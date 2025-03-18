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Астрал ГК Калуга Астрал.ОФД
Астрал ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Баров Алексей 30 2
|Меликджанян Артем 7 2
|Есипенко Ирина 8 2
|Сергеенко Егор 11 1
|Потапов Алексей 9 1
|Добровольский Михаил 24 1
|Шувалов Дмитрий 2 1
|Харитонов Александр 68 1
|Батюшенков Дмитрий 11 1
|Терехин Степан 6 1
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