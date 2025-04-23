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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шишкин Кирилл



23.04.2025 Система видеонаблюдения «Ростелекома» обеспечила прозрачность досрочного ЕГЭ 1
03.06.2024 На защите детей: «Солар» еженедельно блокирует до 500 млн опасных веб-ресурсов 1
14.03.2024 Досрочный этап ЕГЭ-2024 будут контролировать почти 3,5 тыс. видеокамер «Ростелекома» 1
24.05.2023 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ-2023 1
24.03.2023 «Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории для досрочной сдачи ЕГЭ 1
19.01.2022 «Ростелеком» подвел итоги первого этапа проекта «Цифровая образовательная среда» 1
16.12.2021 «Гипросвязь» примет участие в цифровизации школ 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Шишкин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9868 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 70 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 979 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6050 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 169 2
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 22 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11277 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4117 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1848 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10891 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3144 4
Оцифровка - Digitization 4652 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3253 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7894 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10329 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9445 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7481 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10228 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3202 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4295 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1626 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 541 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2957 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2991 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 222 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16267 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28168 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30329 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9385 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11344 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1499 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 782 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12211 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 1
Видеокамера - Camcorder 2283 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12933 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 306 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2320 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 239 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1710 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 199 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 273 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 79 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 236 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 158 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 83 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
Шишмарев Сергей 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1719 2
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Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 879 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 656 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1319 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1245 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 909 1
Россия - УФО - Тюменская область 1187 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3182 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 553 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2169 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 267 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4013 2
Паспорт - Паспортные данные 2570 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11081 1
Экзамены 439 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8957 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 779 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 695 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 121 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1936 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2733 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 325 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 113 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 363 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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