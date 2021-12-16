«Гипросвязь» примет участие в цифровизации школ

«Гипросвязь», проектный институт в отрасли связи (дочерняя компания «Ростелекома»), примет участие в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда», единым исполнителем которого выступает «Ростелеком». Компания разработает паспорта проекта для 500 школ, расположенных в Кемеровской, Московской, Новосибирской, Омской, Челябинской областях и Пермском крае.

«Цифровая образовательная среда» предполагает обеспечение школ беспроводным доступом в интернет (Wi-Fi), системами видеонаблюдения с функцией аналитики и хранением изображения, а также предоставление ресурсов дата-центров. Всего внутришкольная инфраструктура появится более чем в 8500 общеобразовательных организациях в 16 пилотных регионах России. После успешного тестирования строительство ИКТ-инфраструктуры будет развернуто по всей стране.

В зависимости от конкретной школы сетевая инфраструктура может быть либо модернизирована, либо создана с нуля. Работы должны быть закончены в сжатые сроки, поэтому для оптимизации подготовки проектов для каждой из школ в «Гипросвязи» разработали прототип технического раздела паспорта — «Альбом типовых решений». Унифицированный подход позволил в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта одновременно во всех регионах.

«Альбом» — наиболее трудоемкая часть проекта: он основан на данных инженерных изысканий, проведенных в каждой школе, и учитывает существующие архитектурные, технологические и телекоммуникационные аспекты. Проект должен соответствовать не только особенностям конкретного здания школы, но и оптимальным образом обеспечивать работу цифровых образовательных платформ, которые будут подключаться к созданной «Ростелекомом» классической операторской инфраструктуре.

«Начиная с 2014 г. “Ростелеком” реализует национальный проект устранения цифрового неравенства. Первоначально основные усилия были направлены на создание ИКТ-инфраструктуры на всей территории России, в разработку которой “Гипросвязь” также внесла свой вклад. В 2021 г. закончилось подключение к высокоскоростному интернету всех российских школ. “Цифровая образовательная среда” стала следующим ключевым этапом. Проект призван создать дополнительные ценности и удобства всем участникам образовательного процесса. Реализуются возможности для цифровизации бумажной работы и административных процессов в школах, доступа к электронным библиотекам, образовательным сайтам и сервисам для расширения и углубления знаний по разным предметам. Дети смогут виртуально присутствовать на уроках из других школ, получая знания от лучших педагогов страны, подключаться к различным образовательным программам — возможности масштабирования создаваемой ИТ-инфраструктуры практически неограниченны», — отметил директор проектного офиса национальных программ «Ростелекома» Кирилл Шишкин.

В соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 г. «Ростелеком» назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях. Работы по государственному контракту продлятся до 31 декабря 2022 г.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.