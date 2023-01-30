Okko и ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве 1

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Объем закупок отечественных ноутбуков для школ увеличился более чем в три раза 2

Sitronics KT внедрила новые функции виртуальной среды платформы моделирования безэкипажного судовождения 1

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