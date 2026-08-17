Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199733
ИКТ 15426
Организации 11785
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27067
Персоны 87204
География 3118
Статьи 1581
Пресса 1326
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2829
Мероприятия 895

Сокол Виталий

СОБЫТИЯ


17.08.2026 Eltex запустил программу подготовки и сертификации инженеров по построению IP-фабрик для ЦОД 1
05.03.2024 «Базальт СПО», Eltex и «Новотех» повысят уровень подготовки будущих сетевых и системных администраторов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сокол Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
Eltex - Предприятие Элтекс 276 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 954 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8664 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16992 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28310 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54005 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6492 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1879 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9936 1
Кашицин Владимир 9 1
Степаненко Андрей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 166478 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16103 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11733 1
Новотех УЦ 6 1
Abilympics - Абилимпикс 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще