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Новотех УЦ

СОБЫТИЯ


05.06.2026 «Базальт СПО», «АДЕМ-инжиниринг» и «Новотех» объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров 1
02.09.2024 «Базальт СПО» вместе с СибГУТИ и Минцифры Новосибирской области усилят подготовку ИТ-кадров для региона 1
29.08.2024 «Базальт СПО» заключила соглашение о сотрудничестве с Минцифры Новосибирской области 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
05.03.2024 «Базальт СПО», Eltex и «Новотех» повысят уровень подготовки будущих сетевых и системных администраторов 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Новотех УЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 871 5
РДП Инновации 8 2
МБК лаб - Лаборатория МБК 32 1
Eltex - Предприятие Элтекс 240 1
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 273 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5423 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27862 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8500 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1811 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6788 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1102 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15306 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60454 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7519 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6387 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22614 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9733 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12657 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16864 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32915 1
РДП Инновации - EcoRouter 15 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 103 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 53 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2312 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 238 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 625 1
НКТ - Р7-Офис 524 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 116 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 284 1
Степаненко Андрей 29 3
Цукарь Сергей 37 2
Губина Татьяна 19 2
Крынина Евгения 32 2
Уймин Антон 6 2
Говорунов Алексей 2 2
Нечипорук Евгений 2 2
Лиман Марк 2 2
Семчук Михаил 2 2
Сокол Виталий 1 1
Зазуля Юрий 6 1
Кашицин Владимир 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2010 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 778 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1687 1
Россия - СФО - Новосибирск 4816 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33132 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11218 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1364 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15744 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 338 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2310 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2985 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11113 2
Образование в России 2721 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5570 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12109 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3577 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 293 1
Информатика - computer science - informatique 1175 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 52 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 1
Базальт СПО - Альт академия 35 3
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 2
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 19 2
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
НГАУ - Новосибирский государственный аграрный университет 6 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 100 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 285 1
Abilympics - Абилимпикс 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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