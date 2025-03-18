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Индексная книга (каталог) CNews*
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CNews Мишень ОФД


18.03.2025 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2025 1
26.03.2024 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024 1
25.03.2022 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

CNews Мишень ОФД и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 219 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 326 5
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 118 5
Элемент ГК - Elementec - ELMT 94 5
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 116 5
8319 4
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 41 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 4
NVision Group - Энвижн Груп 679 4
Такском - Taxcom 242 4
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 100 4
Дримкас - Dreamkas 19 4
ИнитПро 7 4
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 4
Тензор 102 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 3
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 3
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 3
Электронный экспресс 13 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 3
Корус Консалтинг ГК 1232 1
Telegram Group 2063 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 870 4
Почта России ПАО 2128 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 844 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 316 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2364 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67259 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6683 5
Маркировка - Marking 1083 5
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 171 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12160 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8544 4
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 471 4
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 469 4
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 20 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7756 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2546 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3877 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4442 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51436 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 650 3
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 16 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14009 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5133 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21415 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7178 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3961 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4806 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4758 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 2
Оповещение и уведомление - Notification 4717 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 632 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3137 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3049 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13991 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5472 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15889 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7184 1
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9483 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6886 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6799 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 138 3
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 3 2
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 396 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2062 1
OFD.RU Ferma 9 1
OFD.RU Venda 5 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
МОД Народный контроль 44 1
OFD.RU - ЭДО.Поток 7 1
Яндекс.ОФД 9 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 734 1
Баров Алексей 30 3
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Потапов Алексей 9 2
Шувалов Дмитрий 2 2
Ларькин Максим 26 1
Сергеенко Егор 11 1
Меликджанян Артем 7 1
Добровольский Михаил 24 1
Тупицын Александр 9 1
Есипенко Ирина 8 1
Ерин Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146208 5
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 531 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7550 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1811 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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