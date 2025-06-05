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Минсельхоз РФ Семеноводство ФГИС Федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
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|18.07.2024
|Цифровизация АПК: станут ли сельхозпредприятия ИТ-компаниями 1
Минсельхоз РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 1
|Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 3 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
|Ростелеком 9953 1
|Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 241 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5073 1
|Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 78 1
|Россельхознадзор РФ - Сатурн ФГИС 3 1
|Орехов Алексей 7 1
|Жуковский Денис 4 1
|Воронков Илья 10 1
|Мельситов Максим 8 1
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