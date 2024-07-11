«Первый Бит» автоматизировал работу предприятия ГК «Спецобъединение»

Офис «Спортивная» ИТ-интегратора «Первый Бит» обеспечил ГК «Спецобъединение» единое информационное пространство и стандарты управления данными.

ГК «Спецобъединение» – производитель и дистрибьютор специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Специалисты компании «Первый Бит» внедрили в работу компании решения «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией» и «БИТ.Адаптер», использовав принципы гибкой разработки Agile и фреймворка Scrum, которые редко применяют в подобных проектах.

До внедрения проекта руководство группы компаний «Спецобъединение» столкнулось со сложностями в систематизации бизнес-процессов, что снижало эффективность принятия управленческих решений.

Бизнес-подразделения компании, расположенные в разных регионах, использовали локальные информационные системы, включая «1С:ERP», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация».

Наблюдалось отсутствие единого подхода к ведению справочников, что привело к тому, что одна и та же номенклатура в разных филиалах могла иметь разные реквизиты. В компании накопилось большое количество дублей и неиспользуемых справочников, что превращало планирование и сбор отчетности в очень сложную и трудоемкую задачу.

«Использование принципов гибкой разработки Agile и фреймворка Scrum стало инновационной особенностью проекта. Подход Agile позволил нам быстро реагировать на изменения в требованиях к программному продукту, а также активно взаимодействовать с клиентом на протяжении всего процесса. Фреймворк Scrum, в свою очередь, разбивает работу на короткие итерации, называемые спринтами, что обеспечивает поэтапную инкрементальную разработку для возможности более ранней поставки минимально-жизнеспособного продукта», – сказал руководитель проекта ИТ-интегратора «Первый Бит» Андрей Ильенко.

Второй ключевой аспект уникальности проекта заключается в создании интеграционного решения на «тонком клиенте» для автоматизации процесса создания заявок на стороне системы-подписчика. Благодаря веб-сервисам функционал позволяет пользователям создавать заявки из баз-подписчиков на платформе «1С», используя бесшовный вход в конфигурацию «1С:MDM».

Процедуру создания и ведения справочников централизовали на основе корпоративных стандартов и единой методологии, что упростило и ускорило процесс принятия решений и внесения изменений в систему.

Так, пользователи отправляют заявки на создание и корректировку элементов справочников непосредственно из своей рабочей среды, не переключаясь между различными приложениями или интерфейсами. Эксперты НСИ подтверждают заявки, что существенно повышает удобство и эффективность работы, а также сокращает время на выполнение операций и минимизирует возможность ошибок при вводе данных.

В итоге все данные и процессы управления справочниками НСИ группы компании приведены к единому образцу. Это позволило избежать дублирования информации и обеспечило подразделения группы компаний едиными, актуальными, полными и достоверными данными.

В системе «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией» осуществляется процесс заполнения и хранения штрих-кодов (EAN-13, ITF-14), что упрощает маркировку и идентификацию продукции. Процесс запроса и получения кодов GTIN для системы обязательной маркировки «Честный знак» и загрузка присвоенных кодов в систему «1С:MDM».

«Помимо создания единого информационного пространства, специалисты «Первого Бита» автоматизировали процесс обработки данных, повысили эффективность связанных с ним бизнес-процессов и на 15% снизили нагрузку на персонал. Это привело к ускорению получения оперативной отчетности на 25%, сокращению вероятности ошибок и потерь данных, а также к улучшению качества принимаемых бизнес-решений», – сказала руководитель отдела НСИ «Спецобъединение Юго-Запад» Елена Кшимовская.