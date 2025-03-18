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Астрал ГК Калуга Астрал.ОФД


18.03.2025 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2025 1
25.03.2022 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
20.04.2017 «Калуга Астрал» стала оператором фискальных данных 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Астрал ГК и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 326 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 100 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 219 3
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 41 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 3
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 118 3
Элемент ГК - Elementec - ELMT 95 3
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 3
Такском - Taxcom 242 3
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Тензор 102 3
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8799 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
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Электронный экспресс 13 2
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Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 1
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АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 275 1
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Такском ОФД 5 1
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