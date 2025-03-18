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GTIN Global Trade Item Number международный код маркировки и учёта логистических единиц
GTIN и организации, системы, технологии, персоны:
|Магнит - Тандер - сеть магазинов 870 2
|Белбланкавыд РУП Издательство 1 1
|Уральские источники - Екатеринбургский завод по производству безалкогольных напитков и минеральной воды 1 1
|Тольяттимолоко 1 1
|GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 3
|Баров Алексей 30 2
|Игнаткин Сергей 7 2
|Сергеенко Егор 11 1
|Афанасьев Дмитрий 19 1
|Потапов Алексей 9 1
|Русинова Юлия 24 1
|Меликджанян Артем 7 1
|Добровольский Михаил 24 1
|Тупицын Александр 9 1
|Румянцев Антон 47 1
|Шувалов Дмитрий 2 1
|Савин Василий 8 1
|Мигаловский Александр 1 1
|Капшай Александр 1 1
|Денисов Филипп 6 1
|Кшимовская Елена 1 1
|Леонтьева Ольга 1 1
|Баранов Денис 17 1
|Дюдюкин Александр 1 1
|Ильенко Андрей 1 1
|Паньшин Роман 1 1
|Муллагалямова Алина 1 1
|РИА Новости 927 1
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