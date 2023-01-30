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Цифровая экономика России Федеральный проект ЦОС Цифровая образовательная среда



30.01.2023 Реестр российского «железа» оказался «черным ящиком». Власти и отрасль поспорили, как его использовать на госзакупках 1
19.01.2023 «Ростелеком» создал ИТ-инфраструктуру в 9 тыс. школ 3
09.12.2022 Okko и ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве 1
02.11.2022 Готовое российское решение для образовательной сферы: ОС «Альт образование» 10 на ПК «Бобер» и «Ворон» 1
16.08.2022 Внедрение российских ОС в школы и вузы ускорилось в 6 раз 1
15.08.2022 В сфере образования стремительно растет спрос на российское ПО 1
06.07.2022 «Эверлэнд» и «билайн» запускают мотивационную школу для молодых людей с инвалидностью по зрению 1
16.06.2022 «Cбер» поможет построить уникальный межвузовский ИТ-кампус в Нижнем Новгороде 1
15.06.2022 VK, Skillbox и российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования 1
09.06.2022 R-Vision и МГЛУ имени Мориса Тореза объявили о сотрудничестве 1
20.04.2022 НИТУ «МИСиС» готов отказаться от бумажного документооборота 1
12.04.2022 Дмитрий Чернышенко: Более 1,5 млн школьников и студентов получили бесплатный доступ к образовательным онлайн-курсам 1
Объем закупок отечественных ноутбуков для школ увеличился более чем в три раза 2
09.03.2022 Российские регионы запланировали существенный рост ИКТ-расходов в 2022 г. 2
17.02.2022 Sitronics KT внедрила новые функции виртуальной среды платформы моделирования безэкипажного судовождения 1
07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО 1
19.01.2022 «Ростелеком» подвел итоги первого этапа проекта «Цифровая образовательная среда» 2
16.12.2021 «Гипросвязь» примет участие в цифровизации школ 1
06.12.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах Прикамья 1
01.11.2021 В России создается единая платформа школьного ПО на Linux и PostgreSQL 1
27.09.2021 Министерство образования и науки Южного Урала и «Ростелеком» обеспечат школы региона современной ИТ-инфраструктурой 1
23.09.2021 Воронежская область получит более 3000 ПК с отечественным ПО в рамках нацпроекта «Образование» 1
23.09.2021 «Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование» 1
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала 1
14.09.2021 «Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения 1
13.09.2021 «Яндекс» запускает Фонд Сегаловича 1
01.09.2021 В «Сколково» создали хаб для развития высоких технологий в сфере образования 1
01.09.2021 Платформа «Сферум» запустила онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей 1
03.08.2021 Образовательная платформа «Сферум» получила статус резидента «Сколково» 1
15.07.2021 Sitronics KT представила тренажерный комплекс безэкипажного судовождения 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
05.07.2021 Правительство Челябинской области и «1С» будут сотрудничать в сфере ИТ 1
22.06.2021 Минцифры Новосибирской области и «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве 1
Как работает импортозамещение ИТ-оборудования в российских школах и больницах 2
08.06.2021 Власти хотят заводить электронное досье на россиян с детского сада. Пока это эксперимент 1
07.06.2021 Платформа Cisco HyperFlex внедрена в Пермском радиотехническом колледже им. А. С. Попова 1
04.06.2021 Правительство Республики Карелия и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 1
04.06.2021 Правительство Белгородской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1
04.06.2021 «Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
03.06.2021 Правительство Воронежской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1

