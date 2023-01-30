Индексная книга CNews*
Цифровая экономика России Федеральный проект ЦОС Цифровая образовательная среда
Публикаций - 180, упоминаний - 203
Цифровая экономика России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2729 3
|Орловский Виктор 345 3
|Чернышенко Дмитрий 428 3
|Акимов Максим 178 2
|Сивцев Илья 49 2
|Черникова Алевтина 28 2
|Окунь Дмитрий 17 2
|Лашин Ренат 45 2
|Гребенщиков Дмитрий 28 2
|Шадаев Максут 628 2
|Кулешов Алексей 29 2
|Медведев Дмитрий 1630 2
|Orwell George - Оруэлл Джордж 24 2
|Шишкин Кирилл 2 2
|Ракова Марина 11 2
|Трандин Сергей 44 2
|Меркушина Светлана 2 2
|Васильева Ольга 20 2
|Макаров Валентин 193 1
|Комиссаров Дмитрий 203 1
|Солодовников Денис 94 1
|Лавров Владимир 16 1
|Покровский Иван 80 1
|Сорокин Максим 14 1
|Прохоров Фёдор 82 1
|Карпов Дмитрий 10 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Голикова Татьяна 52 1
|Торосов Илья 5 1
|Мальгин Артем 1 1
|Тер-Степанов Дмитрий 22 1
|Дергунова Ольга 118 1
|Слышкин Василий 78 1
|Васильев Кирилл 16 1
|Сахненко Сергей 83 1
|Томенко Виктор 11 1
|Зрюмов Евгений 8 1
|Лавренова Екатерина 4 1
|Транковская Наталья 11 1
|Костенко Максим 2 1
|500 Startups 14330 7
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7458 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2123 3
|IDC - International Data Corporation 4849 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 49 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.