, рамы, а также велосипеды с двигателем.

На каждый велосипед нанесен код Data Matrix, по которому можно будет отследить весь жизненный цикл маркированного товара. Подделку нельзя будет ввезти в страну через таможню или продать через розничный магазин.

Эксперимент завершился серией успешных тестов, и первый чек на маркированный велосипед был принят оператором государственной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» через оператора фискальных данных «Первый ОФД». Это дало важную информацию о полной готовности в установленные сроки всех систем операторов к промышленной эксплуатации процессов, связанных с розничной торговлей маркированными велосипедами, ровно в указанный срок пилотного проекта.

Егор Сергеенко, директор по маркетингу Первого ОФД, отметил: «По данным различных источников, доля нелегальной велотехники на российском рынке достигает 20 процентов. Польза от введения маркировки для потребителя является очевидной. Уход с рынка нелегальной продукции увеличит ежегодную валовую прибыль легальных производителей. А государство восполнит потери от недополученной суммы налогов. В итоге выигрывают все. Проведение успешного эксперимента - еще один шаг к цивилизованному рынку. Благодарим коллег из «Честный знак» за плодотворную совместную работу».

«Через оператора фискальных данных «Первый ОФД» в одной из крупнейших спортивных розничных сетей проведена не только продажа товара, но и его возврат. Причем, этот товар был замаркирован за границей и ввезен в Россию. Эксперимент показал, что даже в условиях пандемии коронавируса добросовестные участники рынка двигаются вперед и готовятся к маркировке. Об этом свидетельствует и то, что к маркировке велосипедов подключились уже более 800 участников рынка, маркируется в том числе импортная продукция», - сказал Кирилл Волков, руководитель товарной группы в ЦРПТ, выступающем оператором национальной системы маркировки «Честный знак».

Эксперты оценивают рынок велопродукции в 4 млрд рублей. Это большой рынок, и его нужно защищать. Проведение эксперимента по маркировке, который завершился успешными практическими тестами, говорит о том, что рынок будет под надежной защитой благодаря современным технологиям и тесному сотрудничеству двух операторов.