Публикаций - 180, упоминаний - 203

Цифровая экономика России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 25
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2781 8
ICL ГК 251 6
1С-ИжТиСи 6318 4
Lenovo Group 2168 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 567 4
7002 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 811 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1791 4
Microsoft Corporation 23491 3
Intel Corporation 11668 3
ICL Техно - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 33 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 367 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 563 3
Элвис-НеоТек 42 3
Базальт СПО - BaseALT 350 3
Yandex - Яндекс 5666 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2417 3
HP Inc. 5518 3
Oracle Corporation 6301 2
Diasoft - Диасофт 600 2
Softline - Софтлайн 2080 2
ОТР ГК 199 2
Цифра ГК 2145 2
Ред Софт - Red Soft 389 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1041 2
Haulmont - Хоулмонт 86 2
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 310 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 264 2
Polymedia - Полимедиа 92 2
TrueConf - ТруКонф 305 2
NtechLab - НтехЛаб 91 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 203 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2644 2
Сбер - Цифровая Платформа 430 2
Новые облачные технологии (НОТ) 404 2
IBS Platformix - СИЛА 835 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 549 1
Dr.Web - Доктор Веб 1211 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 338 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 2
РВК - Российская венчурная компания 536 2
Просвещение ФГУП - издательство 20 2
Точка 3797 2
Почта России ПАО 1989 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 37 1
HeadHunter Group - HH Group 289 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6192 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 150 1
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 2 1
Китай - Тяньваньская АЭС - атомная электростанция 25 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 100 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 152 1
IKEA - ИКЕА 145 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 1
Алроса АК 135 1
Ростех - Вертолеты России 156 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 1
РЖД - Российские железные дороги 1619 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Алтайкрайэнерго 6 1
НСПК - Национальная система платежных карт 612 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 43
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 19
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 204 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1245 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1648 7
Президент Российской Федерации 3712 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 5
Правительство Москвы 1991 5
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 4
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 58 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 4
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 23 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 722 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 3
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 76 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 2
Правительство Калининградской области 60 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 2
Правительство Удмуртской Республики 92 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 2
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 40 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 2
Федеральное казначейство России 1548 2
Судебная власть - Judicial power 2092 2
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 45 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 690 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 2
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 14 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 120 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 39 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные избирательные комиссии 279 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 111 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 8 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 46 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 72 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 1
Благотворительный фонд Охраны и должного содержания объектов культурного наследия 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 91
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38940 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 21
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8118 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21931 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11799 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25951 14
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25644 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13221 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10033 11
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 1431 11
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25045 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10831 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15067 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10151 8
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10919 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3387 8
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2492 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6001 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12979 7
Collaboration - Совместная работа 4660 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5456 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9493 7
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11361 6
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 937 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14828 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5867 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17193 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5095 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4063 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11292 6
ПК - Персональные компьютеры - Personal Computers 4790 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1389 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9103 5
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9049 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 632 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7853 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11505 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8630 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3165 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 12
Linux OS 8236 9
Microsoft Windows 14432 6
Новые облачные технологии - МойОфис 481 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 750 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 5
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 26 4
Apple iPhone 6 6173 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6522 4
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 518 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 432 3
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 3
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 18 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 42 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 94 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1076 3
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 166 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 3
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 40 3
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1753 2
Diasoft Database Adapter 12 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 88 2
Apple macOS 1711 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 329 2
Google Android 12544 2
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 159 2
Apple iOS 6795 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 753 2
Минпросвещения РФ - Моя школа ФГИС 8 2
Ред ОС 434 2
Microsoft Windows 2000 12675 2
Oracle Fusion ERP 52 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 879 2
Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 110 2
Oracle СУБД 588 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1051 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 1
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 688 1
Путин Владимир 2729 3
Орловский Виктор 345 3
Чернышенко Дмитрий 428 3
Акимов Максим 178 2
Сивцев Илья 49 2
Черникова Алевтина 28 2
Окунь Дмитрий 17 2
Лашин Ренат 45 2
Гребенщиков Дмитрий 28 2
Шадаев Максут 628 2
Кулешов Алексей 29 2
Медведев Дмитрий 1630 2
Orwell George - Оруэлл Джордж 24 2
Шишкин Кирилл 2 2
Ракова Марина 11 2
Трандин Сергей 44 2
Меркушина Светлана 2 2
Васильева Ольга 20 2
Макаров Валентин 193 1
Комиссаров Дмитрий 203 1
Солодовников Денис 94 1
Лавров Владимир 16 1
Покровский Иван 80 1
Сорокин Максим 14 1
Прохоров Фёдор 82 1
Карпов Дмитрий 10 1
Спаринапти Антон 16 1
Голикова Татьяна 52 1
Торосов Илья 5 1
Мальгин Артем 1 1
Тер-Степанов Дмитрий 22 1
Дергунова Ольга 118 1
Слышкин Василий 78 1
Васильев Кирилл 16 1
Сахненко Сергей 83 1
Томенко Виктор 11 1
Зрюмов Евгений 8 1
Лавренова Екатерина 4 1
Транковская Наталья 11 1
Костенко Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 122786 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 20
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1382 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6303 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14941 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1151 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15074 6
Россия - ЦФО - Белгородская область 550 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 692 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2311 5
Россия - ЦФО - Смоленская область 395 5
Россия - ПФО - Самарская область 1110 5
Россия - ЮФО - Республика Крым 774 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50166 4
Россия - УФО - Челябинская область 992 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1017 4
Россия - СФО - Омская область 566 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1139 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1419 4
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 669 4
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1106 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 513 3
Россия - СЗФО - Новгородская область 553 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 676 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 661 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 732 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 532 3
Россия - УФО - Свердловская область 1176 3
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 347 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1133 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 695 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 623 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2017 3
Россия - УФО - Тюменская область 901 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1567 3
Россия - СФО - Новосибирск 3701 2
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 431 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 441 2
Россия - ЦФО - Калужская область 831 2
Китай - Тайвань 3736 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23973 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41663 26
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1450 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3132 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3761 15
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2718 10
Образование в России 1053 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15058 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41961 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14023 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5225 8
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3203 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8278 7
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 20 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10264 7
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 879 6
Юриспруденция - Jurisprudence 6227 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4941 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5856 5
Информационное общество - Государственная программа 1295 5
Паспорт - Паспортные данные 2084 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 1509 5
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 593 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3807 4
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 572 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2686 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9185 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 288 4
Проектный офис - Project Office 454 4
Федеральное законодательство 1465 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8866 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20000 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4923 3
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 224 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4636 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10671 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4245 3
Аудит - аудиторский услуги 1897 3
Национальный проект 241 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4823 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 2
Ведомости 543 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11002 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 381 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1224 1
Наш Красноярский край 1 1
Российская газета 241 1
500 Startups 14330 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7458 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2123 3
IDC - International Data Corporation 4849 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 49 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 715 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 654 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 291 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 144 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 3
РЭШ - Российская электронная школа 21 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 132 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 2
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 7 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 200 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 2
Softline Education - Академия АйТи 61 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 34 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения- Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения - 21 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента 18 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
ТГУ - Томский государственный университет 116 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 20 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 113 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 23 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 65 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 27 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 205 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 71 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11637 13
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1724 1
GeekBrains 79 1
Правда и справедливость - Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации 2 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2067 1
Цифровая прокачка региона 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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