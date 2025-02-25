EAN European Article Number Европейский номер товара
EAN и организации, системы, технологии, персоны:
|allNetDevices 160 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 3
|IDC - International Data Corporation 4911 1
|Gartner - Giga Information Group 32 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342651, в очереди разбора - 766421.
Создано именных указателей - 169524.
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