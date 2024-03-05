«Базальт СПО», Eltex и «Новотех» повысят уровень подготовки будущих сетевых и системных администраторов

«Базальт СПО», Eltex (в рамках образовательного проекта «Академия Eltex») и «Новотех» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию компетенции «Сетевое и системное администрирование». Компании объединили усилия для повышения уровня подготовки ИТ-специалистов, которые будут работать с сетевым оборудованием, компьютерами и российскими операционными системами и программными продуктами. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Сетевой и системный администратор — одна из ключевых и наиболее востребованных профессий. Главная задача специалиста — обеспечение непрерывной работы ИТ-инфраструктуры предприятия. Этот вид деятельности предполагает выполнение множества задач: инсталляцию устройств и программного обеспечения, поддержку пользователей, поиск и устранение неисправностей, настройку конфигураций и обновление операционных систем и прикладных программ, обеспечение безопасного доступа к интернету и корпоративным сетям.

«Специалисты по сетевому и системному администрированию становятся все более востребованными на рынке труда, ведь с каждым годом нужно подключать и администрировать возрастающее количество сетевого и серверного оборудования, — сказал Андрей Степаненко, генеральный директор «Новотех». — Число подключений к сети только умных устройств, так называемого интернета вещей, за прошлый год в мире выросло на 20% и достигло 15 миллиардов. Все это влечет за собой бурное развитие ИТ-инфраструктуры и потребность в квалифицированных кадрах. Мы рады, что наши знания и опыт коллег из «Базальт СПО» и Eltex помогут развитию этого важного для нашей страны направления».

Чтобы обеспечить высокий уровень подготовки ИТ-специалистов, «Базальт СПО», Eltex и «Новотех» сфокусируются на решении следующих задач: подготовка и повышение квалификации преподавателей ИТ-дисциплин, работающих в учебных организациях среднего и высшего профессионального образования; проведение встреч преподавателей и экспертов в данной компетенции; создание совместных экспертных и методических групп с участием индустриальных экспертов; организация и проведение конференций, выставок, конкурсов, чемпионатов, соревнований по профессиональному мастерству и умению работать с использованием российских решений; участие в соревнованиях по компетенции «Сетевое и системное администрирование».

По словам Владимира Кашицина, начальника отдела образовательных проектов «Базальт СПО», сотрудничество с ведущими ИТ-компаниями — это залог высокого уровня подготовки специалистов. Они приобретут фундаментальные знания и множество ценных практических навыков работы с аппаратным и программным обеспечением.

«Мы видим большой потенциал в развитии компетенции в области сетевого и системного администрирования. Объединение усилий с партнерами — компаниями «Базальт СПО» и «Новотех», и распространение нашего опыта открывает новые возможности по развитию специалистов в актуальном для отечественной ИТ-сферы направлении, — отметил Виталий Сокол, руководитель проекта «Академия Eltex» — Умение работать с отечественным оборудованием и ПО является ключевым в современных реалиях. Мы готовы делиться нашим опытом и знаниями для подготовки высококвалифицированных кадров, способных решать сложные технологические задачи».

Поддержка движения «Абилимпикс» в проведении конкурсов профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями, а также помощь в проведении чемпионатов «Профессионалы» — первые результаты сотрудничества.

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«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. ОС служат платформой для ИТ-инфраструктур любого масштаба и сложности; развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Наличие собственной независимой инфраструктуры разработки обеспечивает развитие самостоятельных операционных систем, а не клонов (деривативов) зарубежных ОС. Все разработчики «Базальт СПО» являются членами Alt Linux Team — международной команды разработчиков свободного программного обеспечения.