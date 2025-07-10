Получите все материалы CNews по ключевому слову
Орехов Алексей
УПОМИНАНИЯ
Орехов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ивентьев Игорь 2 1
|Касперская Наталья 299 1
|Нуралиев Борис 291 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Баринов Александр 44 1
|Карачинский Анатолий 94 1
|Коротков Андрей 85 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Бехтерев Дмитрий 13 1
|Серова Елена 320 1
|Белов Юрий 13 1
|Гринкевич Сергей 8 1
|Ахметов Камилл 4 1
|Македонский Сергей 47 1
|Бобровников Борис 104 1
|Ковалева Мария 2 1
|Зотов Алексей 55 1
|Ильин Евгений 9 1
|Клюев Леонид 6 1
|Яковлева Майя 3 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Ермакова Татьяна 2 1
|Бонкарев Юрий 1 1
|Симонова Марина 1 1
|Танцоров Денис 2 1
|Каневский Максим 9 1
|Мишустин Михаил 702 1
|Андронов Сергей 28 1
|Жуковский Денис 4 1
|Воронков Илья 10 1
|Мельситов Максим 8 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 3
|Research and Markets 25 1
|VDC Research Group 13 1
|Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370909, в очереди разбора - 749221.
Создано именных указателей - 178304.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.