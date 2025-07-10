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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178304
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Орехов Алексей


УПОМИНАНИЯ


10.07.2025 «Т1 Облако» автоматизировало мониторинг данных с помощью платформы Smart Monitor 1
18.07.2024 CNews Analytics впервые опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для сельскохозяйственных предприятий 1
18.07.2024 Цифровизация АПК: станут ли сельхозпредприятия ИТ-компаниями 1
13.05.2021 Алексей Орехов, Honeywell: Как выбрать оптимальный сканер штрих-кодов 3
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 1
23.01.2020 Treolan стал официальным дистрибьютором решений Honeywell 1
20.05.2013 Мобилизация бизнеса: на стадии активного роста 1
06.02.2006 15 февраля откроется "Неделя информационных технологий в Москве" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Орехов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 197 3
Honeywell 287 3
Крок - Croc 1787 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 2
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 2
Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 3 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 1
Data Matrix - Дата Матрикс 81 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5078 1
AMD - Advanced Micro Devices 4345 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1662 1
Microsoft Corporation 24934 1
8562 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 337 1
Motorola Solutions 104 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 329 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 681 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 316 1
Ventra - Вентра 38 1
Scan city - Скан сити 8 1
Ростелеком 10028 1
Корус Консалтинг ГК 1269 1
Технопром Инновационная корпорация 45 1
ФТО 16 1
Масштабные решения 18 1
Effective Technologies - Эффектив технолоджис 11 1
Крайон - ранее Crayon Россия 24 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1210 2
Почта России ПАО 2183 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Спортмастер - Sportmaster 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Лента - Сеть розничной торговли 2170 1
Северсталь - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12210 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1939 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5094 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 243 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69233 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53926 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5990 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32354 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 2
Оцифровка - Digitization 4751 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30854 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26253 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6999 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16448 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3516 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 518 2
Маркировка - Marking 1137 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1456 2
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 129 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21271 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8761 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1822 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7820 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4700 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6575 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1309 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4547 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14700 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5928 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12501 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11864 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14101 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28404 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3420 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1631 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4792 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9489 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3370 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13061 1
PnP - Plug&Play 319 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8992 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1345 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1340 1
Honeywell PPR - Honeywell Productivity Products and Solutions 8 2
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 82 2
Google Android 14367 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Honeywell Voyager 4 1
Honeywell Metrologic 52 1
Microsoft Windows 16008 1
Россельхознадзор РФ - Сатурн ФГИС 3 1
Минсельхоз РФ - Семеноводство ФГИС - Федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений 2 1
Ивентьев Игорь 2 1
Касперская Наталья 299 1
Нуралиев Борис 291 1
Дергунова Ольга 119 1
Баринов Александр 44 1
Карачинский Анатолий 94 1
Коротков Андрей 85 1
Прохоров Фёдор 83 1
Бехтерев Дмитрий 13 1
Серова Елена 320 1
Белов Юрий 13 1
Гринкевич Сергей 8 1
Ахметов Камилл 4 1
Македонский Сергей 47 1
Бобровников Борис 104 1
Ковалева Мария 2 1
Зотов Алексей 55 1
Ильин Евгений 9 1
Клюев Леонид 6 1
Яковлева Майя 3 1
Ковалев Виктор 40 1
Ермакова Татьяна 2 1
Бонкарев Юрий 1 1
Симонова Марина 1 1
Танцоров Денис 2 1
Каневский Максим 9 1
Мишустин Михаил 702 1
Андронов Сергей 28 1
Жуковский Денис 4 1
Воронков Илья 10 1
Мельситов Максим 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 150721 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44516 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1638 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1985 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1632 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 574 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1521 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1191 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 112 1
Казахстан - Республика 5686 1
Беларусь - Белоруссия 5894 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 460 1
Нидерланды 3572 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52739 1
Азия - Азиатский регион 5640 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1375 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 924 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1295 1
Россия - ЦФО - Орловская область 341 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 724 1
Россия - ЦФО - Костромская область 422 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25031 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49671 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53143 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9353 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2184 2
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 20 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5635 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14336 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 374 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3114 1
Ergonomics - Эргономика 1636 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10288 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6422 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9201 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1578 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 966 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4557 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16858 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7090 1
Энергетика - Energy - Energetically 5304 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 623 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2218 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 347 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1284 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11364 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3616 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2844 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3555 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4113 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19483 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 274 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1777 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4796 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3444 1
Зоология - наука о животных 2720 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1232 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 45 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1929 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 3
Research and Markets 25 1
VDC Research Group 13 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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