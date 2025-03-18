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CNews Мишень ОФД
CNews Мишень ОФД и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 316 1
|Баров Алексей 30 3
|Румянцев Антон 47 2
|Потапов Алексей 9 2
|Шувалов Дмитрий 2 2
|Ларькин Максим 26 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Меликджанян Артем 7 1
|Добровольский Михаил 24 1
|Тупицын Александр 9 1
|Есипенко Ирина 8 1
|Ерин Никита 1 1
|РИА Новости 927 1
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