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EAN European Article Number Европейский номер товара



25.02.2025 POScenter начала производить беспроводной сканер штрих-кодов VMC BurstScanX BTA 1
11.07.2024 «Спецобъединение Юго-Запад» привело данные своих подразделений к единому стандарту при помощи «1С:MDM» и «БИТ.Адаптер» 1
29.07.2021 Parallels Toolbox 5 для Windows и Mac научили генерировать штрих-коды 2
13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов 2
17.06.2020 «Тинькофф» внедрил технологию распознавания QR-кодов Smart Engines 2
27.05.2020 В мобильное приложение СДМ-Банка внедрены технологии Smart Engines для распознавания QR-кодов 2
30.12.2019 В Android-приложении Рокетбанка заработал новый сканер QR-кодов от Smart Engines 2
16.07.2019 СКБ-банк внедрил новую технологию распознавания QR кодов в мобильном банке 2
25.06.2019 Brandquad позволит клиентам создавать штрих-коды для своих продуктов 2
21.06.2018 Smart Engines выпустила новую версию системы ИИ для распознавания документов Smart IDReader 2
30.11.2016 Inmarsat, Deutsche Telekom, Nokia и Thales провели испытания авиационной телеком-сети EAN 1
06.11.2015 Ozon.ru запустил Scan It!: свой Shazam по вещам 1
22.03.2013 Двухмерный штрихкод становится обязательным 1
14.12.2011 В России вводится в действие межгосударственный стандарт на новую символику штрихового кода 1
03.06.2009 «Бухта» автоматизировала склад «Свега МЦ» 1
18.10.2004 EDI: единый стандарт обмена данными обретает плоть в России 1
02.09.2004 Российские товары внесут в глобальный каталог 1
11.03.2004 666 в штрих-коде: окончательного ответа нет? 3
21.05.2002 Codetoys и AirClic будут сотрудничать в области сканирования штрих-кодов при помощи мобильных устройств 1
12.05.1999 Корпорация "Пилот" представляет универсальный терминал сбора данных Denso QHT-1162. 1

Публикаций - 20, упоминаний - 30

EAN и организации, системы, технологии, персоны:

Data Matrix - Дата Матрикс 78 6
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 371 5
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1062 1
Brandquad - Бренд Квад 12 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 191 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Honeywell 283 1
Deutsche Telekom 911 1
Motorola Solutions 104 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
Thales Group 125 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 118 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 1
Цифра ГК 2439 1
ГС1 РУС - Ассоциация автоматической идентификации Юнискан 9 1
Scan city - Скан сити 8 1
8272 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 2
Лента - Сеть розничной торговли 2091 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 468 2
ВТБ - Почта Банк 467 1
Альфа-Банк 1778 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 63 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
Совкомбанк ПАО 258 1
Ренессанс Страхование 162 1
СДМ-Банк 64 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 1
Синара Банк - ДелоБанк 36 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 858 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2390 1
Walmart - Wal-Mart Stores 377 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1034 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
Carrefour 23 1
Coca-Cola Company 254 1
Tesco 82 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Toyota Motor - Denso Corporation 36 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 205 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 125 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2905 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1038 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 1
МГС СНГ - Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 4 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 920 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 2
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1427 12
Auto-ID - UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 62 9
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1729 8
Auto-ID - PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 20 6
Auto-ID - Code 128 - Code 39 - Code 93 - стандарт штрихкода 7 6
Auto-ID - AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 24 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11224 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24605 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13858 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3421 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 5
Маркировка - Marking 1075 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 4
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 939 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4188 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 3
Оцифровка - Digitization 4577 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16206 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2402 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4514 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4755 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24292 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25528 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27965 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3351 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1555 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13972 2
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 15 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3438 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 500 2
Стандартизация - Standardization 2139 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 367 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 196 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8288 1
Google Android 14072 4
Apple iOS 7848 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 3
Apple macOS 2074 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 2
Microsoft Windows 15732 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 1
Linux OS 10025 1
Google Play - Google Store - Android Market 3309 1
Intel x86 - архитектура процессора 1865 1
Apple - App Store 2903 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 835 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 1
Smart Engines Hieroglyph - Система распознавания удостоверяющих документов 8 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 1
Синара Банк - СКБ Онлайн 3 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2982 1
Parallels Toolbox 28 1
Apple macOS Big Sur 22 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Honeywell Voyager 4 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
Honeywell Metrologic 52 1
Stafory - робот Вера 330 1
1С:ERP Управление предприятием 561 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 52 1
Арлазаров Владимир 231 4
Осадчикова Наталья 2 1
Расторгуева Светлана 1 1
Цыганов Вячеслав 66 1
Денисов Филипп 6 1
Орехов Алексей 7 1
McCann Stephen - Маккан Стивен 1 1
Кузнецова Ольга 14 1
Кабанов Илья 8 1
Ходырев Владимир 7 1
Панов Андрей 10 1
Косарева Юлия 1 1
Насонов Георгий 2 1
Ирийский Даниил 1 1
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II - в миру Алексей Михайлович Ридигер 15 1
Павлов Кирилл 2 1
Robrecht Thorsten - Робрехт Торстен 3 1
Леандров Александр 3 1
Мусселиус Максимилиан 4 1
Кормилицын Алексей 1 1
Дитрих Игорь 2 1
Кшимовская Елена 1 1
Ильенко Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 4
Европа 21810 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 4
Беларусь - Белоруссия 5713 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13346 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3533 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 2
Украина 7630 2
Земля - планета Солнечной системы 10406 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Казахстан - Республика 5567 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 444 1
Румыния 729 1
Южная Корея - Республика 6665 1
Азия - Азиатский регион 5558 1
Америка - Американский регион 2165 1
Канада 4894 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Китай - Тайвань 4002 1
Новая Зеландия 719 1
Молдавия - Республика Молдова 711 1
Германия - Штутгарт 69 1
Япония 13309 1
Узбекистан - Республика 1745 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 1
Греция - Греческая Республика 981 1
Италия - Рим 206 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 392 1
Чад - Республика 39 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1035 1
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 62 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6002 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 3
Паспорт - Паспортные данные 2526 3
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 190 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9894 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2745 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 700 1
Физика - Physics - область естествознания 2653 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1096 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5681 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 1
Ergonomics - Эргономика 1602 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5000 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 948 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 603 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4861 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4912 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 384 1
Английский язык 6661 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11006 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6178 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2766 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 787 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1793 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 899 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 555 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1571 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 161 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 626 1
allNetDevices 160 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 3
IDC - International Data Corporation 4911 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342651, в очереди разбора - 766421.
Создано именных указателей - 169524.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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