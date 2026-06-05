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Новотех УЦ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
Новотех УЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Степаненко Андрей 29 3
|Цукарь Сергей 37 2
|Губина Татьяна 19 2
|Крынина Евгения 32 2
|Уймин Антон 6 2
|Говорунов Алексей 2 2
|Нечипорук Евгений 2 2
|Лиман Марк 2 2
|Семчук Михаил 2 2
|Сокол Виталий 1 1
|Зазуля Юрий 6 1
|Кашицин Владимир 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163510 6
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2010 2
|Россия - СЗФО - Вологодская область 778 2
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1687 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4816 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447496, в очереди разбора - 728567.
Создано именных указателей - 195632.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.