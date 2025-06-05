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Минсельхоз РФ Семеноводство ФГИС Федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений

Минсельхоз РФ - Семеноводство ФГИС - Федеральная государственная информационная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений

УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 Альянс в сфере ИИ представил бенчмарк MERA Industrial: новый стандарт оценки отраслевых LLM для решения бизнес-задач 1
18.07.2024 Цифровизация АПК: станут ли сельхозпредприятия ИТ-компаниями 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Минсельхоз РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 26 1
Деметра-Холдинг - СмартКонтракт - Умные зерна ГК - Smartseeds 3 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 1
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Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 241 1
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Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1093 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2627 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 125 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7056 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6909 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1314 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3054 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31982 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 506 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 281 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20858 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 536 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 467 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6885 1
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Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 78 1
Россельхознадзор РФ - Сатурн ФГИС 3 1
Орехов Алексей 7 1
Жуковский Денис 4 1
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Мельситов Максим 8 1
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1743 1
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Ботаника - Растения - Plantae 1077 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4053 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9149 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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