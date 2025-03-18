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Индексная книга (каталог) CNews*
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GTIN Global Trade Item Number международный код маркировки и учёта логистических единиц


18.03.2025 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2025 1
24.09.2024 ​Завод «Тольяттимолоко» запустил маркировку с помощью «Контура» 1
11.09.2024 «Первый Бит» автоматизировал маркировку на производстве питьевой воды «Кызырбак» 1
19.08.2024 «Контур» помог заводу «Уральские источники» запустить маркировку воды 1
11.07.2024 «Спецобъединение Юго-Запад» привело данные своих подразделений к единому стандарту при помощи «1С:MDM» и «БИТ.Адаптер» 1
17.05.2023 Utrace автоматизировала обмен данными маркировки со странами ЕАЭС 1
14.11.2022 Utrace вышла на рынок Бахрейна 1
27.10.2022 Docrobot обновил платформу ЭДО 1
20.10.2022 Utrace адаптировала систему маркировки Utrace Hub для работы на международном рынке 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
17.03.2020 Страны ЕАЭС интегрируют национальные системы маркировки 1
11.02.2020 «Платформа ОФД» выпустила комплексное решение по маркировке для предпринимателей 1
26.12.2019 «АТОЛ» создала облачное SaaS-решение для работы с маркированной продукцией 1
25.06.2019 Brandquad позволит клиентам создавать штрих-коды для своих продуктов 1
24.07.2015 Food Gate объединила данные о товарах России и Македонии 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

GTIN и организации, системы, технологии, персоны:

8319 6
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 219 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 326 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 3
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 118 3
Utrace - Ютрэйс 40 3
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 41 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8796 2
Элемент ГК - Elementec - ELMT 94 2
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 116 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Такском - Taxcom 242 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 100 2
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 2
Дримкас - Dreamkas 19 2
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 2
Электронный экспресс 13 2
ИнитПро 7 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
Тензор 102 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 819 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 275 1
ГС1 РУС - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан 9 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 1
Brandquad - Бренд Квад 12 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 870 2
Белбланкавыд РУП Издательство 1 1
Уральские источники - Екатеринбургский завод по производству безалкогольных напитков и минеральной воды 1 1
Тольяттимолоко 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2920 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5014 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 844 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 471 13
Маркировка - Marking 1083 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31154 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24393 5
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 125 4
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ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 2
СКБ Контур - Контур.Маркировка 6 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 396 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 3 1
АТОЛ МаркОфис 1 1
АТОЛ Frontol 52 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 1
МОД Народный контроль 44 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 734 1
CRPT Turon - ASL Belgisi 1 1
1С:ERP Управление предприятием 566 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 281 1
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